Герой спецоперации «Z» Евгений Соболев расчистил путь штурмовикам

Старший сержант Евгений Соболев и прапорщик Денис Трутов Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Неприятелю времени давать не должно, пользоваться сколько можно его ошибкой и брать его всего смело со слабейшей стороны», - советовал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще восклицал: «Неутомимость солдат и решимость офицера – вот вожди к славе!».

МИНИМИЗИРОВАЛ ПОТЕРИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

Прапорщик Денис ТРУТОВ

«Прапорщик Денис Трутов выполняет задачи по медицинскому обеспечению военнослужащих на санитарно-эвакуационном пункте подразделения.

Неоднократно находясь на линии боевого соприкосновения под постоянными обстрелами противника и разрывами артиллерийских боеприпасов, Трутов оказывал первую и неотложную помощь, лично участвовал в обезболивании, перевязке и остановке кровотечений при ранениях различной степени тяжести, поддерживал боевой дух личного состава, эвакуировал пострадавших в безопасный район.

Также Трутов неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым товарищам в месте дислокации подразделения вследствие чего, многие военнослужащие оставались в строю и продолжали выполнять боевые задачи.

Самоотверженные действия и профессиональные навыки прапорщика Дениса Трутова способствовали сохранению жизни и здоровья российских военнослужащим, позволили минимизировать потери личного состава, а также обеспечили выполнение боевых задач подразделения.

РАСЧИСТИЛ ПУТЬ ШТУРМОВИКАМ

Старший сержант Евгений СОБОЛЕВ

«Танковый экипаж под командованием старшего сержанта Евгения Соболева, выполнял боевую задачу по огневой поддержке российского штурмового отряда, наступающего на укрепленный опорный пункт украинских боевиков.

Перед экипажем танка была поставлена задача, действуя с фланга, поддавить огонь основных сил противника и тем самым дать возможность российским штурмовикам закрепиться в указанной точке.

Обороняясь, противник активно применял ствольную артиллерию, минометы, а также вел огонь из стрелкового оружия и противотанковых средств.

Ведя наблюдение за полем боя, Соболев своевременно обнаружил пехоту и бронетехнику противника на позициях, и отдал приказ подчиненным на её уничтожение.

В ходе боя, Евгений корректировал огонь танка, своевременно вскрывал вражеские огневые точки, оперативно переносил туда огонь орудия и пулемета.

Ведя прицельный огонь и маневрируя на поле боя, российские танкисты нанесли значительные потери украинским боевикам в живой силе, бронетехнике и противотанковых средствах.

Благодаря грамотным действиям старшего сержанта Евгения Соболева и его подчиненных, российский штурмовой отряд перешел в контратаку и захватил важный опорный пункт, чем значительно улучшить своё положение по переднему краю».