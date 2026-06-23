Григорий Лепс передал уникальную икону Троице-Сергиевой Лавре

В Музей христианского искусства Троице-Сергиевой Лавры Лепс передал икону преподобного Сергия Радонежского середины XIX века. Фото: Личный архив.

В домашней коллекции Григория Лепса есть более 150 старинных икон.

- У меня дома висит икона Спасителя 15 века, - рассказывал журналистам Григорий Викторович. - Я очень хотел купить эту икону. А потом мне ее подарили. Я, думаю, что вхожу в десятку крупнейших коллекционеров мира. По иконам точно. А может и в пятерочку…

Свою любовь к святыням артист решил разделить с другими прихожанами, передав Троице-Сергиевой Лавре уникальную икону.

В Музей христианского искусства Троице-Сергиевой Лавры артист передал уникальную икону преподобного Сергия Радонежского середины XIX века.

В торжественной церемонии приняли участие священнослужители Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, представители Московской духовной академии, сотрудники музея, а также хор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и квартет Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).

Певец передал в дар Троице-Сергиевой Лавре уникальную икону Фото: Личный архив.

Переданная святыня представляет собой редчайший памятник русского церковного искусства середины XIX века. По заключению специалистов, монументальный образ является точной копией древнего чудотворного образа преподобного Сергия Радонежского, написанного в 1585 году по повелению царя Фёдора Иоанновича на гробовой доске святого.

Как отметил Григорий Лепс, икона была приобретена им в 2014 году, в год празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

- Когда мне предложили этот образ, я практически не раздумывал. Подкупало высочайшее качество иконы: тонкое письмо, виртуозная имитация драгоценного оклада и черневых дробниц. Было ясно, что икона в точности копирует чтимый образ, — делился с репортерами артист.

Икона была приобретена Григорием Лепсом в 2014 году Фото: Личный архив.

- Со временем ко мне пришло убеждение, что этот редчайший образ должен находиться в месте, где преподобный Сергий воссылал молитвы Богу и где покоятся его святые мощи. Здесь, в стенах Музея христианского искусства, хранятся личные вещи преподобного Сергия. Теперь паломники, студенты и преподаватели Московской духовной академии, посетители музея смогут увидеть этот уникальный комплекс, обладающий мощной духовной силой, — сказал артист.