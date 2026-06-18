Фото: пресс-служба Veselovka Experience

Долгое время у активного отдыха в России было ровно два полярных сценария. Первый — суровый дикий кемпинг: с палаткой, комарами, промокшими спальниками и романтичным поеданием подгоревшей гречки из котелка. Развлечение для преданных выживальщиков. Второй — пятизвездочный отель, где вершиной физической активности становится марш-бросок от лежака до спа-бассейна, а за пределы 50-метровой зоны «шведского стола» выходить просто страшно.

Но времена изменились. На стыке этих двух миров появился третий формат — отдых нового поколения. Здесь дикая природа — это не отказ от цивилизации, а ее новая, максимально эстетичная форма. Место, где вас ждут ортопедический матрас, горячий душ и панорамные окна с видом на воду, но прямо у вашего пирса уже припаркован SUP-борд, а у дверей ждет велосипед.

Фото: пресс-служба Veselovka Experience

Один из самых ярких примеров такого подхода на юге России — проект «Veselovka Experience». Само название здесь говорит за себя: в переводе с маркетингового на человеческий «экспириенс» — это опыт. Идея в том, что вы увозите из отпуска не просто загар, а новые навыки, эмоции и реальные переживания.

Не просто отпуск: почему растет спрос на отдых с впечатлениями

Современному горожанину больше не интересен просто «номер с кондиционером». Потребитель стал требовательным, пресыщенным и жадным до настоящих эмоций. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин объясняет этот тренд просто:

«Туристы едут не в номер, а за впечатлениями. В «Veselovka Experience», помимо классных номеров и территории, все члены семьи могут найти себе занятие: серфинг, скалолазание, авторская кухня, банные ритуалы, спа, анимация. Чем больше вариантов времяпрепровождения — тем интереснее. Заняты и взрослые, и дети. Именно такой отдых нужен сегодня, и спрос на него постоянно растет».

Фото: пресс-служба Veselovka Experience

Люди больше не хотят выбирать между физическим износом в горах и интеллектуальным увяданием на шезлонге. Им нужен баланс.

Как современные travel-пространства совмещают комфорт и активный отдых

Степь, море и пять звезд: как совместить премиум-комфорт и дикий драйв

Проект «Veselovka Experience» расположился на Таманском полуострове — в локации, которую массовый турист еще не успел превратить в шумный улей. И в этом ее главный кайф. Управляющий партнер проекта Кирилл Саенко честно признает, что они изначально отказались от затеи конкурировать с раскрученными гигантами побережья.

«Мы понимали, что как классический морской курорт мы не можем конкурировать с Анапой, Геленджиком и тем более Сочи. Поэтому мы исходили из того, что в Веселовке нужно дать гостю принципиально новый формат. Мы не хотим, чтобы наш гость проводил все время с бокалом вина на лежаке. Наша локация — это уникальное сочетание моря и дикой степи, где глазу, на первый взгляд, не за чем зацепиться. Многие думают, что степной простор — это ограничение. Мы же считаем это огромным плюсом. На нашей станции «Степь» гость может попробовать прокатиться на блокарте – уникальном парусном наземном судне. При этом мы строили отель уровня 5 звезд с соответствующим сервисом. Вы получаете первоклассный комфорт, но посреди диких, свободных просторов», - рассказал Кирилл.

Фото: пресс-служба Veselovka Experience

В отличие от Сочи, куда туристы приезжают и фактически оказываются в том же мегаполисе (только с морем), в Веселовке картинка меняется кардинально. Степь, виноградники, отсутствие толпы и шума дают тот самый психологический «резет», ради которого люди и затевают побег из городов.

Почему туристы всё чаще выбирают пространства вроде «Veselovka Experience»

Главная фишка пространства — уход от хаотичного отдыха. Чтобы гостю не приходилось судорожно придумывать, чем себя занять, проект предлагает готовые сценарии, разделенные по направлениям и уровням активности. Вы просто выбираете настроение, а команда отеля делает его бесшовным.

Фото: пресс-служба Veselovka Experience

«Мы не спортивная школа, мы не муштруем людей и не пытаемся сделать из них профессиональных спортсменов на квадроциклах или скалодромах. Наша цель – дать человеку новый опыт, через который он получает спектр разных эмоций и впечатлений в одном месте. С одной стороны, это не скучный пляжный отдых, после которого нечего вспомнить. С другой — это не экстремальный поход, после которого нужен еще один отпуск, чтобы просто физически восстановиться. Сценарии разные. Например, сценарий «Энергия» — это чистый драйв: квадроциклы, эндуро, скалодром и баня. А сценарий «Вдохновение» — про творческий дзен: гончарные круги, художественные и гастрономические мастер-классы», - раскрывают внутреннюю кухню проекта представители «Veselovka Experience».

Фото: пресс-служба Veselovka Experience

Даже привычные вещи здесь переосмыслены. Например, местный банный комплекс — это не просто банальная баня для галочки», а глубокий восстанавливающий ритуал парения с профессиональными пармастерами, который перезапускает тело после дня активности.

Для тех, кто хочет покорить стихию, работает станция «Жажда» — здесь учат дружить с ветром, парусом и водой.

Качественный сдвиг: от пассивного потребления к сотворчеству

«Veselovka Experience» наглядно доказывает: эпоха, когда престиж отдыха измерялся исключительно количеством мрамора в лобби и длиной анимационной программы, уходит в прошлое.

Фото: пресс-служба Veselovka Experience

Сегодня роскошь — это время, проведенное со смыслом. Это возможность за три дня перезагрузить голову, научиться управлять ветром на кайте, вылепить свою первую глиняную пиалу, попариться в правильной бане и провести вечер у моря с людьми, разделяющими твои ценности. Прогрессивному туристу больше не нужен золотой забор — ему нужно место силы, из которого он вернется чуточку другим. И Веселовка, кажется, имеет все шансы стать новой главной точкой на карте осознанного туризма в России.

Наш канал в ТГ: t.me/ve_hotel

Реклама. ООО "ВЕСЕЛОВКА ЭКСПИРИЕНС". ИНН 2301115947. erid: 2W5zFGcChYM