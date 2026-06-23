Земле отменили "смертный приговор": Солнце не уничтожит планету

Земля и Марс скорее всего не сгинут - сохранятся как планеты. Фото: Elena11/Shutterstock/Fotodom

Судьба нашего светила предрешена. Большинство астрономов сходятся во мнении, что примерно через 5-6, а то и 7 миллиардов лет оно превратится в красного гиганта. По мере исчерпания запасов «горючего» - водорода, который питает термоядерный синтез в недрах Солнца, его ядро начнет сжиматься, внешняя оболочка, наоборот, будет раздуваться.

До недавнего времени мало кто сомневался: став красным гигантом, Солнце поглотит Землю, которая, в итоге, сгинет в гиене огненной. Но на днях – в минувшую пятницу - бельгийские и французские астрофизики «спасли» нашу планету от неминуемой гибели. Пока теоретически, конечно. Доводы, благодаря которым удалось отменить «смертный приговор», они изложили в журнале Astronomy & Astrophysics.

Толстея, красный гигант теряет вес

Гравитация раздувающегося – толстеющего – Солнца – усилит его взаимодействие Землей. Мощные приливные волны, возникшие во внешнем слое красного гиганта, рано или поздно, втянут нашу планету внутрь - вместе с Меркурием и Венерой. В итоге, даже и от Марса может ничего не остаться.

Однако за счет усилившегося звездного ветра – бывшего солнечного - «обжора» и сам будет терять массу. Гравитационное взаимодействие может ослабнуть настолько, что Землю буквально «сдует» на более далекую орбиту.

Как объяснили астрофизики - Матс Эссельдерс (Mats Esseldeu) из Бельгийского университета Левена (University of Leuven) и Стефан Матис (Dr Stephane Mathis) из центра CEA Paris-Saclay во Франции, «судьба Земли зависит от тонкого баланса между двумя эффектами – воздействия приливных сил и потери массы» .

По словам ученых, «если преобладают приливные взаимодействия, Солнце поглощает Землю. Если преобладает потеря массы Солнцем, Земля уходит на орбиту, радиус которой превышает радиус красного гиганта».

Моделирование, основанное на уточненных данных о красных гигантах, показало: эффект «потери массы» все же сильнее «приливного торможения». Стало быть, у Земли есть шанс сохраниться, как планете. Марс точно не пропадет.

График, иллюстрирующий итоги моделирования: Земля (красная линия), в итоге, окажется вне раздувшегося Солнца (синяя линия).

Красные гиганты и в самом деле питаются своими планетами

Ученые из Гарвард-Смитсоновского Центра Астрофизики (Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics) и ряда американских университетов недавно увидели как раздувающаяся звезда изготовилась «отобедать» близлежащей планетой Kepler-1658b.

Kepler-1658b была обнаружена еще в 2009 году на расстоянии 2600 световых лет от Земли. Уже тогда она располагалась чуть ли не вплотную к своему светилу. Теперь же выяснилось, что расстояние между ними уменьшается. Время, за которое «жертва» делает один оборот по орбите снижается на 131 миллисекунду каждый год. То есть, сближение продолжается. Поглощение неизбежно.

И осталась она у белого карлика

Большинство астрономов уверены: красные гиганты обязательно взрываются. Астрономы из Университета Манчестера (University of Manchester) полагают, что через 8 миллиардов лет взорвется и переродившееся Солнце. Но не исчезнет, а продолжит свою «жизнь после смерти» в виде так называемой планетарной туманности – гигантского яркого светящегося пузыря из газа и пыли с белым карликом внутри - ядром звезды, которая сбросила свои оболочки.

Красные гиганты питаются расположенными рядом планетами.

Раньше думали, что Солнцу не хватит массы для превращения в красивую планетарную туманность. А оказалось, что ее достаточно. А вот всего на 10 процентов меньше было бы маловато. И тогда – ничего красивого. Просто пыль и газ.

Взрывная волна, на удивление, не обязательно отбросит Землю в космические дали. Астрономы из Калифорнийского университета в Сан Диего (University of California San Diego) два года назад увидели во Вселенной характерный пример.

Звезда, удаленная от Солнца на 25 000 световых лет, искривила пространство, образовав так называемую гравитационную линзу. С ее помощью на орбите белого карлика, расположенного в 4000 световых лет от Солнца, удалось разглядеть каменистую планету размером чуть больше Земли. Расстояние между ними было примерно в два раза больше, чем между Солнцем и Землей.

Ионизированное железо в туманности может свидетельствовать о том, что на этом месте была планета, похожая на Землю.

Из сообщения в журнале Nature Astronomy следует: у Земли и в самом деле есть шанс не сгинуть бесследно в грядущих катаклизмах-трансформациях, которые будут происходить с Солнцем. Наша планета может сохраниться даже после взрыва сверхновой.

КСТАТИ

Человечеству все-таки придется искать пути отхода

Увы, у человечества нет в запасе тех самых 5-6-7 миллиардов лет. Неприятности начнутся гораздо раньше - задолго до того, как Солнце станет превращаться в красного гиганта. В ближайший миллиард лет его светимость возрастет на 10 процентов. Усилившийся сверх всякой меры жар превратит нашу планету в безжизненный шар, лишенный морей и рек.

Предвидя «промежуточный катаклизм», энтузиасты уже завтра предлагают начать думать, куда бы нам переселиться. Желательно подальше от светила. Для начала можно на Титан – спутник Сатурна. Или на Европу – спутник Юпитера. Ныне замерзшие, они заметно потеплеют, когда Солнце раздуется.

А вот дальнейшие перспективы не выглядят столь обнадеживающе – от взрыва сверхновой и на Титане не спастись. Вспышка озарит чуть ли не половину галактики. Вещество и радиация, выброшенные при этом, уничтожат жизнь на планетах у близлежащих звезд. Если она там, конечно, имелась.

Взрыв сверхновой, который происходит в радиусе 30 световых лет, считается смертельным. Стало быть, человечеству придется искать более отдаленное пристанище. Отыщется ли что-нибудь за миллиард лет? Придумаем ли мы, как добраться до других звезд? Да и вообще сохранится ли человечество? Пока можно только гадать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Некоторым совсем не повезло

Ученых большого международного коллектива, костяк которого составляли британские специалисты из Кардиффского университета (Cardiff University) и Университетского колледжа Лондона (University College London), несказанно огорчила планетарная Туманность Кольцо (Ring Nebula), расположенная в 2283 световых годах от Земли в созвездии Лиры.

Новое оптоволоконное устройство (Large Integral Field Unit - LIFU), которым астрономы оснастили Телескоп Гершеля (William Herschel Telescope), позволило уловить спектры излучения всех веществ, находящихся внутри туманности.

Итог наблюдений, обнародованный в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: в кольце туманности обнаружен огромный протяженный объект, сотканный из ионизированного железа. Ученые считают его остатками испарившейся каменистой планеты, которая находилась у взорвавшийся звезды.

Масса обнаруженного железо сравнимо с массой Марса. Примерно такое количество - чуть больше - содержится в железном ядре нашей планеты. То есть, не исключено, что через миллиарды лет и Земле может также не повезти. И она рискует превратиться в нечто подобное – эдакий железный «пшик».