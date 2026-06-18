Город для жизни: в Кингисеппе развернут масштабное жилищное строительство

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На площадке форума недвижимости «Движение» было подписано соглашение о сотрудничестве между Банком ДОМ.РФ и компании ВЭБ.РФ. Документ регламентирует финансовые аспекты возведения крупного жилого комплекса в городе Кингисеппе Ленинградской области. В рамках достигнутых договоренностей кредитная организация откроет целевые лимиты финансирования для поэтапной застройки территории.

Новый жилой массив будет возводиться очередями. В общей сложности проектная документация предполагает ввод 2 749 квартир, чья суммарная площадь превысит 176 тыс. квадратных метров. Однако объект не ограничится только строительством жилых домов: застройщик также займется созданием сопутствующей инфраструктуры. В частности, в планы входит возведение школы на 1 125 мест, нескольких детских садов, крытых паркингов и реконструкция дорожно-уличной сети.

Заместитель председателя правления банка Антон Медведев подчеркнул социальную значимость начинания. По его словам, появление современного жилья с полным набором сервисов напрямую влияет на кадровый потенциал промышленности региона. Он отметил:

«Реализация такого проекта поможет в решении важной задачи по привлечению квалифицированных кадров для городской промышленности через создание современных комфортных условий для жизни людей. Проект полностью отвечает требованиям качественной городской среды. Поэтапная жилая застройка, обеспеченная всей необходимой социальной и коммунальной инфраструктурой, позволит создать основу для долгосрочного развития города», - говорит Антон Медведев.

Главный управляющий директор компании Денис Голубев назвал подписание документа значимым этапом для всего региона.

«Соглашение является важным шагом в реализации этого масштабного социально-значимого проекта для города Кингисеппа и всей Ленинградской области. Повышение качества жизни людей, в том числе через формирование комфортной городской среды, – одна из стратегических задач ВЭБ.РФ», – отметил Денис Голубев.