PlatformCraft запустил холодное хранилище для редко используемых данных

С 2019 года компания развивает горячее S3-хранилище. Новый сервис же дополнил существующее объектное хранилище и позволил разделить активные и архивные данные по разным сценариям.

Среди базовых сценариев использования:

• хранение архивных данных и контента для повторного использования или редкого доступа по запросу;

• размещение резервных копий, закрытых проектных материалов и больших объемов данных с редкими обращениями.

Как отметил коммерческий директор PlatformCraft Надир Хамзин, запуск нового сервиса – это не просто расширение тарифной линейки, а отдельный сценарий работы с данными. Холодное объектное хранилище поможет бизнесу выстроить более понятную и экономичную модель хранения данных. Вместо того чтобы держать весь архив в едином активном контуре, компании смогут распределять файлы в зависимости от задач бизнеса, профиля нагрузки и частоты обращения к данным.

Подключение нового сервиса будет доступно по подписке. Для новых пользователей предусмотрен пробный период, а также 30 дней бесплатного исходящего трафика и запросов, чтобы протестировать решение на собственных данных и оценить его в работе.

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