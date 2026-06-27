«Остап Бендер»: Как безногий аферист Веня Житомирский обманул 20 сталинских министров и получил квартиру от ЦК

Бендер разводил доверчивых вдовушек, а Вайсман - министров. Фото: Кадр из фильма

55 лет назад на советские экраны вышла легендарная комедия Леонида Гайдая «12 стульев» (0+), где Остапа Бендера сыграл Арчил Гомиашвили. Но в СССР были реальные аферисты куда круче персонажа романов Ильфа и Петрова. Ровно 80 лет назад матерый уголовник Веня Житомирский начал шерстить высокие кабинеты.

Великий комбинатор

Сей громкий титул Остапа Бендера по праву принадлежит Вениамину Вайсману (воровская кличка - Житомирский). Недаром дело этого мошенника было на контроле у самого «отца народов».

В июне 1947 года первый зам министра МВД СССР генерал Иван Серов отправил Сталину служебную записку под грифом «Совершенно секретно»:

«Московской милицией арестован в здании Министерства тяжелого машиностроения при попытке получить денежное пособие вор-аферист Вайсман Вениамин Борухович, он же - Трахтенберг, он же - Рабинович, он же - Ослон, он же - Зильберштейн, по национальности еврей, 33 лет, уроженец города Житомира, проживал в Орехово-Зуеве. При аресте у Вайсмана отобран пистолет. Будучи допрошенным, Вайсман показал, что он с девяти лет и до дня ареста занимался мелкими, а затем крупными кражами. На протяжении 24 лет, занимаясь кражами, девять раз водворялся в детские колонии, оттуда убегал, пять раз был судим на разные сроки содержания в лагерях».

А появился Веня на свет в приличной семье. Отец - известный в Житомире педагог, мать - научный работник. В науку позже подалась старшая сестра. А он покатился по кривой дорожке. Однажды родитель обнаружил пропажу золотых карманных часов. Заявил в милицию. Органы быстро вычислили вора. Им оказался девятилетний сынишка Веня. Воспитательные разговоры и ремень не помогли. Отпрыск стал карманником.

Начались скитания по детским колониям, затем по взрослым лагерям. В перерывах между отсидками Веня женился в подмосковном Орехово-Зуеве на железнодорожнице Ирине, завел двух сыновей. На «нетрудовые доходы» купил семье хороший дом.

В последний свой побег из Печорлага в Коми зимой 1944-го Веня ушел в одиночку. Стояли сорокаградусные морозы. Отчаянный зек надеялся, что в такую стужу его искать не будут. Заплутал, обморозился. Его поймали. Лагерный фельдшер ампутировал обе ноги выше колена и мизинец на левой руке. В августе 1945-го Вайсмана досрочно выпустили на свободу по амнистии в честь Победы. Он вернулся к семье в Орехово-Зуево. Воровать инвалид уже не мог. Тогда в голове его и родился фантастический план.

Вайсман за 20 тысяч рублей заказал фальшивомонетчикам две поддельные медали «Золотая Звезда Героя Советского Союза», документы и орденские книжки на имя «гвардии капитана Кузнецова», обзавелся чешским пистолетом. Знакомый гравер прикрепил на рукоять пистолета табличку «Кузнецову А. С. за боевые заслуги». Купил на рынке офицерскую форму, наградные планки на семь боевых орденов, три медали.

Сначала жулик опробовал свой гениальный план в Орехово-Зуевском районе. Безногий «дважды Герой Советского Союза» приходил к председателям колхозов, другим местным начальникам, представлялся фронтовиком, потерявшим ноги при штурме Берлина, жаловался на тяжелую жизнь. Сердобольные руководители выделяли кто машину дров, кто мешок картошки, другие продукты, деньги.

Видя, что план сработал, Вайсман резко поднял планку.

В музее МУРа открыли стенд, посвященный Вайсману. На левом рисунке «герой войны» сдает секретарше свой пистолет. На картине справа изображено задержание афериста. Фото: Пресс-служба музея МУРа

«Помогите бывшему работнику»

27 июня 1946-го «дважды Герой» без очереди прошел в кабинет министра речного транспорта СССР Зосимы Шашкова. Представился капитаном Кузнецовым, командиром танка Т-34. До войны, дескать, работал мотористом в Амурском речном пароходстве, откуда в 41-м добровольцем отправился на фронт. Воевал на Курской дуге. При штурме Берлина танк подожгли фашисты. Он помог экипажу выбраться, а сам пострадал, потерял ноги. Жизнь тяжелая, товарищ министр. Помогите бывшему вашему работнику.

Министр распорядился выдать «герою-фронтовику» 2300 рублей, вынести инвалида на руках к своей персональной машине и отвезти на склад. Там лжетанкист получил два бостоновых (материал для верхней одежды. - Ред.) отреза и семь метров сатина.

