«Папа, я тебя люблю»: единственный сын Яниса Тиммы остался без наследства

Прошло уже полтора года, как не стало баскетболиста Яниса Тиммы. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Прошло уже полтора года, как не стало баскетболиста Яниса Тиммы. Напомним, что 32-летний спортсмен скончался в одном из столичных хостелов. Известно, что Янис крайне тяжело переживал расставание с Анной Седоковой, на которую еще при жизни переписал все свое имущество. При этом, у Яниса остался маленький сын Кристиан от первого брака. Недавно мальчик побывал на могиле у отца в Латвии.

Янис Тимма. Фото: kcube - kaan baytur/Shutterstock/Fotodom

Тимма похоронен на сельском кладбище в Краславском крае, рядом с могилами своих бабушки и дедушки по материнской линии. Здесь семья покойного установила памятник, на который собирала деньги всем миром. Седокова не принимала участие в создании монумента.

Родные и друзья Яниса регулярно навещают его могилу и меняют цветы. Так, сын Тиммы привез трогательный подарок. О чем сообщила представитель семьи Маргарита Гаврилова.

Сын Кристиан привез подарок. Фото: Личная страничка в соцсети.

«Кристиан привез отцу подарок — рисунок! На нем изображено баскетбольное кольцо с летящим в него мячом и надпись — «Папа, я тебя люблю!» — написала в своем телеграм-канале Гаврилова.

Добавим, что родители Яниса Райтис и Аусма отказались от своей доли наследства в пользу внука, который остался ни с чем. После смерти Тиммы выяснилось, что все недвижимость спортсмена (при жизни он приобрёл и реализовал пять квартир в Москве) оказалась переписанной на Анну Седокову. Вдова баскетболиста (Тимма и Седокова не успели развестись) прекратила какое-либо общение с его родственниками. Родители неоднократно пытались поговорить с Анной, но безуспешно. В настоящее время семья Тиммы до сих пор судится с Седоковой. Родственники претендуют на свою долю наследства. Также родители и друзья баскетболиста неоднократно публично обвиняли Анну в доведении Яниса до самоубийства. Интересы семьи сначала представляла юрист Екатерина Гордона, а затем ее сменила Маргарита Гаврилова.

Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Анна Седокова и Янис Тимма состояли в браке четыре года. Несмотря на разницу в 10 лет, спортсмен был до безумия влюблен в певицу. Супруги постоянно то расставались, то сходились. Сама Анна, ставшая инициатором разрыва, впоследствии сравнила их отношения с эмоциональными качелями. Незадолго до кончины Тимма угрожал Седоковой, что сведет счеты с жизнью, если она к нему не вернется.

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