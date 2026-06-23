Будет ли эвакуация в Крыму? В сети появилось поддельное видео с заявлением Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

В социальных сетях появился видеоролик с якобы новым заявлением главы Крыма Сергея Аксенова: в нем политик якобы призывает провести инвентаризацию имущества «чтобы быть готовыми к эвакуации». Однако ни официальных уведомлений, ни постановлений, ни заявлений на ресурсах главы Республики Крым и в правительственных каналах нет. «Комсомольская правда» разбиралась, что происходит на полуострове, будет ли эвакуация населения и действительно ли идет подготовка к эвакуации.

Тиражируемый ролик — фрагмент интервью Сергея Аксенова, которое он дал каналу «Крым 24». Только при внимательном просмотре возникают сомнения — мимика и речь не всегда совпадают, лицо в зоне рта на секунды размывается, а голос звучит монотонно. Все это признаки дипфейка и на реальное видео было наложена другая звуковая дорожка.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Мы выяснили, что за основу взято реальное интервью Сергея Аксенова специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой. Оно было опубликовано 17 марта 2025 года и посвящено безопасности на полуострове. В оригинале никаких призывов про «инвентаризацию для эвакуации» не было.

При этом на оригинальном видео видна плашка платформы «Смотрим», а не «Крым 24».

Добавим, что по результатам анализа системы мониторинга аудиовизуальных материалов «Зефир» (была разработана АНО "Диалог регионы" для мониторинга аудиовизуального контента, в том числе для выявления материалов категории «дипфейк») видео является дипфейком.

Специальный корреспондент Ольга Курлаева прямо заявила о массовой атаке фейками и подтвердила, что распространенное видео о подготовке к эвакуации в Крыму — подделка.

- Враги снова запустили «фейкомет» на полную потужность. <...> Виртуальный глава Крыма пачками издает указы с грамматическими ошибками, путая названия населенных пунктов и сбиваясь на мову. Между законами и указами общается с нейрожурналистами ( на видео Яфейк). Причем, авторы творчества, похоже, только начинают осваивать ИИ и делают это коряво, а может по себе меряют «и так сойдет», - эмоционально написала журналист.

Проверить видео — легко, достаточно открыть официальные ресурсы, чтобы получить достоверную информацию. Ни в одном канале правительства Крыма и главы республики нет сообщений о подготовке к эвакуации.

В действительности, 22 июня было заседание оперативного штаба Республики Крым. В рамках заседания глава Крыма подписал указ, согласно которому с 22 июня по 1 сентября в регионе приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях, а также в гостиницах и других средствах размещения для участия в туристических, спортивных и других организованных мероприятиях.

- Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности, - написал Сергей Аксенов.

Советник главы республики Крым Олег Крючков дал разъяснения, что указ касается только организованных групп, поэтому никак не может трактоваться как подготовка к эвакуации населения:

- Принципиальный момент - для семей с детьми, которые едут на полуостров самостоятельно (поездом, машиной, автобусом) не меняется вообще ничего. Ваши дети - это не организованная группа. Въезд в Крым абсолютно свободный, выезд тоже, никаких запретов, ограничений или тем более эвакуаций нет. Республика просто берет временную паузу на лето именно по линии лагерей. Семейный отдых с детьми - без изменений.