Дмитрий Песков: Стабильность экономики России не вызывает сомнений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, с начала месяца (речь об июне. - А.Г.) нефть марки Brent упала больше чем на 16%… (Имеется ввиду цена. - А.Г.) Что в перспективе угрожает падением доходов российского бюджета от экспорта энергоносителей. Рубль демонстрирует снижение на фоне падения (цены) нефти. Есть ли у Кремля обеспокоенность по поводу стабильности российской экономики и бюджета?

- Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и здесь не вызывает ни у кого сомнений, - заметил официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 23 июня, на вопросы журналистов. - Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента… И он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, она так или иначе влияет на все экономики мира.

Влияет это и на нашу экономику. Вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки доля не нефтегазовых доходов… Об этом тоже постоянно докладывает правительство. Вы слышали соответствующие заявления на экономических форумах.

Ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках… Влияет на все страны мира. Но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме сообщил, что автомобильные концерны в стране, в том числе «Форд» и «Дженерал Моторс», переоборудуют часть мощностей под выпуск ракет, включая «Патриот» и «Томагавк». Что об этих планах думают в Кремле?

Песков:

- Здесь вполне все объяснимо. Были военные действия в зоне Персидского залива во время агрессии против Ирана. Помимо этого, США продолжают в значительных количествах продавать вооружения для Украины.

Это тоже всем хорошо известно. И, конечно, запасы, все склады изрядно истощены, поэтому нужно их исполнение.

Происходит милитаризация экономики…