Пленный украинский военнослужащий Юрий Контробай Фото: Министерство обороны РФ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в Красном Лимане, где в плен к бойцам группировки российских войск «Запад» и попал украинский военнослужащий Юрий Контробай. Он рассказал о крайне тяжелой ситуации для ВСУ в западном районе, описывая ее как бессмысленную борьбу.

По его словам, многие солдаты, осознавая бесперспективность, покидают позиции, полагаясь лишь на себя из-за отсутствия поддержки со стороны командования. Контробай также упомянул, что российские силы полностью контролируют как сушу, так и небо над городом, делая выход из него почти невозможным.

Солдат ВСУ Контробай заявил о потере Красного Лимана

Пленный также сообщил о катастрофической нехватке патронов и воды, о полном отсутствии эвакуации раненых, которые погибают от банальной потери крови. Он описал минимальный рацион, состоявший из сухого пайка и конфет.

Воду украинские военнослужащие вынуждены собирать после дождей в котлованах и воронках.

«Связь осуществлялась через рацию товарища, а командира он лично не видел. Судьба раненых и погибших незавидна: тела умерших обещают забрать позже, из-за отсутствия своевременной эвакуации и медицинской помощи», - вспоминает пленный.

Контробай рассказал, что сдался в плен, получив предложение о помощи, и отметил гуманное отношение со стороны российских военных.

«Накормили, оказали первую медицинскую помощь, а затем провели более детальное обследование. Никакого давления или насилия с российской стороны», - подчеркнул Юрий и выразил мнение, что Красный Лиман потерян для Украины безвозвратно.

А еще отметил, что обучение боевой подготовке в Польше ему с товарищами никак не помогло.