Ток не прощает шалостей: простые правила безопасности от энергетиков

Урок электробезопасности в школе. Фото: МЭС Юга.

Кажется, что лето – синоним радости. Время, когда у родителей отпуск, а дети исследуют мир: лазают по деревьям, запускают воздушных змеев и гуляют. Но статистика электротравматизма, увы, неумолима: именно летом количество несчастных случаев, связанных с поражением током, возрастает. Почему так происходит? Многие забывают: электричество не прощает панибратства.

Мы привыкли, что оно есть везде. Нажимаешь кнопку – загорается свет, работает телевизор, греется чайник. Это настолько удобно, что даже не задумываешься, как все устроено. А зря. «Комсомольская правда» совместно со специалистами компании «Россети» рассказывает, как выстроить безопасные отношения с электричеством.

220 вольт – не просто цифры

Электричество можно сравнить с рекой: по проводам бежит мощный поток частиц. Когда техника исправна, он течет в русле. Но стоит разрушить дамбу (то есть повредить изоляцию или коснуться оголенного провода), как человек мгновенно становится частью этой реки.

Влага, кстати, сама по себе является прекрасным проводником для электричества. Мокрые руки, кафель или лужа резко снижают сопротивление – вплоть до критически низких значений.

Есть золотые правила: нельзя менять лампочки и ремонтировать электроприборы, не отключив их от сети, стоя на влажном полу, на земле или касаясь батареи отопления. Безопасным считается напряжение до 12 вольт, тогда как в обычной розетке – 220 вольт.

Часто на серых ящиках вводных распредустройств у подъездов, трансформаторных будках или опорах линий электропередачи можно увидеть треугольники с черной молнией. Это не просто рисунки, а последнее предупреждение. Надписи «Не влезай», «Высокое напряжение», «Не включать» и другие означают, что рядом находятся токоведущие части, элементы конструкций зданий или оборудование под напряжением. Прикасаться к этим объектам или даже проникать за ограждения – опасно.

Если для большинства взрослых это очевидно, то дети могут не осознавать серьезности ситуации: они способны срывать предупредительные знаки или играть рядом с энергообъектами, забрасывая мячи и игрушки непосредственно на них. Имеют место трагические истории, когда энергетическое оборудование использовалось для пряток или эффектного селфи. Важно заранее объяснить, насколько это рискованно.

Безопасное расстояние

Представьте еще такую картину: во время грозы из-за ветра провод оборвался и лежит на земле либо низко свисает над дорогой. Что сделает ребенок? Ему станет интересно: захочется подойти, потрогать палкой, а может, даже «помочь» и отбросить провод.

Делать это нельзя! Провод под напряжением, оказавшись на земле, создает вокруг себя зону растекания тока. Образуется электрическое пятно: чем ближе к проводу, тем выше напряжение у поверхности земли.

Безопасным считается расстояние 8–10 метров от оборванного провода. Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно что-либо починить. О происшествии нужно срочно сообщить на горячую линию энергетиков. У компании «Россети» телефон запомнить просто – 220 (с мобильных устройств) или 8-800-220-0-220.

Допустим, вы идете по улице. Нога, которая ближе к проводу, оказывается под напряжением, например, 380 вольт, а нога, которая дальше, – 50 вольт. Разница называется шаговым напряжением. Из-за него мышцы ног могут судорожно сжаться, тогда человек теряет равновесие и падает. После этого ток начинает проходить через все тело.

Чтобы покинуть опасную зону, важно не создавать разницы потенциалов между ногами при широком шаге. Для этого двигайтесь гусиным шагом: пятка одной ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой, ступни скользят по поверхности. Альтернативный вариант – прыгать на одной ноге (вторая при этом согнута и не касается земли). Так вы не создаете электрическую цепь через свое тело.

Рисковые развлечения

Летом возникает немало потенциально опасных ситуаций, связанных с электричеством. Одна из самых распространенных – рыбалка рядом с линиями электропередачи (ЛЭП).

