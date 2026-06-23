Начался конкурс проекта «Слово о Героях» на лучшие публикации о героях страны

Фото: Пресс-служба кинокомпании «Триикс Медиа»

«Творческий проект «Слово о Героях» объединяет журналистику и кинематограф, открывая новую страницу в развитии обеих отраслей. На одной творческой площадке профессиональные журналистские материалы становятся отправной точкой для создания сценария сериала с историями о настоящих героях», - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что конкурс проводится среди российских журналистов федеральных и региональных СМИ на лучшие публикации, телевизионные сюжеты и другие материалы, посвященные реальным историям героизма людей различных профессий: военные, врачи, сотрудники МЧС и правоохранительных органов, волонтеры и другие.

По итогам конкурса жюри отберет восемь лучших работ, которые станут творческой основой для написания сценария восьмисерийного сериала. «Особую ценность представляет то, что все материалы, поступившие на конкурс, станут частью открытого электронного архива проекта. Данный архив будет интересен как для широкого круга пользователей, так и конкретно для участников детских и молодежных общественных объединений, педагогов, исследователей и представителей творческих профессий, которые смогут использовать его в культурно-просветительской и образовательной деятельности», - уточнили в «Триикс Медиа».

Председателем конкурсной комиссии стала заслуженная артистка РФ Анастасия Мельникова. В состав жюри вошли заслуженные артисты РФ Алексей Нилов, Сергей Селин, режиссер Александр Черняев («Шеф. Мужская работа», «Условный мент-4», «Спецы» и др.), а также продюсер Анастасия Миронова («Золотая бронза», «Спецкоры», «Тюремный дневник» и др.).

Прием работ журналистов продлится до 31 августа, победители будут объявлены в ноябре этого года. Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте кинокомпании в разделе «Проект “Слово о Героях”».

О кинокомпании

«Триикс Медиа» - одна из крупнейших российских продюсерских компаний полного цикла, созданная в 2006 году. За 20 лет работы было снято более 300 проектов, среди которых сериалы «Первый отдел», «Невский», «Шеф», фильмы «Группа крови», «Небо», «Ржев», «Золотая бронза» и другие. В этом году фильм «Группа крови» получил Гран-при на Азиатском фестивале художественных фильмов в Макао – статуэтку «Золотой буревестник», а сериал «Первый отдел-4», снятый кинокомпанией при поддержке Следственного комитета РФ, награжден «ТЭФИ» в номинации «Детективный сериал».