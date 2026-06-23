Билайн получил максимальную оценку качества связи на трассах Подмосковья

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По итогам независимого исследования ИАА TelecomDaily* Билайн стал лидером по совокупности показателей качества связи на ключевых магистралях Московской области. Компания заняла первое место сразу по двум направлениям — мобильный интернет и голосовая связь.

Исследование проводилось на восьми наиболее загруженных трассах региона: Горьковском шоссе (М-7 «Волга»), Калужском шоссе (А-130), Каширском шоссе (М-4 «Дон»/А-105), Киевском шоссе (М-3), Новорижском шоссе (М-9 «Балтия»), Новорязанском шоссе (М-5 «Урал»), Ярославском шоссе (М-8 «Холмогоры») и скоростной трассе М-11 «Нева». Эксперты проехали около 800 километров, оценивая работу сетей операторов в реальных условиях движения.

Сегодня связь в дороге — это уже не только звонки. Навигация, музыкальные сервисы, рабочие чаты, видеозвонки, онлайн-банкинг и десятки других цифровых сервисов сопровождают человека на протяжении всего маршрута. Поэтому качество сети все чаще измеряется не техническими характеристиками, а тем, насколько незаметно она помогает решать повседневные задачи.

По результатам независимого исследования Telecom Daily Билайн стал лидером по совокупности показателей мобильного интернета. Компания показала лучшую скорость передачи данных от пользователя в сеть (22,9 Мбит/с), максимальную надежность соединения (98,8%) и лучший пинг (153,3 Мс), который демонстрирует устойчивость интернет-соединения.

Лидирующую позицию Билайн занял и по качеству голосовой связи. Сеть продемонстрировала лучший показатель непрерывности вызовов (96,6%), самую высокую скорость установления соединения (2,26 сек) и наивысшую оценку качества передачи речи (4,4 балла). Дополнительный комфорт во время звонков обеспечивает технология VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом, благодаря чему во время разговора продолжают работать навигация, карты, музыкальные сервисы и другие онлайн-приложения.

Результаты исследования отражают системную работу компании по развитию сети в Московском регионе. Билайн последовательно модернизирует базовые станции, расширяет транспортную инфраструктуру связи и увеличивает емкость сети на наиболее востребованных маршрутах. Особое внимание уделяется автомобильным магистралям, по которым ежедневно передвигаются сотни тысяч жителей и гостей региона.

Олег Бирюков, директор Московского региона Билайна:

«Мы хотим, чтобы всё просто работало там, где мы находимся: дома, в офисе, в дороге, в метро или за городом. В любой момент, когда нужно построить маршрут, ответить на сообщение, подключиться к рабочему звонку или воспользоваться привычным сервисом. Клиенты не должны задумываться о том, как устроена сеть. Это наша работа. Поэтому для нас качество — это когда связь и цифровые сервисы доступны именно там, где они нужны человеку. Именно такой пользовательский опыт отражают результаты исследования, которое проводилось в реальных условиях повседневной жизни миллионов людей, что для нас особенно ценно».

Параллельно компания продолжает подготовку сети к следующему этапу развития мобильной связи. В Москве уже началось тестирование 5G-индикации «bee.test.5G» на совместимых устройствах пользователей.

*Исследование проведено ИАА «TelecomDaily» в июне 2026 года с использованием профессионального комплекса TEMS Investigation. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

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