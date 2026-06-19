От страха быть плохой мамой до помощи 10 тысячам семей

Ольга Макаревич Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Когда у Ольги Макаревич родился первый ребенок, она столкнулась с тем же, с чем сталкиваются тысячи женщин: бесконечными вопросами, тревогой и ощущением, что рядом нет человека, который может спокойно объяснить, что происходит и что делать дальше.

Тогда она еще не знала, что собственный опыт станет началом большого социального проекта. Сегодня созданные ею «Школа для родителей» и семейное медиа «Грудничок» помогают семьям по всей Иркутской области пережить один из самых непростых периодов жизни — первый год после рождения ребенка.

Когда молодая мама остается одна

Ольга признается: за последние одиннадцать лет многое изменилось, но одна проблема остается прежней.

Несмотря на развитие социальных программ, поддержку государства и огромное количество информации в интернете, молодые родители по-прежнему часто оказываются один на один со своими трудностями.

— Мама остается одна со своим ребенком. Папа работает, бабушки и дедушки нередко еще сами трудятся, многие семьи живут далеко друг от друга. И очень часто женщине не хватает не очередной инструкции, а простого человеческого участия, — говорит Ольга.

По ее словам, иногда самой большой помощью становится подруга, которая может прийти на час посидеть с малышом, пока мама спокойно примет душ или выпьет горячий кофе.

Именно это ощущение одиночества когда-то подтолкнуло ее к созданию собственного сообщества поддержки.

Фото: Личный архив.

Четыре мамы, которые изменили все

Первая встреча состоялась в мае 2015 года.

Ольга до сих пор помнит, как страшно было приглашать женщин на нее. Она раздавала листовки мамам, которые раньше посещали курсы подготовки к родам, и переживала, что никто не придет.

Однако на первую встречу пришли четыре человека.

Потом пятнадцать.

Затем двадцать.

— В тот момент я поняла, что назад дороги уже нет. У родителей очень много вопросов, и если я могу помочь найти ответы, значит нужно продолжать, — вспоминает она.

Так появилась «Школа для родителей».

Проект объединил молодых мам и пап с врачами, психологами и специалистами по детскому развитию, которые помогали разобраться в самых разных вопросах: от грудного вскармливания до эмоционального состояния семьи после рождения ребенка.

Ольга Макаревич Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Почему опасно стремиться к идеальному материнству

Одной из главных тем проекта стала борьба с тревогой, которая сопровождает многих молодых мам.

По словам Ольги, современные социальные сети создают образ идеального материнства, который практически не имеет отношения к реальной жизни.

В интернете молодые родители видят улыбающихся детей, идеально убранные квартиры и счастливых женщин, которые будто бы успевают абсолютно все.

Но в жизни все выглядит иначе.

— Когда в тебя пять раз за день прилетела каша, ты понимаешь, что реальность сильно отличается от картинки в социальных сетях, — улыбается Ольга.

Сама она признается, что когда-то ей очень помогла концепция британского психолога Дональда Винникотта о «достаточно хорошей матери».

Суть этой идеи проста: ребенку не нужна идеальная мама. Ему нужна мама, которая замечает его потребности, любит его и заботится о нем настолько хорошо, насколько может.

— Стремление к идеалу очень часто приводит к эмоциональному выгоранию. Поэтому сегодня я говорю мамам: если ребенок уснул, поспите рядом с ним. Ваше состояние намного важнее идеально вымытого пола, — говорит она.

Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Справочник, который помог сохранить грудное вскармливание

Со временем вокруг «Школы для родителей» появилось семейное медиа «Грудничок».

Это не просто сайт или страницы в социальных сетях.

Проект выпускает одноименный справочник, который получают женщины после рождения ребенка.

Именно благодаря этому изданию произошла история, которую Ольга считает одной из самых важных за все годы работы.

Мама недоношенного малыша увидела справочник в роддоме, пока ребенок находился в отделении патологии новорожденных.

Женщина переживала из-за проблем с грудным вскармливанием и искала ответы на свои вопросы.

В справочнике она нашла материалы консультанта по грудному вскармливанию, перешла по указанным контактам и после выписки обратилась за помощью.

Специалист помог наладить кормление и сохранить грудное вскармливание.

— Иногда одна статья, прочитанная в нужный момент, становится той самой рукой помощи, которая помогает не опустить руки, — говорит Ольга.

Фото: Личный архив.

Более десяти тысяч семей

За годы работы проект вырос в большое родительское сообщество.

Сегодня через встречи, образовательные программы, консультации специалистов, справочник «Грудничок» и различные мероприятия поддержку получили уже более десяти тысяч семей.

Особенно трогательными Ольга считает моменты, когда на встречи приходят женщины, которых она впервые увидела еще беременными.

— Сейчас ко мне приходят мамы уже с третьей или четвертой беременностью. Когда понимаешь, что человек спустя столько лет снова выбирает прийти именно к тебе, это лучшая оценка всей работы, — признается она.

Для нее это главный показатель того, что проект действительно нужен людям.

Помощь, которая меняет качество жизни семьи

Сегодня деятельность организации давно вышла за рамки обычных лекций для молодых родителей.

Это целая система поддержки, где можно получить знания, консультации специалистов, психологическую помощь и просто почувствовать, что ты не один.

— Мы стараемся вернуть мамам чувство, что с ними все в порядке. Потому что спокойная мама — это спокойный ребенок. А значит, более счастливая семья, — говорит Ольга.

Во второй части мы расскажем о необычных проектах организации — арт-терапии для беременных, лагере «Супермам», курсах первой помощи, благодаря которым удалось спасти человеческую жизнь, и о том, почему современные папы все чаще сами приходят учиться быть хорошими родителями.

Фото: Личный архив.

СПРАВКА

АНО «Школа для родителей» — некоммерческая организация из Иркутска, созданная в 2015 году.

Организация помогает семьям с маленькими детьми получать достоверную информацию о здоровье, развитии и воспитании ребенка, а также оказывает психологическую поддержку родителям.

Основные проекты:

семейное медиа «Грудничок»;

образовательные встречи для родителей;

группы поддержки мам;

тренинги по оказанию первой помощи;

арт-терапевтический проект для беременных «Палитра материнства»;

региональный праздник «День беременных».

За 11 лет работы проекты организации охватили более 10 тысяч семей.

ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА ЛИДЕРОВ НКО «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»?

Школа лидеров НКО «Новые горизонты» - это обучающий курс для руководителей и представителей некоммерческих организаций, помогающий им рассказывать о добрых делах на всю страну.

Проект реализует АНО «Агентство информационных проектов и инициатив «Чистая страна» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнер проекта - Медиагруппа «Комсомольская правда».