Указания предприятиям создавать свои отряды для защиты от дронов оказались фейковыми

Фото: Министерство обороны РФ.

В социальных сетях появились постановления глав Курской и Брянской областей, в которых даются указания предприятиям регионов, что они должны сами обеспечивать свою безопасность от атак ВСУ. Скриншоты документов рассылались по заводам и местным редакциям с вопросам — а на что тогда Министерство обороны. Позже такие же постановления появились в других регионах, создавая видимость некого централизованного решения, спущенного сверху. «Комсомольская правда» выяснила, что никаких подобных документов не существует — все это спланированная информационная атака.

На электронные почты курских предприятий пришла рассылка писем с якобы подписанным губернаторов постановлением, которое возлагает на руководителей хозяйствующих субъектов персональную и финансовую ответственность за последствия атак вражеских беспилотников, а также обязывает создавать собственные вооруженные подразделения.

Мы решили выяснить, можно ли доверять подобным сообщениям. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Первым информацию о странных письмах опроверг сам губернатор Курской области Александр Хинштейн:

- Такого постановления губернатора в природе нет и не было. Хотя сам документ сфабрикован неплохо: шрифт, формат, реквизиты похожи на официальный документооборот. Однако распоряжения с таким реквизитами в официальной базе данных не зарегистрировано. Прошу не реагировать на происки инфодиверсантов и использовать информацию только из официальных источников.

Рассылка на почты курских предприятий пришла не с официального правительственного адреса, который указан на официальном сайте.

Кроме того, на странице официальных документов нет постановления с такими датой и номером.

В Брянской области также пытались распространить фейковое постановление через рассылку. Письма рассылались в местные СМИ. Издания опубликовали опровержения, проверив информацию в правительстве Брянской области.

Атака была настолько массированной, что информацию о постановлениях даже разместил в своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Сладков. Позже он выставил разоблачение:

- Информация о постановлении губернатора Курска об обеспечении вооруженной защиты предприятий и учреждений области от БЛА противника силами самих предприятий - фейк. Обороной занимаются соответствующие подразделения.

Подобные фейки появились в Мурманской и Архангельской областях.

Оперштаб Мурманской области назвал скриншоты подделкой:

- В социальных сетях распространяется поддельное постановление правительства Мурманской области о создании специальных отрядов противовоздушной защиты в регионе. Это – фейк! Распространение такой информации – один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины.

На сайте открытого банка документов Архангельской области нет постановления с датой и номером, указанными на скриншоте, что тоже говорит о подделке.

Задача такой информационной атаки — посеять панику, вызвать недовольство людей. На самом деле, защита инфраструктуры — прерогатива государственных и силовых структур (Минобороны, Росгвардии, региональных ОМОН/Росгвардии и т.д.). Никакое региональное постановление не может законно возлагать на частные фирмы создание вооруженных отрядов вместо уполномоченных органов.