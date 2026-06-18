«Людей на Украине хватит максимум на 2-3 года»: Николай Азаров рассказал о замене Зеленскому, восстановлении разрушенного и ситуации в Армении

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Смогут ли русские с украинцами простить друг-друга и кто будет восстанавливать разрушенное? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

ЗЕЛЕНСКОГО НАДО МЕНЯТЬ

- Николай Янович, недавно Зеленский написал письмо Путину. Читать неприятно. Но там звучит: давайте подпишем мир прямо сейчас. Это всерьез?

- Серьезные документы так не излагаются. Если ты хочешь мира, предлагай компромисс, а не оскорбляй того, с кем хочешь договориться. Я не вижу у Зеленского готовности к компромиссу. В том письме главное – пиар, а не жизни людей. Все это рассчитано исключительно на российского слушателя и, конечно, украинского. Рейтинг Зеленского упал после скандала с Миндичем и ареста Ермака. На Украине откровенно заговорили, что его надо менять. Вот ему и остается хамить России, чтоб удержаться на коне, - сообщил Азаров KP.RU.

- Но Зеленский угрожает и Лукашенко.

- Слушайте, маленькая дворняжка лает. У меня был пес хорошей, немецкой породы, он не отвечал никогда на лай мелких собачонок, просто их не замечал. Так же и Лукашенко, и любой нормальный человек отнесся бы к этому деятелю.

- А кто может Зеленского заменить? Есть кандидатуры?

- Есть набор. У Зеленского нет ни одного качества, которое делало бы его незаменимым для его хозяев. А народу, кроме бедствий, разрухи и смертей, он ничего не дал. Найти ему замену проблемы нет. Я не хочу называть эти фамилии, но они равнозначны одна другой…

- И все они не про сближение с Россией?

- Нет, конечно! Сейчас нет ни одного политика в Украине, выступающего за мир с Россией, за развитие своей страны. Потому что главное условие для развития - как раз мир с русскими.

- А как вы видите российско-украинский мир? Я не представляю, как мы будем договариваться о торговле, а не обмене пленными.

- Ну, мне не надо представлять, я сам лет 15 над этим работал, нормально сотрудничали. Это же выгодно.

У нас с Россией было 120 крупных экономических проектов. Но если страна изолирована, какие инвестиции в нее придут? Вот сейчас Украина изолирована. Это болтовня, что ее засыпают миллиардами, никто ни копейки на серьезные проекты не дал. Только на войну. Война закончится – прекратятся инвестиции. Абсолютно.

У Зеленского нет ни одного качества, которое делало бы его незаменимым для его хозяев. Фото: REUTERS.

ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЖИТЬ КАК В ЕВРОПЕ К 2020 ГОДУ

- Россия в 2014-м возражала, чтобы Украина шла в ЕС. А сейчас согласна, лишь бы не в НАТО.

- Тогда у нас, кстати, у самих были сомнения по Евросоюзу. Мы же в 2011-м подписали в Петербурге очень выгодное соглашение о зоне свободной торговли с Россией. Но майдан это сорвал. Нас тогда не устраивало соглашение с ЕС, но нам от него нужны были технологии, модернизация промышленности. Сейчас мы могли бы опереться в этом и на Китай. А тогда не могли. Китай сделал рывок за эти 12 лет. Мы смотрели на Европу как на единственную возможность технологического обновления. Стояли перед дилеммой, как сейчас Армения. Две зоны свободной торговли, как их совместить? Я предлагал: давайте выработаем компромисс. Но Европа заявила: зачем нам думать, какие у вас там с Россией проблемы? Выбираете Россию – идите с Россией, выбираете нас – значит, посылайте Россию подальше.

Нас это не устраивало. И Европе показалось, что проще нас снести, чем договориться. Начали майдан. Грубый снос. Уничтожили все наши наработки и расчеты. А по ним, Украина должна была выйти на средний уровень Евросоюза к 2020 году. Такие у нас были темпы развития.

- Почему Украину так легко расшатали?

- Там никогда не было монолита власти. Всегда - шатания. Объяснить это просто. Украина – абсолютно разнородная - Запад, Восток и Центр. Колебания этих разнородностей исключали единство во власти. Ну, если уж глава Администрации президента Украины участвовал в организации майдана, это нормально?!

Поэтому что сделал Запад после госпереворота? Ввел наконец в Украине монолитную систему. Но карательную! Все зачищено, никаких антизападных движений, 24 часа в сутки идет Единый телемарафон, мозги промываются: правда – это ложь, победа – это поражение.

МНЕ ПИШУТ: ЗРЯ МЫ ВАС ХАЯЛИ

- Может, надо было хитрее вести себя с Западом? Соглашаться с его советами?

- Я к ним прислушивался, а потом бросил. Приезжали всякие мировые фирмы, получали огромные деньги, чтоб давать нам рекомендации. Я их спрашивал: если все это выполнить, что будет? Никто не дал ответа!

- А сами вы видели, к чему они клонят?

- Что такое МВФ и прочие западные институты? Это рычаги влияния на другие страны ради целей, поставленных США. Других нет. С самого начала все их рекомендации были нацелены на разрушение технологический потенциала Украины, чтобы мы уже не поднялись.

