«Когда его спасли, начал кидаться на врачей»: Известный оперный певец Герман Юкавский пытался покончить с собой в центре Москвы

Оперный бас Герман Юкавский. Фото: bolshoi.ru

Утром во вторник на Болотную набережную в центре Москвы вызвали спасателей. Очевидцы сообщили, что в Водоотводный канал упал мужчина. Правда, прибывшие на место сотрудники МЧС застали очень странную картину – барахтающийся в воде человек (в этом месте оказалось неглубоко) находился в неадекватном состоянии. Он поднимал со дна мусор и бросал его в прохожих. Когда же его вытянули на тротуар и передали врачам, стал кидаться и на медиков. Сотрудники скорой помощи очень быстро поняли, что спасенный находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Поэтому его повезли в наркологию при ближайшей психбольнице.

Между тем странный мужчина оказался известным артистом. 56-летний бас Герман Юкавский уже много лет является солистом Камерного музыкального театра имени Покровского (несколько лет назад он стал подразделением Большого театра). На счету исполнителя – роли в операх «Свадьба Фигаро», «Сорочинская ярмарка», «Волшебная флейта» и многих других. Кроме того Юкавский выигрывал престижный музыкальный конкурс «Романсиада», а в 2010-м даже был номинирован на премию «Золотая маска» - за роль генерала Хлудова в спектакле «Бег».

- Удалось выяснить, что накануне артист поссорился с женой и сильно выпил, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. – Пошел бродить по городу, на Болотной повздорил с компанией мужчин и в итоге оказался в воде. Учитывая степень опьянения, повезло, что не погиб.

По словам нашего собеседника, в процессе своих утренних приключений Герман Юкавский пытался покончить с собой, но потом передумал. Впрочем, детали происшествия еще предстоит выяснить – когда солист проспится и придет в себя.

В ГСУ СК России по Москве сообщили, что ведомство проводит доследственную проверку.