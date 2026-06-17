Бузову выписали из больницы, она поет на сцене Кремля на инвалидной коляске Фото: Кадр видео.

Неделю Ольга Бузова провела на больничной койке с травмой ноги. Артистка упала в ванной комнате и разбила колено до крови. В больнице поющую телеведущую экстренно прооперировали. А после последовали шесть дней без движения в больничной палате. Все эти дни Ольгу навещали близкие и друзья, переживали за нее, привозили еду и букеты.

На седьмой день артистка, несмотря на предупреждения врачей, все-таки сбежала из больницы. На сцене Кремля Бузова на инвалидной коляске спела перед участниками детского конкурса. Ольга пока ещё не восстановилась после операции, самостоятельно передвигаться она не может, но и лежать без дела ей тоже сложно. Бузова не смогла пропустить детский конкурс, когда узнала, что ребятня со всех уголков страны и СНГ прилетела на финал песенного смотра. В этот вечер травмированная теледива спела для фанатов и конкурсантов своей хит «Мои люди».

Бузову выписали из больницы-артистка поет на сцене Кремля на инвалидной коляске

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