Только в 2000 году мы начали выкарабкиваться из той пропасти. Вы не представляете, у нас было разрушено 65% промышленности. Всё. Она исчезла, испарилась. Когда я налоговика Черкасс спрашивал: «А чего у тебя такие низкие доходы в таком-то городе? Там же крупнейший завод театральный!» Он: «Приезжайте, посмотрите. На этом пустыре, кроме обломков кирпича, уже ничего нет». А этот завод поставлял оборудование для сцен и театров всего Советского Союза. И просто исчез.

- Растащили?

- Конечно. Полностью. Только после 2000 года мы перестали прислушиваться к таким рекомендациям. Вернулись на рынки бывшего СССР. Здесь большую роль сыграл новый тогда президент России – Путин, Назарбаев, Лукашенко и наш Кучма. Они, собрались вчетвером и каждый от своей страны назначил вице-премьера, чтоб этим заниматься. От Украины мне поручили. Мы начали создавать общий рынок, как в Европе.

Западу это не понравилось. И нас начали сносить. Хотя у нас были почти 15% темпы роста ВВП.

Я сейчас читаю комментарии из Украины: мы были не правы, мы вас хаяли, потому что вы на украинском плохо разговаривали…

- Да, вам этот «грех» предъявляли.

- Я каждый день читал 500-1000 документов на украинском. Я их понимал. Но редко говорил на мове. А теперь мне из Украины пишут: мы сожалеем, что вас за такие глупости терзали.

Мне Янукович советовал: найди себе учительницу хорошую, посиди с ней, научись произносить что-то. Разве трудно? Нетрудно, но и времени не было. У нас три четверти народа говорило на русском.

И вторая моя ошибка - мы не врали. Мне говорили: «Давай пообещаем в два раза поднять зарплату». Я: «Это же невозможно». – «А сколько ты можешь?» - «Ну, в 1,5 раза». – «Нет, это не впечатляет. Вот в два раза – впечатляет».

В итоге Украина переживает жуткую трагедию. В 90-е, когда я работал в Верховной раде, я внес закон: считать каждого, кто предлагает воевать с Россией, преступником. На меня тут же накинулись: это невозможно, ты с ума сошел. Но я знал, что на Западной Украине такие мысли ходят.

- Уже тогда?

- Да. А Ющенко начал культивировать эту тему уже по всей стране. Мол, казаки ходили на Москву, была битва при Конотопе. Раз было раньше, почему не быть в будущем?

Европе показалось, что проще нас снести, чем договориться. Начали майдан. Грубый снос. Уничтожили все наши наработки и расчеты. Фото: Jacob Balzani Loov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ЗАПАД НИЧЕГО ВОССТАНАВЛИВАТЬ НЕ БУДЕТ

- Вы с Януковичем общаетесь?

- Крайне редко. По телефону поздравляю с днем рождения... У него вот юбилей был.

- Просто вы даете интервью, а он — нет. Почему?

- Это его позиция. Я считаю, мы не должны молчать. За политикой, которую мы вели, будущее. Другой и не может быть. Иначе Украины не будет. При нас было 45 миллионов населения, а сейчас 20. Ясно, куда идет Украина, или еще нет?

При нас было 500 тысяч рождений в год, а сейчас 150 тысяч. И так по всем параметрам.

Нужен мир с соседями. Я не говорю про дружбу. Может, и дружба будет, но хотя бы выгода. А сейчас что? Зеленский подписал договор о передаче всех недр Украины Штатам.

- Вы это как восприняли?

- Я знал, что ничего не выйдет. Зеленский же умудрился отдать те же ресурсы и Стармеру, подписав 100-летнее соглашение с Британией. А американцы сейчас и с Арменией подписали договор. Идет колониальный захват бывших советских республик. Самый настоящий. Но и Армении, и Украине все равно придется восстанавливать отношения с Россией.

- Вы в какой срок это видите?

- Меркель считает, что ужас, который сейчас в Украине, продлится 10 лет. А я думаю, меньше. Люди в Украине заканчиваются. Максимум хватит еще на 2-3 года.

- Все равно много.

- Да, много. После этого кто будет восстанавливать Украину? Там же никого не останется.

- Разве Европа не будет восстанавливать?

- Конечно, не будет. Уже рождаются бредовые идеи, как вместо погубленных Зеленским и Западом украинцев завезти 1,5 миллиона человек из Бангладеш. Идиоты во власти в Киеве, считают, что миллионы бангладешцев мечтают к ним переехать.

- Тогда кто будет восстанавливать Украину? Неужели опять Россия? Для этого надо хотя бы простить друг друга.

- Простить – это обязательно.

С АРМЕНИЕЙ ОБОЙДУТСЯ ЕЩЕ ХУЖЕ

- А в Армении действительно происходит то, что и на Украине в 2014-м?

- Я вижу, что это калька. Выдвинули идею - идти не с Россией, а в Евросоюз, и это гарантия того, что все будет хорошо. Но это же неправда! Нам это тоже обещали. И что дали? Только с Арменией будет еще хуже.

- Почему хуже?

- Потому, что Армения и Украина со своей природной базой...

- … Чернозем, выход к морю...

- Да, это несопоставимые вещи. Армения - страна, которая нужна только для одного – использовать ее как антиРоссию. Я не вижу ничего другого. Вот Рубио (госсекретарь США. - Ред.) залетел в Ереван на полчаса, прямо в аэропорту сели, подписали «Договор о стратегическом сотрудничестве». Еще раз – огромная Америка и маленькая Армения - стратегическое сотрудничество. В чем оно? Забрать у Армении недра и столкнуть с Россией. Все.