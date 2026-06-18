В Москве созывают народное ополчение для борьбы с вражескими дронами

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

На улице Яблочкова у Единого пункта призыва Москвы не протолкнуться. С одной стороны здания вход для тех, кто пришел подписать контракт в зону спецоперации, с другой стороны начали собираться желающие поступить на службу в элитный добровольческий отряд БАРС - «Москва».

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Новый отряд БАРС - «Москва» - аналог народного ополчения, которое в 1812 году собирали у Хамовнических казарм. Как и 214 лет назад преимущество отдается тем, кто скромно говорит, что служил срочку «писарем при штабе в Чечне», реестровым казакам, а также офицерам запаса у которых есть еще «порох в пороховницах».

КОНТРАКТ МОЖНО РАСТОРГАТЬ

Передо мной стандартный бланк контракта в добровольческую бригаду - отряд «БАРС-«Москва» на 12 месяцев. Бригада — это не менее 2,5 тысячи человек. Именно столько планируют набрать добровольцев от (18 до 50 лет), чтобы создать плотное кольцо из 500 мобильных огневых групп для защиты мирных жителей Москвы, Московской, Тульской, Рязанской и Калужской областей от ударных дронов киевского режима.

Кстати, именно эти области входили в «Первый округ обороны» народного ополчения в 1812 году. Тогда в него записалось более 400 тысяч человек.

Чем отличается контракт в БАРС-«Москва» от остальных, которые заключаются с Минобороны России?

Во-первых, в нем четко прописано: «гражданин, пребывающий с добровольческом формировании, имеет право: досрочно расторгнуть контракт по собственному желанию». Во-вторых, с ним также могут расторгнуть договор в любой момент, если он будет пренебрегать приказами, портить имущество либо постить на боевом посту свои фотографии в мессенджере.

Нарушителям дисциплины придется компенсировать средства за форму и проезд к месту службы.

И да, за последний проступок можно запросто угодить под суд по статье «разглашение военной тайны». Потому жены кандидатов должны быть морально готовы к тому, что их мужчина не станет рассказывать о том, где он с друзьями сейчас «охотится на утку» в Подмосковье. Связи с ним может не быть несколько суток. К этому придется просто привыкнуть.

В Москве созывают народное ополчение для борьбы с вражескими дронами. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

АЛЬТЕРНАТИВА СРОЧНОЙ СЛУЖБЕ

В руках у добровольцев «маршрутные листы». За пару часов им надо написать заявление, заполнить анкету, пройти психологический отбор, сдать кровь и сделать флюорографию. За несколько дней перед медкомиссией предупреждают не принимать препараты, чтобы не было ложной реакции на наркотики. Наркоманов, алкоголиков, а также больных смертельными инфекционными заболеваниями в народное ополчение не берут (при ранениях таких людей сложно обезболить и весьма накладно потом лечить). Не принимают ранее неоднократно судимых, кандидатуры с непогашенными судимостями и находящихся под следствием. Анкеты всех без исключения соискателей проходят через многоступенчатую проверку в силовых органах.

Кстати, призывников в «Барс-«Москва» тоже принимают. Это альтернатива срочной службе в войсках и год будет засчитан как год срочной службы (организаторы отметили наплыв вчерашних уклонистов). Бывших участников СВО принимают охотно даже после тяжелых ранений с индивидуальным подходом.

КАЗАКИ В ПЕРВЫХ РЯДАХ

Среди прибывших на Единый пункт призыва Москвы заметил и выделил несколько организованных групп. Мужчины пришли от различных общественных организаций и партий. Реестровые казаки интересуются, есть ли возможность проходить службу вместе. В перспективе им обещали рассмотреть такую возможность.

Кстати, в позапрошлом веке казаки организованно вливались в народное ополчение и служили вместе. В составе конных казачьих полков они лихо били врага под Москвой, преследуя вражеские обозы, а потом так вошли во вкус, что, освобождая Западную Европу от наполеоновского гнета, дошли до Парижа. В 1814 году они уже купали своих дончаков в Сене и разбивали бивуаки на Елисейских полях.

Сегодня консультационную поддержку казакам оказывают старшие товарищи. Вокруг атамана Московского окружного казачьего общества (МОКО - входит в Центральное казачье войско) Дмитрия Ковалёва собралась первая группа казаков добровольцев. Они по очереди засыпают его вопросами о деталях прохождения службы

ДО 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПРЕМИИ

- Зарплата на 12 месяцев постоянная, как ток в розетке - 220 тысяч рублей у оператора БПЛА, - шуткуют казаки.

- Для водителей ниже - 177 тысяч, у офицеров с боевым опытом - 350 тысяч, так еще и премия от 100 до 500 тысяч за сбитый беспилотник.

- А как у нас с ночлегом?

- Варианты разные. Самый удобный: предлагают трое суток дежурство - трое суток отдых в расположении. На отдых командир при наличии возможности может разрешить съездить домой. Впрочем, казакам не привыкать разбивать бивуаки под открытым небом.

Интересуются казаки у атамана, а чем им сбивать беспилотники.

- ПЗРК «Панцирь» нам, конечно, сразу не доверят, будем учиться сбивать беспилотники врага дронами - перехватчиками «Елка». Они без взрывчатки, но одной своей кинетической энергией поражают летящие объекты. Не исключено и применение новых, ещё не анонсированных типов средств ПВО, - разъясняет Дмитрий Владимирович.

На боевые посты мобильные расчеты будут расставлять после слаживания и обучения на полигоне учебного центра. Оно уже проходит в том числе при участии Правительства Москвы. В БАРС- «Москва» также набирают отдельно водителей, механиков, техников, инженеров, специалистов связи, медиков и ряд других специалистов. Будут в бригаде и свои беспилотные войска: предусмотрено обучениях операторов БПЛА.

КСТАТИ

Поступить на службу в БАРС-«Москва» могут только граждане России из любого региона, но проходить ее они будут исключительно в выбранном и согласованном районе на границах Подмосковья или соседних областей. Потому участниками спецоперации служащие в отряде не станут и статус участника боевых действий не получат. Не предусмотрены и отпуска (только при подписании следующего контракта на год дается отпуск - 15 суток). Однако, за добровольцами на время контракта сохраняется рабочее место и стаж на предприятии, а год службы при пересчете будущей пенсии засчитывается за два (день боевой работы - за три). Идет прием в отряд и женщин. Но к боевой работе они привлекаться не будут, им найдут службу по обеспечению отряда в «тылу».

Служба не обещает быть легкой: добровольцы не будут красоваться на улицах Москвы с оружием. Мобильные группы будут действовать в лесах Подмосковья на границах с соседними областями, где разведка будет предупреждать о пролете ударных дронов.

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