Актёр Данила Якушев женился на 19-летней возлюбленной Кристине Недуруевой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Высокий и статный Данила Якушев, звезда сериала «Филин» и «Сельский детектив», вдумчив, романтичен и поэтичен. В соцсетях «русский Гослинг», как он сам себя иногда называет, выкладывает смонтированные самостоятельно ролики про ремонт в доме, выступления на поэтических вечерах, тренировки в домашней качалке, обуючивании загородного участка, написании картин и редко-редко — фото с возлюбленной: курской красавицей Кристиной Недуруевой, 19-летней девушкой, которая годится 40-летнему актеру в дочери.

Высокий и статный Данила Якушев, звезда сериала «Филин» и «Сельский детектив», вдумчив, романтичен и поэтичен. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Роман у них начался не так давно (по легенде, увидел интервью модели и блогерши, а еще мастера по маникюру Кристины о том, что она хочет замуж, и решил попытать удачу) — но уже в прошлом году артист заверил, что девушка ответила «да» на предложение Данилы руки и сердца (слова прозвучали на живописной высоте алтайского курорта). После этого Недуруева стала директором артиста.

— Мы два года ходили около друг друга, но так и не знакомились, — говорила миниатюрная брюнетка. — В Питере у него были съемки, а я там один год жила. И мы жили в соседних домах, но не пересекались.

Мы два года ходили около друг друга, но так и не знакомились, — говорила миниатюрная брюнетка. Фото: kino-teatr.ru

Затем Якушев, у которого до этого были романы со многими красотками русского кино — в диапазоне от Марии Пироговой до Рины Гришиной — сообщил о помолвке. И желании Кристины жить с ним за городом, поддерживая загородное хозяйство. И воспитывая детей.

— Она не будет ни актрисой, ни певицей, — уверяет Якушев. — Она хочет семью, она хочет детей. Она хочет заниматься курами и помидорами !

Разница в возрасте девушку не смущает. Недуруева согласна с Пушкиным: любви все возрасты покорны.

— У нас разница 21 год, вы думаете, я искала сорокалетнего? — вопрошала риторически Кристина. — Я сама месяц после знакомства очень много думала на этот счет. Но когда ты сильно любишь и видишь, как тебя любят, как к тебе относятся, ты абсолютно забываешь о какой-либо разнице в возрасте. Тем более она ни разу не чувствовалась. Вы представить не можете, какая у нас совместная жизнь. Я не делюсь подробностями, потому что это так хочется оберегать.

И вот, долгожданный момент настал — и Данила с Кристиной расписались. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

И вот, долгожданный момент настал — и Данила с Кристиной расписались. 23 июня 2026 года в соцсетях Данила выложил два снимка из загса с выбитой датой: он в шоколадного оттенка костюме и в галстуке (все серьезно!), она в белом платье и с букетом. На пальцах — обручальные кольца. На лицах — счастливые улыбки. Ноль комментариев, сто процентов любви.

Что тут можно добавить? Горько!

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