Павел Грудинин: Чем больше клубники съедят москвичи - тем больше будет детей

Павел Грудинин, предприниматель и политик, с 1995 года занимающий пост директора «Совхоза имени Ленина» в Московской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Солнце встает над городом, а мы уже мчим в совхоз им. Ленина. Вокруг башни новостроек, глянцевые магазины, магистрали. Внутри этого типично московского мира - архипелаг совхозной жизни. Со всеми ее комбайнами, тракторами, Домом культуры, мужичками в спецовках.

Каждое лето совхоз предлагает москвичам поработать на сборе своих фирменных ягод. Клубнику тут выращивают с середины 30-х годов. Но если будете часто говорить «клубника», местные нет-нет да поправят:

- Это земляника садовая!

Это земляника садовая. Не путать с клубникой! Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Потому что настоящая клубника мелкая, пахнет мускатом и в магазинах не продается - урожайность ниже, довезти и не помять сложно.

Оплата для сборщиков добровольцев - ягодой. Бригадир вносит в табличку вес собранной тобой земляники. В конце дня от своего улова можно забрать 10%. Есть красную во время сбора можно сколько душе угодно.

Главное - по дороге домой не съесть все собранное. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

МОЙ ПЕРВЫЙ БРАК

Десант сборщиков вышел на поле. Там, за грядой березок, еще одно: его обрабатывают наемные рабочие. Они на делянках с пяти утра, ведь через три часа первая ягода должна быть уже на точках.

Профи собирают от ста кило за восьмичасовую смену. Наш бригадир - белокурая Марина - рассказывает, что накануне москвичи (так в совхозе называют сборщиков-добровольцев) выдали по 52 кг за смену. И это хороший результат. В день совхоз собирает 20 - 40 тонн ягоды.

Профи собирают от ста кило за восьмичасовую смену. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выдают тару: картонные лотки. Четыре лотка ровнехонько встают в пластиковый ящик, и получается 4 кг. Хватаю первую коробочку и иду выбирать грядку побогаче. Быстро понимаю, что поле огромное, клубники тут можно собрать пару эшелонов. И полсотни москвичей-добровольцев - это вообще не конкуренция.

Автор материала корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Абрамов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Включаю секундомер и припадаю к земле. Через три минуты первая коробочка заполнена. То есть за 12 минут у меня будет целый ящик, а день только начался. На радостях бегу к бригадиру Марине: несу ей, как ребенок, свои каракули на оценку. Та как цыкнет на меня (с ноткой материнской участливости):

- Ты чего насобирал? Брак! Ешь теперь давай все это сам, я такую ягоду не приму!

Оказалось, что срывать клубнику надо только с хвостиком. Иначе до магазина ее просто не довезут. А я хотел как лучше, чтобы покупатель меньше платил за вершки.

Оказалось, что срывать клубнику надо только с хвостиком. Иначе до магазина ее просто не довезут. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

СЕКРЕТ СЛАДКОЙ ЯГОДЫ

Народ на поле разный. Со мной на делянке (кстати, дорожки меж ними заботливо припорошены соломой, так что сидеть можно и на пятой точке) работает Галина Ференчук. У нее позывной «Московское долголетие».

Улыбчивая дама 60+ приехала на грядки с новеньким маникюром. Она слышала, как меня поругала бригадир, и хвасталась, что ее ногтями очень удобно «откусывать» плодоножки. Галина приезжает в совхоз несколько раз за сезон. У нее семь детей, есть внуки - клубнику привозит домашним и еще хватает раздать нуждающимся семьям, которые опекает.

Галина Ференчук, чей позывной - «Московское долголетие». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вдоль полей ходит агроном Елена Клыкова. Каждые десять шагов ее останавливает кто-то из сотрудников и вопрошает, как быть. А если к Елене никто не подходит - значит она говорит по телефону: на проводе другие сотрудники просят «начальских» наставлений.

- У нас на полях семь сортов земляники: раннего, среднего, позднего созревания. Это чтобы растянуть сезон. Еще две недели точно будем собирать, - в свободную минутку рассказывает мне Елена.

