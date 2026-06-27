Дельфины-торпеды, боевые орлы и тараканы-киборги: Как животных превращают в оружие XXI века

Электронные насекомые-шпионы пока только проект. Фото: Анастасия ПОМЕРАНЦЕВА/Нейросеть

Главным оружием в современных войнах становятся дроны и ракеты, управляемые искусственным интеллектом. Но в бою человеку могут помогать не только роботы, но и братья наши меньшие - животные, птицы и даже насекомые. Одних используют для разведки и разминирования, других превращают в живое оружие.

Но прогресс и здесь не стоит на месте. Животных заменяют механические аналоги, напичканные современной электроникой. Многие проекты выглядят как фантастика, но часть из них уже находит применение в реальных конфликтах. Мы собрали некоторые примеры.

От овчарок до робопсов

С конца 1930-х по 1945 год в Красной армии подготовили свыше 12 тысяч собак - истребителей танков. Сначала их учили сбрасывать заряд под бронетехнику, но выполнить это удавалось единицам. И тогда четвероногих помощников превратили в живые бомбы. Гитлеровцам даже пришлось переделывать танковые пулеметы, чтобы они могли опускать ствол ниже - на высоту несущегося навстречу пса со взрывчаткой на спине.

Собаки-разведчики помогают бойцам проходить через позиции противника, обнаруживают засады и скрытые огневые точки, подавая проводникам специальные сигналы. Псы-связисты доставляют сообщения там, где глушится радиосвязь, перенося информацию в контейнерах на ошейнике.

Собаки помогали Красной армии приближать Победу. Фото: Эммануил Евзерихин/ТАСС

Но на смену приходят собаки-роботы, которые гораздо выносливее природных оригиналов и не боятся реального боя. Задача робопса - идти туда, куда опасно отправлять человека. Он может обследовать блиндаж, задымленный подвал или горящее здание, передавая изображение с видеокамер на пульт оператора. Четвероногие роботы почти бесшумны, не видны на радарах и способны продолжать работу даже при потере связи.

Еще в 2005 году компания Boston Dynamics создала механическую собаку BigDog, способную таскать тяжелые грузы по пересеченной местности. Американскую модель Vision 60 Израиль использовал для поиска взрывчатки в тоннелях ХАМАС под сектором Газа. Китай недавно показал робота-собаку с автоматом на спине, которого дрон высаживал прямо на крышу здания. А в Штатах выпустили Термонатора - робопса с огнеметом.

В США выпустили Термонатора - робопса с огнеметом. Фото: © Throwflame

Ползут жучки

Пока одни армии делают ставку на собак, другие занялись насекомыми.

Германия после испытаний в Европе и США начала поставки программируемых насекомых-разведчиков, в том числе для бундесвера. В мозг жука или таракана вживляют электроды, а на тело крепят миниатюрный «рюкзак» с камерой, микрофоном, батарейками, системами связи и нейростимуляции. Оператор управляет насекомым при помощи электрических импульсов, заставляя его двигаться в нужную сторону.

Германия после испытаний в Европе и США начала поставки программируемых насекомых-разведчиков, в том числе для бундесвера. Фото: SWARM Biotactics / swarm-biotactics.com.

Главная задача ползучих киборгов - проведение разведки, например, в подземных коммуникациях, бункерах или изолированных помещениях. Разработчики объясняют, что фактически используют готовую платформу, созданную самой природой. Насекомые умеют выживать, преодолевать препятствия и передвигаться в сложной среде - инженерам остается только научиться ими управлять, встроив нужную электронику. К тому же маленькую тварь почти невозможно заметить: такой в прямом смысле «жучок», устроившись за вентиляционной решеткой в комнате для секретных совещаний, может без труда записать и заснять все, что происходит, и потом тихо уползти обратно.

Несмотря на то что эти революционные технологии еще только начинают внедряться, их создатели уже задумываются над тем, чтобы заменить живых насекомых полностью искусственными микророботами. Но пока есть проблема с разработкой компактной системы, призванной обеспечить автономное энергоснабжение механизма. В частности, американский проект RoboBee Гарвардского университета испытывает трудности с переходом от лабораторных условий к надежной работе в полевых условиях.

