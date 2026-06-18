Генсек Рютте обещает, что НАТО останется врагом России: он постоянно подталкивает к конфликту и Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте объявил, что Североатлантический блок приступает к крупнейшей трансформации в своей истории. Фото: REUTERS.

Генсек НАТО Марк Рютте объявил, что Североатлантический блок приступает к крупнейшей трансформации в своей истории. Связана она с начавшимся постепенным сокращением американского военного присутствия в Европе.

На пресс-конференции в Брюсселе Рютте не пояснил, как будет проходить эта перестройка, но однозначно дал понять, что главным противником альянса останется Россия. «Я не могу вдаваться в подробности того, что именно входит в новую модель вооруженных сил НАТО… Мы не хотим, чтобы русские стали более мудрыми, получив информацию по этой теме», - сказал генсек в ответ на вопрос журналиста.

По поводу намеченного частичного свертывания сил США на континенте испанская газета El Pais сообщила, что прежде всего американцы заберут ту технику, которая, возможно, понадобится им в других местах - на Ближнем Востоке и в тихоокеанском регионе. Уже скоро «европейский фронт» покинут обычно находящиеся рядом на боевом дежурстве американский авианосец и атомная подводная лодка. Сократится количество истребителей, самолетов-заправщиков, бомбардировщиков и морской разведывательной авиации.

Было объявлено о предстоящем выводе из Германии 5000 американцев. Поначалу говорили, что их могут перебросить в Польшу, но министр войны США Пит Хегсет эти планы официально отменил. Стало ясно, что речь идет не о перегруппировке, а об уходе части воинского контингента США из Европы.

Что это означает для России? Специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент Финансового института при правительстве РФ Вадим Трухачёв полагает, что несмотря на сокращение американских сил НАТО по-прежнему будет представлять серьезную угрозу для нашей страны.

«Нынешний генсек НАТО Рютте – прожженный русофоб, - объясняет Трухачёв. – При этом он ловчее других европейских лидеров умеет обращаться с Трампом. Вот и сейчас он ни в коей мере не протестует против планов президента США, но представляет дело так, будто все это делается на пользу блоку. Сокращается американское присутствие, но зато, благодаря усилиям Вашингтона, выросли оборонные расходы европейских членов НАТО, которые с лихвой компенсируют уменьшение числа военнослужащих США»

Рютте постоянно подталкивает Трампа к конфликту с Россией.

«Он пытается направить в антироссийское русло нынешнее «замирение» США с Ираном, - отмечает эксперт. – Его прочтение этих событий таково: господин президент, вы гений - проблема с Ираном решена. Теперь вы просто обязаны взяться за Россию».

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