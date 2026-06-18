Казань привлекает рекордный кредит на восстановление фабрики братьев Крестовниковых по льготной госпрограмме

В центре Казани в ближайшее время стартует масштабный проект по возрождению объекта культурного наследия. Фото: high fliers/Shutterstock/Fotodom

В центре Казани в ближайшее время стартует масштабный проект по возрождению объекта культурного наследия. Банк ДОМ.РФ и группа компаний «СМУ-88» заключили кредитное соглашение на сумму 2,3 миллиарда рублей. Документ был скреплен подписями в рамках деловой программы форума «Движение», прошедшего на федеральной территории «Сириус» в Сочи.

Полученные средства будут направлены на комплексное восстановление и последующую адаптацию под современные нужды знаменитого «Здания фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы». Общая площадь исторического строения превышает 7,6 тысячи квадратных метров. Перед подрядчиком стоит амбициозная задача: не просто провести консервацию стен, а органично вписать памятник промышленной архитектуры в ритм современного мегаполиса, создав новую точку притяжения для горожан и туристов.

Финансирование предоставлено в рамках президентской программы льготного кредитования объектов культурного наследия (ОКН), оператором которой выступает компания ДОМ.РФ. Ставка для застройщика зафиксирована на уровне 9%, что значительно ниже рыночных условий. Ключевое условие — завершить все строительно-восстановительные работы до конца ноября 2028 года.

«Восстановление объектов культурного наследия – важная часть развития городов. Сегодня все больше проектов по восстановлению исторической застройки реализуются с привлечением банковского финансирования. А программа льготного кредитования для восстановления ОКН позволяет поддерживать экономику таких проектов. Мы рады выступить финансовым партнером по восстановлению одного из знаковых исторических объектов Казани. Уверен, реализация такого проекта позволит создать новые точки притяжения для жителей и бизнеса», - отметил заместитель председателя правления банка Антон Медведев.

«Для нас это очень важный проект. Мы ставили перед собой цель не просто отремонтировать объект, а предложить действительно прорывную концепцию его возрождения. Именно поэтому к разработке привлекли, на мой взгляд, одного из самых талантливых архитекторов России Рубена Аракеляна. Предложенная им концепция «здания в здании» со стеклянной кровлей внутренней части за два года собрала целый урожай наград от топовых архитектурных премий. Сейчас на объекте завершены все противоаварийные работы», – отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.