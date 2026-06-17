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Звезды17 июня 2026 18:29

Поет на сцене Кремля на инвалидной коляске: Бузову выписали из больницывидео

Бузову выписали из больницы, она поет на сцене Кремля на инвалидной коляске
Алина ЧЕРНОВА
Бузову выписали из больницы, она поет на сцене Кремля на инвалидной коляске

Бузову выписали из больницы, она поет на сцене Кремля на инвалидной коляске

Фото: Кадр видео.

Неделю Ольга Бузова провела на больничной койке с травмой ноги. Артистка упала в ванной комнате и разбила колено до крови. В больнице поющую телеведущую экстренно прооперировали. А после последовали шесть дней без движения в больничной палате. Все эти дни Ольгу навещали близкие и друзья, переживали за нее, привозили еду и букеты.

На седьмой день артистка, несмотря на предупреждения врачей, все-таки сбежала из больницы. На сцене Кремля Бузова на инвалидной коляске спела перед участниками детского конкурса. Ольга пока ещё не восстановилась после операции, самостоятельно передвигаться она не может, но и лежать без дела ей тоже сложно. Бузова не смогла пропустить детский конкурс, когда узнала, что ребятня со всех уголков страны и СНГ прилетела на финал песенного смотра. В этот вечер травмированная теледива спела для фанатов и конкурсантов своей хит «Мои люди».

Бузову выписали из больницы-артистка поет на сцене Кремля на инвалидной коляске

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