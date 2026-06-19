Если бы жены были чуть красивей обезьян

Если вывернуть ситуацию наизнанку, то все слабые места сразу станут видны. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Когда не можешь в чем-то разобраться, есть хороший проверочный метод: вывернуть ситуацию наизнанку. И все слабые места сразу станут видны. Для отношений это тоже подходит.

А давайте попробуем именно так сравнить списки взаимных требований мальчиков и девочек? Поменяем их местами и посмотрим друг на друга новыми глазами. И на себя заодно. Тогда, возможно, перестанем наконец жаловаться: «Ну почему, почему к моему берегу вечно приплывает что-то не то!»

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЕВОЧЕК…

Итак. Представьте, что ваш мужчина заявляет: «Настоящая женщина должна полностью обеспечивать семью. Полностью, я сказал! И быть в состоянии купить мужу шубу. Посмотри на свою лучшую подругу - у нее муж в соболях. Вот это ему повезло с женой, вот это я понимаю. А я в дерматине хожу.

А еще нормальная женщина должна не бухать по вечерам с подругами в гараже, а делать с сыном уроки. И уметь самой себе хотя бы простой ужин приготовить, пока муж в командировке. А еще она обязана не разбрасывать колготки где попало по квартире. На рыбалку ездить строго раз в год и возвращаться оттуда с рыбой, а не с похмельем. И запомнить уже, наконец, где у нас дома хранится сахар и в каком классе дети. Ну почему ж ты такая беспомощная… Сколько раз можно объяснять, где и как платят за квартиру?

Стричься когда пойдешь, обросла уже, люди пугаются. Я знаю, что нормальная жена должна быть чуть красивей обезьяны, но не до такой же степени. И вообще ты руки помыла? А ноги у двери вытерла? Куда ты по чистому идешь, я полы помыл только что».

Что еще? Да все, кажется. Ну как, девчонки, не пугает? Не особо, правда?

…И МАЛЬЧИКОВ

Зато требований к мужчинам в этом волшебном мире было бы куда больше. Потому что он должен выглядеть как модель 24/7. Быть затейником в постели (и голова чтоб никогда не болела). И чтоб не шипел, когда я на улице разглядываю каждого встречного парня и присвистываю им в след, потому что мне так природой положено. А ему природой положено драить квартиру и готовить каждый день на четверых.

И не надо мне рассказывать, как это тяжело, нормальному мужчине это в удовольствие. Мой папа всю жизнь это делает и ни разу не жаловался. Папа не чета тебе, он до сих пор на стиральной доске стирает, а готовит как! А у тебя кругом бытовая техника, что сложного - две кнопки нажать?

И мозг мне не выноси, не для того я замуж выходила. Вот раньше были порядки: муж приданое в семью приносил… А не транжирил, как ты.

И сними уже эти спортивные штаны, чтоб я их на тебе больше не видела. Что значит февраль? Замерз он, видите ли. Мужчина даже дома должен выглядеть сексуально. Женщина любит глазами, запомни.

ЗАТО Я ФИГУРНО ШНУРУЮ КЕДЫ

Почему-то мне кажется, что как раз мужчин этот мощный список требований категорически бы не устроил. Много всего, тяжело соответствовать. И не я одна так думаю, судя по соцсетям. Там, например, вот такое пишут:

Серафима:

«Я купила шуруповерт и запросто сама собираю мебель. 18 лет в браке. А муж вчера сумел сам (!) записать ребенка к врачу, страшно этим гордился и ждал моей похвалы. Не дождался и обиделся».

Самара:

«Я сейчас учу своего мужчину не разбрасывать носки по квартире, а аккуратно относить их в корзину с грязным бельем без истерик. И знаете, получается! Мужчине 2,5 года».

Кот Баюн:

«Слушайте, ну я вообще молодец по тем меркам, с которыми подходят к мужчинам. Сама плачу две ипотеки, вожу машину. Знаю, где кнопка у мультиварки и стиралки, прекрасно ориентируюсь в Linux, отжимаюсь от пола 15 раз и виртуозно лежу на диване после работы. Помню, где у меня чистые футболки. Сама себе кофе варю! В турке! Умею ставить телефон на зарядку, мне только один раз показали. С легкостью выживаю в дикой природе. Запросто открываю консервы ножом. Того и гляди кладку плитки освою. Еще, конечно, мама научила меня прекрасно готовить, следить за младшими сестрами и драить квартиру до блеска, но это не в счет. Мой бывший ничего этого не умел, зато фигурно шнуровал кеды и всем хвастался».

Оля:

«Распилила болгаркой три металлические бочки, сделала из них компостные грядки, отсыпала задний двор щебнем, поменяла масло в машине... и это только за вчерашний день».

Житель кочегарки:

«Девочки, вы сами виноваты, что мы такие. У вас веками к мужчинам было одно требование: чтобы он пользу приносил. Вот и воспитали нас такими, а теперь жалуетесь».