От перекрёстка до каждого двора: как социальная акция изменит поведение водителей и пешеходов?

В России стартовала Всероссийская социальная кампания «Продвижение безопасности», реализуемая в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Организаторами выступили Госавтоинспекция МВД России при поддержке Министерства просвещения и Министерства транспорта РФ. Мероприятие открылось в пресс-центре МИЦ «Известия» и собрало ключевых игроков в сфере дорожной безопасности.

Почему темой акции в 2026 году стали перекрёстки? Статистика неумолима: именно здесь происходит более 30% всех ДТП с пострадавшими, а доля погибших достигает 15% от общего числа жертв по стране. Впрочем, есть и позитивная динамика: за пять месяцев 2026 года количество аварий на перекрёстках снизилось на 8,6%, а число погибших – на 17,0%. Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин подчеркнул, что проблема требует системного подхода, а цифры, хотя и снижаются, всё ещё остаются тревожными.

«По итогам пяти месяцев на перекрёстках совершено 12 708 происшествий, в которых погибло 623 и ранено 16 318 участников дорожного движения. Но я хочу обратить внимание: основной инструмент – это не административное воздействие, а знание правил дорожного движения всеми участниками», – заявил Олег Понарьин.

Эти мероприятия – часть утверждённой президентом страны Стратегии безопасности дорожного движения на период до 2030 года (с перспективой до 2036-го). План реализации стратегии, утверждённый в апреле текущего года, охватывает все аспекты: от управления инфраструктурой до оказания помощи пострадавшим.

Для полноты картины стоит вспомнить итоги 2025 года: тогда общее число ДТП с пострадавшими составило 128 793 (-2,5% к 2024-му), погибших – 13 943 (-3,2%), раненых – 159 889 (-3%). На перекрёстках же в прошлом году случилось более 40 тысяч аварий – это 40 054 ДТП, в которых погибли 2 485 человек и 51 548 получили ранения. Причём по сравнению с 2024 годом число таких ДТП выросло на 2,7%, смертность – на 3,9%, ранения – на 1,6%. Именно этот негативный тренд и подтолкнул организаторов к проведению масштабной разъяснительной кампании.

Особую озабоченность вызывает ситуация на нерегулируемых перекрёстках: в 2025 году на них пришлось около 65% всех ДТП на пересечениях дорог, а доля погибших там достигает 78% от всех жертв аварий на перекрёстках. Тяжесть последствий возрастает в тёмное время суток – там фиксируется 31% происшествий и 41% погибших. Ключевым фактором аварийности остаётся нарушение правил проезда перекрёстков: за первые пять месяцев 2026 года оно стало причиной 55,8% всех ДТП на этом типе участков.

ТЕХНИКА, ПОМОЩЬ И «ЗОЛОТОЙ ЧАС»

«В рамках нацпроекта мы оснащаем подразделения Госавтоинспекции техническими средствами измерения, современными патрульными автомобилями, которые в автоматическом режиме распознают номера и фиксируют нарушения, обеспечивая неотвратимость наказания. Также мы закупаем медицинские укладки для оказания первой помощи, чтобы правило "золотого часа" работало по всей стране», – пояснил генеральный директор ФКУ «Дирекция программы "Повышение безопасности дорожного движения"» Игорь Королёв.

Отдельно спикер выделил новации 2026 года в части пропаганды. Помимо традиционных аудио- и видеороликов, дирекция запускает конкурс среди школьников. Победители в трёх номинациях получат смартфоны.

«Для молодёжи это будет интересно. Мы хотим вовлечь ребят в тему безопасности, чтобы она стала осмысленной и широко разошлась», – добавил Игорь Королёв.

Кстати, взрослые тоже не останутся без внимания: параллельно стартует конкурс «Игра по правилам» на сайте и в эфире «Авторадио». Участникам предстоит пройти онлайн-тестирование, а затем лучшие поборются за призы в прямом эфире. Победитель также получит современный смартфон.

ИНФРАСТРУКТУРА БЕЗ КОНФЛИКТОВ

Заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Антон Козлов сосредоточился на инженерных решениях. По его словам, главная цель нацпроекта – снижение смертности в полтора раза к 2030 году относительно показателей 2024 года. Перекрёсток он назвал «точкой конфликта», где потоки пересекаются.

«Когда мы говорим о перекрёстке, мы говорим о повышении уровня организации дорожного движения. Сейчас приоритет – это камеры фотовидеофиксации и адаптивное управление светофорами», – говорит Антон Козлов, отметив, что тиражирование успешных региональных практик сейчас в центре внимания правительства.

