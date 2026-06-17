Несущая смерть девочка-монстр из «Звонка» прожила всего 35 лет: актриса Дэйви Чейз скончалась от менингита — врачи оказались бессильны

Звезда фильма "Звонок" Дейви Чейз умерла 16 июня 2026 года Фото: кадр из фильма.

Вечером 17 июня стало известно, что из жизни ушла американская актриса Дэйви Чейз. Она начала сниматься еще ребенком, а прославилась уже после выхода хоррора «Звонок» (2002), где в 12 лет сыграла Самару Морган — девочку из колодца. Актриса заболела в начале июня — ее госпитализировали, но вылечить не смогли: скончалась от осложнений менингита. Ей было всего 35 лет.

Ранняя слава и первые награды

Можно сколько угодно слушать психологов, твердящих, что фильмы ужасов — всего лишь фильмы, к тому же еще и помогающие разгрузить нервную систему. Но почему-то статистика в отношении актеров, прикоснувшихся к сверхъестественному или запредельно зловещему «всего лишь» в кино, неумолима. Есть целые простыни с перечислением болезней, что постигли артистов, сыгравших в той или иной экранизации демонического булгаковского романа «Мастер и Маргарита». Постигли сразу после съемок. Зачастую болезни были неизлечимые. И если даже всё это череда совпадений (очень частых), то осадочек остается неприятный.

Вот и еще одна жертва жуткого фильма. Дэйви Чейз родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегасе, начала сниматься в раннем возрасте, фактически ребенком. Обладала миловидной внешностью, выразительными глазами и обезоруживающей улыбкой, поэтому с успехом выступала на городских праздниках. После чего мама Дэйви решила отправить дочь на конкурс «Маленькая мисс Америка», где девочка в итоге победила в вокальной номинации. Там малышку и заприметили агенты — сначала был первый рекламный контракт, за которым последовала главная роль в громком музыкальном спектакле «Юта». Семья перебралась в Лос-Анджелес.

Дэйви почти незаметно, но все же сыграла в весьма популярных сериалах, транслируемых и в России: «Зачарованные», «Сабрина — маленькая ведьма», «Скорая помощь». А на большом экране дебютировала в — опять же! — фильме ужасов. Это был психологический триллер «Донни Дарко» (2002), где вместе с Дрю Бэрримор и Джейком Джилленхолом начинающая артистка воплотила образ Саманты Дарко — младшей сестры героически погибшего брата Донни (уже через 7 лет после выхода картины Дэйви сыграет главную роль в сиквеле картины «С.Дарко»).

Фото: кадр из фильма

И все же внутри США девочку хорошо узнали после выхода мультика «Лило и Стич» (2002), отлично знакомого и нашей аудитории, — там Чейз озвучила главную героиню Лило Пелекаи, маленькую гавайскую девочку. За эту работу 12-летняя Дэйви получила премию «Энни»: это как «Эмми», только за анимационные фильмы. Проект получил продолжение на ТВ и в виде мультсериала — и везде актриса продолжала работу над образом. Голосом. Им же блестяще отработала и в фильме Стивена Спилберга «Искусственный разум» (2001). Необычный тембр так понравился японскому гению Хаяо Миядзаки, что девочку утвердили озвучить 10-летнюю Тихиро — главную героиню мультфильма «Унесенные призраками». Тоже весьма мистическая работа.

«Звонок», триллеры и комедии

Этот азиатский вайб жутковатой таинственности Дэйви Чейз протянула и в «Звонок» — американский ремейк японского одноименного хоррора, вышедший на экраны в 2003 году. Пожалуй, каждый второй житель России так или иначе видел эту картину. И помнит не только леденящую кровь мелодию саундтрека Ханса Циммера, не только предсказание «Ты умрешь через семь дней!», но зловещий образ девочки с именем русского города Самара (так же называются плоды японского клена — их тоже показывают как символ злого духа в картине). Приемная дочь семьи Морганов, мучившая всех вокруг мыслеграфией — способностью «выжигать», словно паяльником, образы и изображения. Удушенная девочка восстает из колодца в виде призрака, а потом выползает через телевизор (тонкий стеб зомбоящика?!), чтобы забирать чужие души. Весь этот ужас девочка сыграла в 12 лет. Ну могло ли бы с ней — и ее головой в частности — после такого быть все в порядке?!

Фото: кадр из фильма

За «Звонок» актриса получила кинопремию MTV в номинации «Лучший злодей» — и продолжила карьеру. Дэйви Чейз выросла симпатичной девушкой — и удачно использовала это в кино: помимо продолжения «Донни Дарко» артистка сыграла в проектах «Каролина», «Желтый», «Маленькая красная тележка». И все же ужастики как будто были предначертаны ей. Самыми ярками в карьере Чейз стали все же психологические и мистические триллеры: «Безумец в синем», «Смертельная давка», «Джек идет домой».

Фото: кадр из фильма

Угон, наркотики, заражение

Большой Голливуд — большие соблазны. И потому Чейз не раз попадала в полицейские сводки. Последняя роль Чейз в кино случилась в 2016 году: главная героиня триллера «Американская романтика». После этого были только проблемы — в 2017 году нарушение ПДД за рулем угнанной БМВ (обошлось залогом в 25 тысяч долларов), в том же году произошла история в стиле сериала «Фарго». Актриса была задержана детективами полицейского департамента Лос-Анджелеса после того, как выбросила умирающего мужчину около больницы. Через некоторое время несчастный скончался, как оказалось — в результате передозировки. Расследование показало, что Дэйви не была в этом виновата, но осадочек был такой, что больше в кино ее не звали.

Фото: кадр из фильма

В 2018 году Чейз задержали с запрещенными веществами в кармане. И снова удалось отделаться легким испугом и залогом в 1 тыс. дол.

Поклонников, как несложно догадаться, у популярной актрисы было немало. А вот мужа так и не нашлось. Детей Дэйви тоже не успела завести. Зато был парень — Рой Эрнандес, он и привез возлюбленную в начале июня 2026 года в больницу Лос-Анджелеса из-за проблем, вызванных недоеданием. Причиной смерти стали менингит и осложнения после «нескольких инфекций крови» (развился сепсис).

Фото: кадр из фильма

— После трудного детства и болезненной ссоры с семьей Дэйви подвергалась травле и изо всех сил пыталась найти безопасность и счастье в центре Лос-Анджелеса, — написал возлюбленный актрисы. — Когда мы встретились, я пообещал защищать ее и дарить ей любовь и комфорт, которых она заслуживает. Все, чего она когда-либо хотела, — это место, где мы могли бы жить вместе, чувствовать себя в безопасности и быть счастливыми.

Заражение крови вызвало сепсис — и, по словам Эрнандеса, «отказ организма». Врачи боролись за жизнь актрисы, но потом предупредили мужчину, что Дэйви Чейз, вероятнее всего, «осталось недолго».