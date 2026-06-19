От Волги до Енисея: Как нацпроект помогает увидеть Россию

Перрон для стоянки самолетов в аэропорту Благовещенска. Фото: Пресс-служба аэропорта Благовещенска.

Единая опорная транспортная сеть России развивается на наших глазах. По национальному проекту «Эффективная транспортная система» модернизируют аэропорты и гидротехнические сооружения на реках, развивают морские порты и Северный морской путь. Строят высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва - Санкт-Петербург. В перспективе все существующие виды транспорта и инфраструктура, которая их обслуживает, объединятся, а разные уголки страны окажутся «в зоне доступа».

Это позволит открыть жителям новые направления для путешествий и оптимизировать перемещение грузов. Тем более что популярность внутреннего туризма год от года растет. По прогнозу Минэкономразвития, этим летом в путешествие по России отправятся на 4% больше туристов, чем в 2025-м, и интересует туристов не только отдых у моря, но и так называемый познавательный туризм, когда цель поездки - получить новые знания и впечатления.

НА ТЕПЛОХОДЕ МУЗЫКА ИГРАЕТ

Одно из популярных направлений - Нижний Новгород, который славится Стрелкой (это место слияния Оки и Волги), канатной дорогой длиной 3,6 километра над водной гладью, которая ведет в небольшой уютный городок Бор, и, конечно, Нижегородским кремлем XVI века. Добраться до прекрасного волжского города можно разными способами, в том числе отправившись в речной круиз.

Путешествия по воде - отдельный вид удовольствия: на теплоходах каждый день организуют развлечения, а по пути обычно есть несколько остановок в местах, которые известны своей историей или природными красотами. Например, Ольга в восторге от путешествия на теплоходе по Волге из Нижнего Новгорода в Москву: «У нас была поездка всего на шесть дней, но к концу круиза мы все стали одной большой семьей».

Для безопасного прохода больших судов увеличивают пропускную способность рек. Для этого модернизируют гидросооружения и проводят дноуглубление. В Нижегородской области, к примеру, обновление затронуло Городецкий гидроузел: здесь углубляют дно Волги, плюс обновляют само сооружение.

Путешествовать по Енисею не так просто: плотина Красноярской ГЭС перегораживает реку и создается большой перепад высоты. Пройти этот участок суда могут только с помощью судоподъемника - своеобразного речного «лифта», оборудование которого обновили в этом году. Это уникальное сооружение в мировой и отечественной практике: суда заходят в специальный бассейн, который по специальным направляющим передвигается вверх или вниз по Енисею.

Поворотное устройство Красноярского судоподъемника. Фото: Росморречфлот.

И ЛЕТЕТЬ ПО БЕЛОМУ СВЕТУ…

Только с января по апрель этого года российские авиакомпании перевезли свыше 22 млн человек внутри страны, это почти 73% всего их пассажиропотока. А летом число авиапутешественников традиционно увеличится еще больше.

С учетом растущих нагрузок на инфраструктуру аэропортов по нацпроекту ведется ее модернизация, особое внимание авиагаваням Дальнего Востока и Сибири. Это позволит спокойно увеличивать пассажиропоток на внутренних рейсах и делать перелеты комфортнее. В прошлом году обновили инфраструктуру аэродромов Благовещенска, Братска, Грозного, Магадана, Мирного, Махачкалы, Новосибирска и Томска.

ДОРОГА В ОБЛАКА

Одно из важных туристических направлений на Дальнем Востоке - это Камчатский край. Люди едут туда со всей страны, чтобы совершить сплав по реке, искупаться в горячих источниках или погулять по побережью Тихого океана. А главное - чтобы посетить вулканы. Их тут больше 300, причем 30 из них - действующие.

Новый терминал аэропорта в Петропавловске-Камчатском тоже построен в виде вулканической кальдеры - это округлая впадина с крутыми стенками, которая появляется в результате обрушения вершины вулкана. Ранее инфраструктуру аэропорта модернизировали, увеличив количество «мест» для самолетов как на стоянке, и обновили рулежную дорожку. Пассажиры уже оценили обновленную авиагавань: по итогам прошлого года ее пассажиропоток в три раза превысил численность жителей региона.

Пассажирка София, отметила, что внутри очень красиво. Ей понравилась концепция аэропорта: «На Дальнем Востоке, да и в целом по России я таких аэропортов не видела».

Аэропорт Благовещенска. Фото: пресс-служба аэропорта Благовещенска.

В четыре раза за 10 лет увеличился и пассажиропоток аэропорта Благовещенска. Это направление привлекает все больше туристов, особенно летом, когда запускают экскурсии на космодром Восточный, которые стартуют именно отсюда. Чтобы аэропорт смог принимать любые типы самолетов, в нем построили новую взлетно-посадочную полосу. Для комфорта пассажиров открыли еще и новый терминал, он больше старого в четыре раза.

«Очень уютный аэропорт со свежим ремонтом, особенно понравились объемные пуфы, на которых можно удобно расположиться и с комфортом ожидать своего рейса. Чисто везде, что очень немаловажно. Понятные входы и выходы, невозможно запутаться», - сказала путешественница Наталья.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Высокоскоростные магистрали

На всем протяжении идет работа по созданию первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Маршрут пройдет по территории шести регионов и на нем будет 14 пассажирских остановок (в т. ч. Зеленоград, Тверь, Валдай и Великий Новгород). Расчетное время в пути составит чуть более двух часов.

Масштаб проекта уникален: создается новая транспортная инфраструктура, инновационное рельсовое полотно, подвижной состав, рассчитанный на скорость до 400 км/ч и современные системы управления.

Это только первая линия. В перспективе к 2045 году высокоскоростные магистрали протянутся на 4,5 тысячи километров, соединив Москву с Черноморским побережьем, Минском и Уралом, изменив привычное понимание расстояния для россиян.

СКАЗАНО!

Вита СААР, председатель Комитета по развитию устойчивого туризма Российского союза туриндустрии:

- Туризм в России сегодня приобретает новое звучание - это не просто возможность для отдыха и перезагрузки. Путешествия по стране становятся сильным трансформирующим опытом: люди видят масштабы России, знакомятся с ее уникальной природой, историей и культурой народов, узнают о научных и технологических достижениях, своими глазами видят уникальные производства, встречаются с учеными в лабораториях, пробуют свои способности в творческих и кулинарных мастерских. Все это дает возможность не просто проехать по регионам, а прочувствовать, чем они живут, получить новый опыт и знания и, если хотите, почувствовать гордость за свою страну.