Он также уточнил дискуссионный вопрос о таймерах обратного отсчёта на светофорах.

«Для водителя это удобно, это создаёт комфорт. Но при адаптивном управлении на связанных объектах счётчики работать не могут. Их намеренно убирают там, где есть риск, что при переключении программы у водителя на экране будет зелёный, а в реальности – красный», – объяснил замдиректора департамента Минтранса.

ВОСПИТАНИЕ С ПЕЛЁНОК

Ключевая ставка в стратегии – на подрастающее поколение. Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлия Сачко рассказала о масштабной работе с детьми.

«Система образования играет самую важную роль в формировании личности. Самый незаметный, но весомый участник – это учитель. Мы сотрудничаем с Госавтоинспекцией в рамках ЮИД (Юные инспекторы движения – "КП")», – заявила Юлия Сачко.

Она перечислила ключевые активности: профильные смены в «Артеке» и «Орлёнке», конкурсы «Безопасное колесо», всероссийский форум «Я выбираю ЮИД». Охват движения – более полумиллиона детей. Новшеством года станет обучение региональных наставников (педагогов) по основам безопасности дорожного движения – лучшие из них пройдут курсы повышения квалификации в Москве.

Тему образования водителей продолжила заместитель директора департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава Наталья Маркарян, которая сообщила о необходимости получения навыков оказания первой помощи водителями. Для этого планируется увеличить количество экзаменационных билетов для получения водительских прав.

«Сейчас подготовлены 40 билетов (вместо 20), мы передали их в научный центр ГИБДД. Планируется ввести видеофиксацию практической части. Главное – чтобы теория не была мёртвой. Например, нужно уметь делать сердечно-лёгочную реанимацию на манекене, а не просто отвечать на вопросы», – отметила Наталья Маркарян, добавив, что для диспетчеров скорой уже разработаны методички по консультированию очевидцев ДТП на месте.

ГЕОГРАФИЯ РИСКОВ

Эксперт социальной кампании «Продвижение безопасности», член Общественного совета при Минтрансе РФ Вадим Мельников назвал проект «волной информационной поддержки», которая накроет 40 регионов – почти половину страны.

«В этих регионах – от южных до северных границ – самая высокая аварийность. Мы используем весь арсенал лучших практик для работы со всеми категориями: от малышей до студентов. Наша цель – не просто информировать, а вовлечь», – подчеркнул Мельников.

И действительно, география кампании впечатляет: события пройдут в каждом из восьми федеральных округов. На юге – Кабардино-Балкария и Адыгея, в Приволжье – Казань, Нижний Новгород, Пенза и Ульяновск, на Урале – Курган и Екатеринбург. Самой восточной точкой станет Биробиджан, самой западной – Калининград. Всего же в списке – десятки городов и районов, где уровень аварийности на перекрёстках традиционно высок.

Кампания продлится до ноября – за это время в каждом субъекте пройдут региональные пресс-конференции, тематические мероприятия на фестивалях и спортивных праздниках, а также занятия в образовательных учреждениях – от детских садов до автошкол. Особый акцент сделан на работу с пешеходами, кандидатами в водители и пользователями средств индивидуальной мобильности – именно эти категории зачастую наименее информированы о рисках на перекрёстках.

Как убедить водителей соблюдать ПДД, если не страхом штрафа? Ответ Олега Понарьина получился неожиданно личным.

«Я в своё время игнорировал ремни безопасности. Меня остановил инспектор ДПС и спросил: "А вы знаете, что ваша жизнь дорога вашим близким?" Это ударило по мозгам. Я считаю, что наказание – не главное. Главное – сознание, что ты кому-то нужен. Ты пристёгиваешься не для себя, а для своих родных», – поделился генерал-майор.

Его поддержал Игорь Королёв, заметив, что менталитет меняется: «Мне за 50, мои дети ездят совсем иначе, чем я в 90-е. Они меня поправляют. Это итог планомерной политики государства, а не фискальных мер».

С видеообращением выступил специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, актёр Стивен Сигал. Он поздравил Госавтоинспекцию с 90-летием и призвал водителей быть осторожными, не садиться за руль пьяными и поддерживать полицию.

Кампания «Продвижение безопасности» продлится до ноября. Организаторы рассчитывают не просто на снижение цифр аварийности в проблемных регионах, но и на формирование новой культуры поведения, где соблюдение правил становится не обязанностью, а внутренней потребностью каждого.