После войны ткань была в жутком дефиците. На черном рынке уходила за большие деньги. Что касается 2300 рублей матпомощи «ветерану пароходства», килограмм черного хлеба стоил в тот момент 1 руб.; пшеничного - 1,7 руб.; говядина - 12 руб. за 1 кг, вареная колбаса - 16, сахар - 5,7, сливочное масло высшего сорта - 25 руб. за 1 кг.

И пошло-поехало… Аферист действовал по одной схеме: заявлялся в очередное министерство с двумя Золотыми Звездами Героя, хозяину высокого кабинета говорил, что до войны трудился в его ведомстве, просил помочь. Как бы ненароком в разговоре демонстрировал «боевые трофеи» - немецкий портсигар и губную гармошку. И всегда уходил не с пустыми руками. Деньги, ткани, промтовары, продукты оформлялись как матпомощь ветерану ведомства.

Выдержка из секретной записки генерала Серова Сталину: «В 46-м году по распоряжению бывшего министра лесной промышленности СССР товарища Салтыкова как «моторист леспромхоза» Вайсман получил 2500 рублей, отрез бостона, два пальто под каракуль, два дамских жакета, два платья и другие промтовары; в 47-м году у замминистра лесной промышленности товарища Вараксина - 2000 рублей, 10 метров коверкота и 29 метров сатина; в 46-м году по распоряжению министра пищевой промышленности СССР товарища Зотова как «зоотехник совхоза «28-я годовщина Октябрьской революции» - 1500 рублей, два отреза шерсти и другие промтовары, кроме того, у замминистра товарища Быстровой - 500 рублей».

Вайсман сумел обвести вокруг пальца даже сталинского министра финансов Арсения Зверева. По его поручению «бывшему шоферу киевской городской конторы Госбанка» бесплатно выдали три отреза бостона, два отреза крепдешина, шесть шелковых рубашек, четыре пары мужской обуви и другие промтовары на сумму свыше 20 тысяч рублей!

В Минздраве инвалид получил бесплатную путевку в санаторий для поправки потерянного на фронте здоровья.

Заглянул к президенту Академии наук СССР Сергею Вавилову. Тот внимательно выслушал «гвардии капитана танкового корпуса генерал-полковника Катукова, потерявшего при взятии Берлина обе ноги» и направил официальное письмо директору протезного института: «Убедительно просим принять для личной консультации, положить в институт и обеспечить высококачественными протезами».

Так матерый уголовник обзавелся новыми протезами, о которых только могли мечтать сотни тысяч настоящих фронтовиков-калек.

Жилье в центре Киева

Обнаглев от безнаказанности, в марте 1947-го Веня Житомирский пришел на прием к Секретарю ЦК ВКП(б), начальнику Управления по проверке партийных органов ЦК Николаю Патоличеву.

Секретарь ЦК ВКП(б) Николай Патоличев посочувствовал «капитану Кузнецову» и распорядился выделить ему квартиру в Киеве. Фото: © ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области»

«Товарищ Патоличев дал указание оказать содействие Вайсману, - докладывал генерал Серов Сталину, - и просил предоставить квартиру и обеспечить регулярным лечением «героя Отечественной войны»; Вайсмана обеспечили билетом на самолет в Киев. В апреле 47-го года Вайсман передал записку на имя министра лесной промышленности УССР Самуйленко о том, что «гвардии капитан танковых войск» выезжает на постоянное жительство в город Киев, в связи с чем необходимо ему выдать бесплатно мебель для квартиры за счет министерства, оказать единовременную помощь в размере 2500 рублей и выдать из числа американских подарков 28 комплектов; по этой записке Вайсман получил все то, что было указано».

Погорел на сыне генсека

Отпетому мошеннику остаться бы в Киеве, жить припеваючи в просторной квартире на Крещатике. Хорошая пенсия, бесплатная медицина, прочие незаслуженные блага «дважды Героя»… Но Веню вновь потянуло в Москву. На приеме у министра авиационной промышленности СССР Михаила Хруничева он вдруг назвался не горевшим в танке гвардейцем, как обычно, а боевым летчиком. И какой только черт дернул его за язык? Полагаю, Веня изменил правилу, поскольку не мог придумать красивую легенду о довоенной работе в ведомстве Хруничева. Вот и брякнул, что летал в паре с Василием Сталиным, прикрывал в боях сына вождя. Был сбит фашистами, лишился ног. Хруничев, разумеется, выдал авиатору матпомощь. А через несколько дней сообщил при встрече приятелю Василию Сталину, как помог его боевому товарищу Кузнецову. Генерал-лейтенант насторожился: «Не знаю никакого Кузнецова! Видимо, мошенник». Он позвонил министру МВД Круглову. История дошла до самого Иосифа Виссарионовича. Вождь приказал быстро найти преступника, использовавшего имя его сына.

Сразу же выяснилось, что никакого дважды Героя Советского Союза капитана-танкиста Кузнецова, потерявшего ноги при штурме Берлина, на свете не существует. Зато всплыл шокирующий факт: некий аферист за год развел два десятка министров СССР. Стороной обходил лишь министерства внутренних дел, госбезопасности, обороны. Опера МУРа показали секретаршам министров и сотрудникам ведомств, общавшимся с мошенником, фотографию уголовника из архива. Те опознали Вайсмана.