На полях растет семь сортов земляники. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Я успел ущипнуть на полях землянику сортов Азия, Соната, Альба. Положа руку на сердце: никакой разницы меж ними нет - вся вкусная. Хотел было узнать у агронома, как вырастить идеальную ягоду: потребовал дать мне конкретный рецепт для дачи. Та добродушно посмеялась:

- Записывай: тебе нужно нанять агронома по поливу, агронома по внесению удобрений, пару рабочих, которые будут строго выполнять их рекомендации. И лабораторию не забудь обустроить, которая будет замеры делать и говорить, какие именно удобрения вносить. Тогда будет такая же, как у нас, ягода.

Выращивание идеальной ягоды - целая наука! Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ДВЕ БЕДЫ КРЕСТЬЯН

После сбора иду в кабинет директора совхоза Павла Грудинина. Стесняюсь своих кроссовок, нацеплявших на грядках земли и соломы. Смотрю на кеды шефа - они точно такие же.

В кабинете директора совхоза Павла Грудинина. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- На работу я прихожу в семь тридцать - железно, - рассказывает директор. - Первым делом иду к бригадам. Сегодня смотрел, как на кузовки наклейки клеят. Потом с агрономом насущные проблемы решал. Вы знаете, сколько в моем возрасте мужчина должен пройти шагов? Десять тысяч! - кивнул 65-летний Павел Николаевич на свой фитнес-браслет. - От края нашей плантации в городе Видном до МКАД - 4200 шагов.

- Агроном что вам докладывал сегодня?

- Людей не хватает! Вчера было 500 человек - это в выходные. Сегодня 200. А нам нужно каждый день минимум 1500! Вы напишите, что мы всех приглашаем. Готовы клубникой кормить безлимитно и с собой дадим.

Я пообещал, что напишем.

Людей не хватает! Каждый день требуется минимум 1500 человек на работы. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Вот Жириновский был, - продолжил Грудинин, - приезжал к нам. Он, конечно, ничего не собирал. Только ходил перед камерами и говорил, что с пяти утра на грядках. И всем моим рабочим футболки своей партии выдал. Потом покупал у нас 300 кило земляники и вез раздавать ее на рынок. После такой рекламы у нас число временных рабочих кратно росло.

Павел Николаевич улыбался и вдруг погрустнел:

- Правда, куда девать землянику, мы не знаем… У крестьян две проблемы: неурожай или очень большой урожай. В этом году погода благоволит - ягода уродилась. На рынках по 150 - 200 рублей за кило стоит земляника. Продать все равно не могут: люди же сейчас экономят…

У крестьян две проблемы: неурожай или очень большой урожай. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следующие 10 минут мы с Грудининым с жаром спорим о причинах революции 1917 года, говорим о социализме в скандинавских странах и дотациях фермерам в Европе…

- С точки зрения урожайности год удачный, с точки зрения бизнеса - плохой, - резюмировал директор. - Но в сельском хозяйстве работают оптимисты. Погиб урожай, не уродился - вы все равно в следующем году опять посадите.

В сельском хозяйстве работают оптимисты. Погиб урожай, не уродился - все равно в следующем году опять посадят. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще 20 минут говорим с Павлом Николаевичем о рыночной экономике, продовольственной доктрине ООН, зарплатах учителей…

- Я сейчас беспартийный, но сердце мое с народом. Но ты это все не пиши, что я тебе тут говорил. Напиши правду: мы производим красную революционную ягоду, которая является естественным афродизиаком (вещества, которые повышают половую активность. - Ред.). Только съел - хочется целоваться. Чем больше земляники съедят москвичи - тем больше будет детей. А значит, сильнее будет наша страна, - красиво закончил Грудинин.

КОНКРЕТНО

КАК ПОПАСТЬ НА СБОР

Записываться заранее не нужно. Приезжайте к метро «Домодедовская», выход 8.

Отсюда сборщиков забирают на фирменных автобусах - с 6.00 до 7.30. Обратно к метро возвращают около 14.00. Дети с 14 лет только со взрослыми. Если моложе, их до сбора не допустят, но разрешат помогать взрослым подавать тару.

С собой берите воду, перекус, ведро для своей ягодной зарплаты.

Дети с 14 лет допускаются до сбора только со взрослыми. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

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