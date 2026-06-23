В Москве прошел масштабный семейный фестиваль «Традиция»

Фестиваль объединил тысячи зрителей разных поколений. Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Традиция».

В Кинопарке «Москино» 20 и 21 июня при поддержке Департамента культуры Правительства Москвы впервые прошел масштабный семейный фестиваль «Традиция». Авторами идеи этого масштабного проекта выступили режиссер Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин.

Фестиваль объединил тысячи зрителей разных поколений. На девяти площадках кинопарка состоялось более 100 событий: концерты, лекции, спектакли и народные забавы.

На музыкальных сценах выступили группы «Любэ», «Калинов мост», «Джанго», «Тетрактис», Пелагея, AY YOLA, «Хвоя», «Казачий кругЪ», Хора Данилова монастыря, Сергей Старостин, Семья Боджгуа, Елена Фролова, Евгения Смольянинова, Галина Войниченко, Таисия Краснопевцева, сестры Терентьевы. Театральную часть украсил специальный проект Театра на Малой Ордынке «Взвод» по книге Захара Прилепина, спектакль «Царский путь», а также моноспектакли Ольги Кабо, Анны Большовой и Елены Захаровой.

Выступление певицы Пелагеи. Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Традиция».

В рамках дискуссионного цикла «Диалоги о Традиции» эксперты, среди которых Александр Дугин, Андрей Рубанов, прот. Василий Гелеван, Борис Акимов, Антон Беликов, Вадим Задорожный, Никита Лукинский и Андрей Бледный, обсудили актуальные вопросы веры, истории и искусства.

Особое место на фестивале заняло живое поэтическое и писательское слово. Перед гостями выступили современные поэты Семен Пегов, Игорь Караулов, Амир Сабиров Наталия Тебелева Динара Керимова Алексей Шмелев и Софья Юдина, Анна Долгарева, Мария Ватутина, Анна Ревякина.

Важным событием интеллектуальной платформы стало выступление военкора «Комсомольской правды» Григория Кубатьяна с презентацией своей книги «Русское безграничье. Репортажи из зоны СВО». Он представил зрителям честный взгляд на происходящие события.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян презентовал свою книгу «Русское безграничье. Репортажи из зоны СВО». Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Традиция».

Для самых маленьких посетителей развернулся ярмарочный театр и Парк сказок с хороводами, а в «Городе мастеров» всех желающих обучали старинным народным промыслам.

Создатель фестиваля Эдуард Бояков подвел итоги события на новой площадке. «Поздравляю всех с этим первым опытом в Кинопарке Москино. Десять лет мы с Захаром Прилепиным строили этот фестиваль и рады, что вы в него поверили. Надеюсь, через год мы вернемся сюда с новой глубокой программой», — заявил он.