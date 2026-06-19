Диетолог развенчала мифы о пользе перехода на цикорий: он никогда не заменит кофе, и вот почему

Кажется, что цикорий - это идеальный напиток для тех, кто заботится о здоровье. Но так ли безобиден этот корень на самом деле? Фото: Kabachki.photo/Shutterstock/Fotodom

Многие воспринимают цикорий как суперфуд. В рассказах нутрициологов из соцсетей он и желудок лечит, и давление не поднимает, и вкус почти как у кофе. Кажется, что это идеальный напиток для тех, кто заботится о здоровье. Но так ли безобиден этот корень на самом деле?

Попробуем разобраться с врачом-диетологом, к.м.н., экспертом телеканала «Доктор» Дарьей Русаковой.

Летом, в жару, часто звучат рекомендации перейти с кофе на более «щадящие» напитки. Многие выбирают цикорий, потому что боятся тахикардии или скачков давления. Но, как отмечает диетолог, такие страхи часто преувеличены.

- Согласно статистике, всего 10% людей страдают особой восприимчивостью к кофеину, — говорит диетолог. - Остальные переносят кофе хорошо. Более того, по антиоксидантным свойствам кофе намного превосходит цикорий. Научно доказано его положительное влияние на печень, профилактику ожирения, сахарного диабета и даже болезни Альцгеймера.

Но все же и у его давнего соперника есть плюсы.

ЧЕМ ЦИКОРИЙ ПОЛЕЗЕН

1. Отсутствие кофеина.

Но это и главный минус для тех, кто ищет бодрость.

«Сказать, что кофе и цикорий – это абсолютно взаимозаменяемые два напитка, сложно, - объясняет Дарья Русакова. - Студенты и люди, активно работающие, не представляют свою жизнь без кофеина для когнитивной системы и памяти».

2. Главный козырь - инулин.

Это полисахарид, который не переваривается в желудке, а сразу «ныряет» в кишечник, становясь пищей для полезных бактерий. По сути, это натуральный пребиотик.

«Людям, у которых есть склонность к запорам, он может быть полезен, - уточняет врач. - Но не стоит перебарщивать, потому что любые пищевые волокна в большом количестве могут вызвать вздутие и колики».

Инулин имеет низкий гликемический индекс (около пяти), поэтому людям с сахарным диабетом и избыточным весом цикорий действительно может помочь: он дольше насыщает и притупляет чувство голода.

Хотя тут, скорее, речь не о порошке, к которому мы привыкли, а именно о корне цикория.

3. В корне цикория содержатся витамины — B6, C и бета-каротин.

Правда, есть нюанс: если заливать напиток слишком горячей водой, часть витаминов разрушается.

В корне цикория содержатся витамины — B6, C и бета-каротин. Фото: Valentyn Volkov/Shutterstock/Fotodom

КОГДА ЦИКОРИЙ ВРЕДИТ

Несмотря на очевидные плюсы, цикорий вовсе не безобиден. Врач предупреждает: у этого напитка есть серьезные противопоказания:

1. Снижает кислотность мочи.

Если человек пьет мало воды и употребляет много цикория, это может спровоцировать образование конкрементов в почках.

2. Аллергия.

Цикорий относится к семейству «астровых», и у него есть перекрёстная реакция с березой, амброзией и даже некоторыми овощами (например, кабачками и помидорами). Если вы аллергик и никогда не пробовали этот корень, вводить его в рацион стоит с осторожностью.

3. Способен снижать давление.

Да, это плюс для гипертоников, которым его и рекомендуют, а вот для гипотоников - прямой риск.

«Если пить его много, это может значительно снизить давление у людей, у которых изначально оно низкое, - предостерегает эксперт. - Поэтому внимательно измеряйте и подбирайте дозировку самостоятельно».

КАК ВЫБРАТЬ ЦИКОРИЙ

На полках магазинов — сублимированный, жидкий, жареный цикорий, а также варианты со вкусом шоколада и орехов. Как выбрать безопасный?

- Обязательно смотрите на упаковку: она должна быть целой, потому что корень впитывает вещества из окружающей среды, — предупреждает Дарья Русакова. — Выбирайте натуральный обжаренный цикорий без добавок, сахара и ароматизаторов. Инулин сохраняется и в обжаренном виде — это именно тот продукт, который вы видите на прилавке. Сырой корень не обладает кофейным вкусом и обычно не употребляется в пищу.

Кстати, цикорий слаще кофе за счет инулина, поэтому его можно пить даже без молока, если вы следите за калориями.

Врач советует подходить к вопросу рационально. Если у вас нет проблем с сердечным ритмом, не подскакивает давление, не мучайте себя поисками заменителя, если вам нравится вкус кофе: «Цикорий — хорошая альтернатива лишь для конкретных случаев: при диабете, запорах или индивидуальной непереносимости кофеина. Но и там важно соблюдать меру. Больше трех чашек в день — уже риск для почек и давления».

Мы в «Комсомольской правде» очень любим хороший кофе. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мы в «Комсомольской правде» очень любим хороший кофе. И, когда попробовали напиток из зерен, собранных на землях Уганды, не смогли не поделиться прекрасным с нашими читателями. Кофейные зерна «Вкус Африки» продаются в интернет-магазинах нашего издательства на маркетплейсах. Специалисты высоко оценивают его вкусовые качества. Ну а нам самим он просто нравится своей крепостью и ароматом.

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