Аида Гарифуллина выступит 26 июня в Концертном зале имени П. И. Чайковского

Аида Гарифуллина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Популярная оперная певица Аида Гарифуллина, только что блиставшая в роли Джильды в постановке «Риголетто» в лондонском Ковент-Гардене и готовящаяся к роли Виолетты Валери в постановке «Травиаты» Саймона Стоуна в Парижской опере, выступит в российской столице. Мероприятие пройдет в сопровождении Оркестра Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Масштабный «Летний концерт» пройдет 26 июня в Концертном зале имени П. И. Чайковского и объединит выдающихся артистов современной академической сцены. Кроме Аиды Гарифуллиной, с шедеврами классической музыки выступят победители международных вокальных конкурсов, артисты Молодежной оперной программы Большого театра Кирилл Сикора (тенор) и Богдан Гуенок (баритон).

В этот вечер за дирижерским пультом будет заслуженный артист РФ, знаменитый дирижер и непревзойденный виртуоз Петр Дранга.

Когда: 26 июня

Где: Концертный зал имени П. И. Чайковского

Москва, Триумфальная площадь, 4