Искусственный интеллект выходит на стройплощадку: новый продукт для девелоперов

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На полях отраслевого форума «Движение», который проходит на федеральной территории «Сириус» в Сочи, подписано соглашение о сотрудничестве между «ДОМ.РФ Технологии» (ИТ-структура группы ДОМ.РФ) и консалтинговой компанией «Яков и Партнёры». Результатом партнерства стала презентация продукта AI Development Sprint, призванного переломить ситуацию с внедрением искусственного интеллекта в строительной сфере.

Сервис объединяет отраслевую экспертизу «ДОМ.РФ Технологии» и наработки консультантов из «Яков и Партнёры». В итоге девелопер получает не просто абстрактные рекомендации, а готовую стратегию внедрения ИИ, встроенную в текущие рабочие циклы. В пакет входят дорожная карта, финансовая модель и запуск проектного офиса.

Генеральный директор ИТ-компании Александр Лукьянов отметил, что комплексного предложения для застройщиков, охватывающего этапы от аудита до пилотов с подтвержденной эффективностью, ранее не существовало.

«Мы проанализировали сотни цифровых решений с ИИ и пришли к выводу, что 80% потенциального эффекта дают десять сценариев, - сообщил Александр Лукьянов. - Наш новый продукт фокусируется на этих сценариях и позволяет застройщикам запустить пилотные проекты с измеримым бизнес-эффектом в горизонте 6–12 месяцев. Кроме того, он решает системную проблему неподготовленных процессов и данных, делая внедрение ИИ предсказуемым и измеримым».

Компания выступает владельцем крупных массивов данных о жилищном рынке, агрегатором цифровых сервисов с применением ИИ и разработчиком методик цифровой трансформации для строительных компаний. Консалтинговая компания, в свою очередь, обладает опытом стратегического консультирования крупнейших игроков и доступом к международным исследованиям, включая собственный анализ более 500 мировых кейсов по использованию ИИ в недвижимости.

По оценкам партнеров, тотальное внедрение ИИ в российский девелопмент способно приносить экономике до 0,9 трлн рублей ежегодно. Однако текущая статистика говорит о том, что, хотя большинство компаний видят позитивный эффект от тестовых проектов, измерить его количественно умеет лишь каждая пятая, а масштабировать удается менее чем 10% игроков.