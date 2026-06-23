Камчатка наращивает турпоток, сохраняя природу и расширяя возможности для местных жителей: рецепт «осмысленного туризма» от губернатора

Фото: Пресс-служба форума «Экосистема. Заповедный край»

Пятый, юбилейный Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» стартовал на Камчатке. С 22 июня по 8 июля 2026 года полуостров станет главной площадкой для обмена экологическими практиками. 600 участников из России и дружественных стран, более 100 экспертов, биоэкологи, волонтеры и предприниматели...

Главным событием первого дня стала пресс-конференция губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который четко обозначил вектор развития региона: туризм не должен быть самоцелью, он обязан работать на жителей.

БАЛАНС ПРИРОДЫ И ЭКОНОМИКИ

Напомним, что форум проходит по поручению Президента РФ в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». За годы проведения площадка на Камчатке стала трамплином для федеральных инициатив: здесь возродили всероссийское движение юннатов и родилась идея создания Президентского фонда природы, который уже успешно работает и оказывает серьезную поддержку российским активистам. Многие практики, впервые представленные именно здесь, получили развитие по всей стране — от оценки углеродного потенциала лесов до разработки экомаршрутов.

Фото: Пресс-служба форума «Экосистема. Заповедный край»

Отвечая на вопрос «Комсомольской правды», Владимир Солодов подчеркнул, что рост турпотока — это важный фактор развития, но он неразрывно связан с сохранением уникальной природы. По словам губернатора, сегодня Камчатку ежегодно посещают около 400 тысяч человек, что вдвое больше доковидного 2019 года. Однако планы амбициознее: к 2031 году регион рассчитывает принимать до 1 миллиона гостей.

«Туризм измеряется не только количеством рейсов, но и количеством рабочих мест, которые мы создаем», — заявил глава региона. В качестве работающего механизма «ответственного туризма» он привел пример туристического налога, введенного с прошлого года. Средства, собранные с гостей, аккумулируются в специальный фонд, а решение об их расходовании принимается совместно муниципалитетами и бизнесом на нужды инфраструктуры.

ДОСТУПНОСТЬ КАК ПРИОРИТЕТ

Губернатор выделил три главных направления для дальнейшего движения. Первое — увеличение авиадоступности. Благодаря плоским тарифам и поддержке Дальнего Востока, сегодня в сезон выполняется до 4 рейсов в Москву ежедневно. Второе — расширение туристического сезона. Сейчас основной пик приходится на июль-август. Задача — сделать Камчатку точкой притяжения круглый год за счет делового и образовательного туризма, примером чему служит сам форум «Экосистема».

Третий и самый амбициозный пункт — наземная доступность. Вопреки стереотипам о том, что по Камчатке можно передвигаться только на вертолетах (что очень дорого), регион делает ставку на автотранспорт. «Мы строим дороги к одним из главных достопримечательностей Камчатки — Халактырскому пляжу и Вилючинскому перевалу. Развитие опорной дорожной сети — это наш главный шаг к тому, чтобы сделать путешествия по региону доступнее для каждого», — поделился планами губернатор.