Супруга Вайсмана в Орехово-Зуеве заявила, что муж уже много месяцев дома не появлялся. На его квартире в Киеве устроили засаду. Пошли облавы в злачных местах. В ресторане «Звездочка» Веня едва не попался. Увидев оперов, повесил на руку белую салфетку - якобы он официант! - и спокойно отправился на кухню. Там ножом порезал грудь и в окровавленной рубашке выскочил через служебный вход, где дежурили опера. «Там всех поубивали!» - запричитал якобы раненый Веня. Опера бросились в ресторан. Вайсман дал деру.

Во все министерства, ведомства разослали ориентировки на Вайсмана. Долго ждать не пришлось. 2 июня «бывший электросварщик Уралмаша капитан Кузнецов» явился к министру тяжелого машиностроения СССР Николаю Казакову, привычно сдав «наградной» пистолет секретарше. Предупрежденный органами министр встретил афериста как родного. Около года назад он уже выписывал «герою-фронтовику» 1200 рублей. На этот раз вручил записку на 2000: «Идите, получайте в кассе!» Но до кассы Веня не дошел. В приемной его ждал опер в штатском. В МУРе рецидивист во всем признался. Отпираться было бесполезно.

Особое совещание при МВД приговорило Вайсмана за мошенничество к девяти годам лагерей. Афишировать процесс не стали, чтобы не светить громкие имена сталинских министров. Подобного уголовного дела в нашей стране больше не было. Вот уж действительно Великий комбинатор!

А ЧТО ПОТОМ?

Подвела татуировка

Пока Веня Житомирский «топтал зону» протезами, в музее МУРа открыли специальную экспозицию, посвященную знаменитому аферисту с его фотографиями.

Веня отсидел от звонка до звонка. Бериевская амнистия после смерти Сталина в 1953 году не коснулась осужденных Особым совещанием при МВД СССР.

На свободу рецидивист вышел осенью 1956-го. И почти сразу вновь загремел на зону. Вот как это случилось.

У Вени Житомирского была характерная наколка - изображение дьявола на груди. Фото: © «Прайм Крайм»

На Курском вокзале два парня хотели попить дефицитное пиво в ресторане. Но туда пускали лишь пассажиров с билетами. На их счастье, объявился инвалид с орденскими планками на груди. Предложил провести в ресторан. И провел. Кто ж будет препятствовать фронтовику-инвалиду? Благодарные парни хотели угостить его пивом. Тот отказался. «Дайте лучше 22 рубля на бутылку водки». Ему дали. Расчувствовавшийся ветеран обнял благодетеля. А вскоре тот обнаружил, что из кармана пропало 450 рублей. «Держите вора!» Инвалид в ответ закричал, что парни сами его обокрали. Дежурный милиционер доставил троицу в отделение. Там капитан Астахов внимательно посмотрел на инвалида: «Расстегните рубашку». Тот подчинился. На груди красовалась большая татуировка сатаны. «Так вы же Вениамин Вайсман!» Астахов был в музее МУРа, видел фото афериста с этой татуировкой, запомнил лицо. Похищенные у парней деньги нашлись в протезе. Суд был скорый. Приговор - три года за кражу.

Отбыв последний срок, в конце 1959-го Вайсман неожиданно объявился в МУРе. Клялся, что больше не будет воровать. Просил помощи. Дети выросли. Семье он не нужен. Жить негде. Туберкулез.

Его пожалели, определили в Оренбургский дом престарелых. Там самый известный советский аферист и скончался в 1969-м. Ему было всего 55 лет.

КОНКРЕТНО

Деньги тратил на женщин и проигрывал в карты

По подсчетам историка Алексея Кузнецова, Вайсман получил в министерствах почти 53 тысячи рублей, хлопчатобумажных тканей - 301 метр, шерстяных тканей - 156,7 метра, шелковых тканей - 66 метров, дамских и мужских пальто - 22 штуки, дамских и мужских костюмов - 18 штук, платьев и других носильных вещей - 29 штук, мужских рубах и других носильных вещей - 28 штук, дамской и мужской обуви - 14 пар, детской обуви - 15 пар, галош и резиновых бот - 21 пару, валенок - 5 пар, дамского и мужского белья - 44 пары, чулок - 26 пар, одеял - 3 штуки, стульев и диванов - 7 штук. Плюс квартира в центре Киева, протезы.

Никто не проверял документы самозванца. Большие люди в руководстве СССР верили безногому «фронтовику» с двумя поддельными Золотыми Звездами Героя Советского Союза.

Куда он девал наличные, полученные в министерствах, а также деньги, вырученные за сбыт дефицитных тканей, одежды, обуви и прочих товаров? Семье почти не помогал. Кутил в кабаках, проигрывал в карты, тратил на женщин.