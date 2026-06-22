Герой спецоперации «Z» Мухтар Буттаев устроил контратакующим боевикам засаду

Старшина Вадим Абдуллин и Лейтенант Мухтар Буттаев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще верил в то, что: «Безверное войско учить, что перегорелое железо точить».

ДОСТАВИЛ К ПЕРЕДОВОЙ БОЕПРИПАСЫ НА СПИНЕ

Старшина Вадим Абдуллин

«На одном из тактических направлений группа старшины Вадима Абдуллина выполняла боевую задачу по подвозу боеприпасов и продовольствия передовым подразделениям.

В ходе выполнения задачи автомобиль Вадима был атакован FPV-дроном противника, в результате чего получил критические повреждения. В условиях применения противником ударных беспилотных летательных аппаратов, Абдуллин принял решение доставить боеприпасы пешим порядком.

Благодаря мужеству и решительным действиям старшины Вадима Абдуллина задача была выполнена».

УСТРОИЛ КОНТРАТАКУЮЩИМ БОЕВИКАМ ЗАСАДУ

Лейтенант Мухтар Буттаев

«На одном из тактических направлений подразделение лейтенанта Мухтара Буттаева выполняло задачу по овладению опорным пунктом противника.

В ходе движения Буттаев обнаружил выдвижение штурмовой группы противника. Оценив обстановку, лейтенант рассредоточил группу, организовав засаду. Внезапным огнем из стрелкового оружия группа под руководством Мухтара уничтожила штурмовое подразделение противника.

Благодаря профессиональным действиям лейтенанта Мухтара Буттаева удалось выполнить задачу без потерь в личном составе и предотвратить контратаку противника».