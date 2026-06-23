Так сейчас выглядят улицы Кушвы. Фото: предоставлено КП

На Свердловскую область 22 июня обрушился смерч. Страшное и нетипичное для России природное явление стало разрушающим. Сверкающий столб смерча повредил 99 частных домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередач, 16 человек пострадали, полностью разрушено 32 частных дома. Подробностями произошедшего с KP.RU поделились местные жители.

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В Свердловской области смерч обрушился на Кушву Видео: читатель «КП»

- Я увидел, как птицы начали кружить над прудом. Их было слишком много, это выглядело странно. В следующую минуту дома выключили свет и поднялся жуткий ветер, - рассказывает KP.RU местный житель Мирон.

Последствия смерча в Кушве. Фото: предоставлено КП

Когда начал образовываться смерч, парень был дома. Ему повезло - все происходило далеко и он не пострадал.

- Отец был на работе. Он первым увидел образование торнадо и крикнул всем, что нужно идти в укрытие. Они с коллегами забежали в здание, - добавил Мирон.

Производство сильно пострадало, но со всеми людьми все в порядке. Сейчас, по словам парня, все хорошо.

- Дома свет дали, но светофоры до сих пор не работают. В целом паники нет, но спецмашины ездят, помогают людям, - сказал он.

ПЕС ПЫТАЛСЯ ДАТЬ ЗНАК

Еще более странные предзнаменования перед смерчем заметила еще одна местная жительница Валентина. Она рассказала, что небо стало странного цвета незадолго до начала смерча и появился будто воющий или свистящий звук.

- У меня собака во дворе на привязи все ходила из одного конца двора в другой, металась, я уж подумала, он хочет пойти погулять или еще что. А потом поняла - почувствовал опасность и пытался нас предупредить. Да кто ж их, животных, поймет! - в эмоциях отвечает KP.RU Валентина.

Повалило много деревьев и столбов. Фото: предоставлено КП

Когда вдали от дома женщина увидела столб смерча, сначала не поверила своим глазам, подумала, может быть это мираж? Но осознав реальность происходящего, сняла с цепи пса и забежала в кирпичный гараж возле дома, посчитав это здание самым безопасным.

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