Пока есть проблема с разработкой компактной системы, призванной обеспечить автономное энергоснабжение механизма робота-насекомого. Фото: Iordache Elena G/Shutterstock/Fotodom

Крылатая ПВО

Эпоха почтовых голубей, широко применявшихся для связи еще в Первую мировую, давно прошла. Но птицы используются в военных целях и сейчас. В 2016 году Национальная полиция Нидерландов принялась обучать орлов перехватывать легкие бытовые беспилотники, которые могли представлять угрозу для населения или летали вблизи аэропортов и особо важных объектов. После целого года натаскивания в рамках программы «Охрана сверху» птицы стали хватать аппараты когтями прямо в воздухе и приземляться с ними в обусловленном месте.

В Первой и Второй мировых войнах голуби использовались для разведывательных и почтовых рейсов. Этот голубь оснащен фотоаппаратом с автоматическим спуском затвора. Фото: Scherl/Global Look Press

Похожий проект запустила и французская армия. Там орлов тренируют для борьбы с вражескими дронами, считая, что так БПЛА сбивать проще и надежнее, чем обстреливать их с земли или ловить специальными сетями. Чтобы научить птицу атаковать беспилотник, к дрону привязывают кусок мяса - со временем орел начинает воспринимать аппарат как добычу.

Дальше других на поприще «боевой орнитологии» продвинулись китайцы. На выставке военно-разведывательных технологий в Пекине в прошлом году был представлен целый отряд орнитоптеров, стоящих на вооружении. Эти БПЛА - стопроцентные копии живых птиц с механической имитацией взмахов крыльев, что повышает их скрытность. Самые маленькие коптеры - «воробьи» и «сороки» - весят всего 90 граммов, запускаются с руки и с помощью камеры высокого разрешения ведут разведку передовых позиций. Дроны-«голуби» могут нести взрывчатку и беспрепятственно залетать в окна или открытые люки бронетехники. «Чайки» и «орлы» способны поднять более мощный заряд и действовать на расстоянии 6 - 8 км, оставаясь в воздухе до часа.

Исследовательская группа китайского университета установила мировой рекорд Гиннесса по продолжительности полета орнитоптера - 3 часа 5 минут и 30 секунд. Фото: Zhao Xu/XinHua/Global Look Press

Живые снаряды в океане

Недавно газета New York Post сообщила, что Иран рассматривал возможность применения дельфинов-камикадзе, оснащенных взрывчаткой, против американских кораблей в Аравийском море.

Сама идея призвать на помощь армии морских обитателей не нова. Еще в начале XX века российский дрессировщик Владимир Дуров предложил использовать их для поиска мин. В 1915 году ему удалось обучить этому навыку тюленей, но до реального боевого применения дело не дошло. Куда серьезнее за морских млекопитающих взялись уже в СССР. В 1967 году под Севастополем стартовала секретная программа подготовки боевых дельфинов. Они находили подводные объекты, скрытые даже под толстым слоем ила, а также помогали искать аквалангистов-диверсантов.

Чтобы превратить дельфина в настоящего разведчика, на него навешивают сложное телеметрическое оборудование

Похожие программы сегодня существуют и в США. Помимо дельфинов американские военные используют калифорнийских морских львов для поиска мин, торпед и подозрительных объектов в портах и бухтах.

КОМПЕТЕНТНО

Главная проблема - высокая стоимость

- Это вполне закономерный этап развития робототехники. Человек всегда стремился копировать наиболее удачные решения, созданные природой, и применять их там, где людям работать сложно, дорого или опасно, - отмечает эксперт Российского совета по международным делам, консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов. - Однако между демонстрацией технологии и ее массовым применением лежит большая дистанция. Главной проблемой остаются высокая стоимость и сложность их внедрения. Поэтому многие проекты так и остались на стадии прототипов либо поступили в распоряжение ограниченного числа специализированных подразделений.

Конфликты на Ближнем Востоке и Украине подстегнули интерес к роботизированным системам нового поколения. При этом сегодня разработчики делают ставку не столько на создание универсальных машин, сколько на удешевление производства. Если системы удастся выпускать массово, они смогут занять свою нишу в армиях разных стран.

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