Когда вы закидываете удочку или спиннинг, помните: удилище, созданное из углепластиковых материалов, проводит ток. Достаточно его приблизить к проводу даже на 1,5 метра, чтобы возникла электрическая дуга. Решение простое: не забывайте смотреть наверх и не рыбачьте под ЛЭП в любую погоду. При переноске обязательно складывайте удочку.

Еще одна недопустимая забава – запуск воздушного змея вблизи ЛЭП. Если ветер поднимет его и его намотает на провода, ток может пройти через веревку и, соответственно, через тело и руку.

Категорически запрещается залезать на опоры ЛЭП, заходить за ограждения трансформаторных подстанций, открывать электрические щитки в подъездах, набрасывать на провода любые предметы (проволоку, веревки, белье — были случаи, когда люди пытались сушить белье на проводах). Обо всем этом нужно обязательно рассказать детям.

Компания «Россети» выпустила серию познавательных мультфильмов, где просто и доступно объясняются правила электробезопасности. Их можно найти в сообществе Маши Лампочкиной во ВКонтакте.

Маша Лампочкина и другие герои проекта. Фото: «Россети».

Стратегия спасения

Представим самое страшное: вы видите, что человек схватился за провод или лежит на земле рядом с оборванным кабелем. Первая реакция – бежать к нему и оттащить за руку. Так делать нельзя: если вы коснетесь пострадавшего, тоже можете получить удар.

Что нужно делать?

1. Если ситуация происходит дома или рядом есть рубильник, то устраните источник тока – выключите автомат или выдерните вилку из розетки.

2. Если провод оборван на улице, не подходите ближе чем на 8 метров и сразу вызывайте помощь. Набирайте 112 (спасатели) или 103 (скорая помощь). Четко назовите адрес и опишите ситуацию.

3. Если пострадавший находится на земле, а вы стоите на сухом деревянном крыльце, можно попробовать отодвинуть провод. Делайте это только с помощью предмета, не проводящего ток, – например, сухой деревянной палки. Используйте ее как рычаг и сделайте одно резкое движение. Не спускайтесь с крыльца и не подходите ближе.

4. После устранения источника тока осмотрите пострадавшего. Если он в сознании и дышит – это хороший признак, но все равно нужно в больницу. Помните: последствия удара током могут проявиться спустя несколько часов или даже дней.

5. Если человек без сознания, но дышит, уложите его в устойчивое положение: поверните на бок, согните «верхнюю» ногу и уприте колено в пол, «нижнюю» руку вытяните вперед, а ладонь «верхней» – расположите под головой. Так снижается риск перекрытия дыхательных путей.

6. Если нет дыхания и пульса, действовать нужно немедленно. Сначала положите пострадавшего на спину, запрокиньте ему голову, выдвиньте вперед нижнюю челюсть (держась за углы), очистите рот от земли, уберите запавший язык.

7. Затем приступайте к сердечно-легочной реанимации: искусственному дыханию рот в рот (или изо рта в нос, если челюсти сжаты) и непрямому массажу сердца. Положите основание ладони одной руки на центр грудины, вторую руку поместите сверху, пальцы скрестите. Выпрямите локти и надавливайте весом корпуса на глубину 5–6 см с частотой 100–120 нажатий в минуту. Если вы оказываете помощь в одиночку, выполняйте цикл из 30 нажатий и двух вдуваний, повторяя его до приезда скорой помощи или до восстановления самостоятельного дыхания.

Чтобы лето было добрым

Конечно, не каждый умеет правильно делать искусственное дыхание и массаж сердца. Но такие знания точно никогда не будут лишними. Поэтому лучше всего освоить эти навыки на специальных обучающих занятиях.

Для детей «Россети» проводят уроки электробезопасности в школах с использованием робота-манекена Гоша. Он имитирует дыхание и пульс, а также позволяет проверить правильность выполнения реанимационных действий.

Также «Россети» и издательство «Просвещение» запустили модуль проекта Всероссийский урок безопасности, посвященный этой теме. В нем собраны методические материалы, видеоролики и задания, которые будут полезны учителям, родителям и детям.