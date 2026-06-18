Сегодня в Брюсселе в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Контактной группы в формате «Рамштайн», на которое был приглашен Зеленский Фото: REUTERS.

Сегодня в Брюсселе в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Контактной группы в формате «Рамштайн», на которое главарь украинского бандеровского режима Владимир Зеленский сделал одну из главных ставок. Данный формат объединяет более 50 стран, которые сами либо по дипломатическому принуждению оказывают поддержку нынешней Украине в конфликте с Россией. Большую часть из этого числа составляют страны-члены НАТО, поэтому тут ни о каком принуждении речи идти не может.

А потому для Зеленского этот формат – самая настоящая дойная корова. Здесь, как и на саммите «Большой семерки», с которого украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Зеленский прибыл в Брюссель накануне, от него не требуют никаких доказательств его словам. Главное, чтобы он говорил то, что от него хотят услышать – про поражение России, про победу Украины, про то, какие они великие, и как Украина им благодарна за помощь.

И украинский «просрочка» расстарался, как только мог. По его словам, Украина перехватывает около 90% российских дронов и эффективно сбивает крылатые ракеты, однако главной проблемой остаются баллистические ракеты. А потому Украина и Германия уже подписали оборонное соглашение по объединению технологий для создания новой системы ПВО против баллистических целей. Впрочем, на Украине остались какие-то считанные шаги для создания собственных баллистических ракет, как его заверили в компании Firepoint. А к анонсированной им «коалиции дронов» (DroneDeal) уже, как похвастался Зеленский, присоединились 27 стран (15 из НАТО и 12 за пределами Альянса). В общем, подвел итог «просроченный», украинская армия является главной силой Европы для "сдерживания агрессии", поэтому думать о ее долгосрочном финансировании всем собравшимся нужно уже сейчас.

Зеленский убедил натовцев, что украинская армия является главной силой Европы для "сдерживания агрессии" Фото: REUTERS.

Было бы трудно ожидать от «просроченного» иных речей, поскольку, о чем бы и когда он ни заводил разговор, все его выступления заканчиваются абсолютно одинаково: «Делайте ваши взносы, господа! Деньги в кружку!»

И господа не подкачали, тем более, что с утра по всей Европе крутят, не переставая, кадры прилетов украинских дронов и ударов ими по московскому рынку и НПЗ, что греет им душу (в случае наличия таковой) чрезвычайно. Новый министр обороны Великобритании Дэн Джарвис заявил, что члены группы просто обязаны собрать $1 млрд. на два пакета PURL, ещё $1 млрд. — на 200 тысяч 155-мм снарядов увеличенной дальности, £650 млн — на финансирование 100 ракет Patriot по программе JumpStart, а также ещё $1 млрд. — на 1 млн беспилотников для Украины. Помимо этого, по словам Джарвиса, Лондон дополнительно пообещал закупить для ВСУ 350 ракет, в том числе – 100 перехватчиков к ЗРК Patriot, 150 тысяч дронов и радары. Этот дополнительный пакет вооружений оценивается почти в £752 млн (то есть около 1 млрд. долларов США). При этом, в экономике самой Британии дела идут не ах, расходы многих статей бюджета срезаются и секвестируются, но тут же, понимать надо, есть возможность нанести поражение старому врагу, да еще чужими руками, и для такого Лондону ничего не жалко.

Не утихают фантомные боли, судя по всему, пониже спины и у Германии. Министр обороны ФРГ Писториус объявил, что Германия выделит 400 миллионов долларов из которых 200 миллионов пойдет на закупку американского оружия, столько же – на ракеты к Patriot. Нидерланды решили поднять ставки, пообещав профинансировать закупки вооружений для Незалежной на 500 миллионов евро. Кроме того, стало известно, что и Бельгия намерена передать Украине первые F-16 уже в этом году.

Украина и Германия уже подписали оборонное соглашение по объединению технологий для создания новой системы ПВО против баллистических целей. Фото: REUTERS.

Но эта встреча, на которой Зеленскому пообещали поставить вооружений, в общей сложности, на 4 млрд. долларов, для «просроченного» лишь небольшая разминка. Главный бенефис у него впереди, на саммите НАТО в Анкаре. Издание Politico буквально в день встречи в формате «Рамштайн» выдало новую договоренность среди стран Альянса по поводу помощи режиму Зеленского.

- Страны НАТО рассматривают новый план военного финансирования Украины на 70 млрд евро, который хотят утвердить на саммите в Анкаре в июле. Предложение Германии включает механизм прозрачности и перераспределения бремени - некоторые союзники жалуются, что несут непропорционально высокие расходы, - сообщили журналисты полученную от своих источников информацию. - При этом 30 млрд из этой суммы планируется покрыть за счет уже одобренного кредита ЕС Украине на 90 млрд, а остальные 40 - из двусторонних обязательств стран-членов. В НАТО хотят зафиксировать «твердое обязательство» по устойчивой и справедливой поддержке Киева.

Запад готов сделать для Зеленского даже невозможное, только бы он продолжал воевать с Россией. А что при этом Украина стирается в ноль, так это сопутствующие потери. Или, как говорят французы: «На войне, как на войне».

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