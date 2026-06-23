Россияне рассказали, был ли у них алкоголь на выпускном

В этом году алкоголь не будут продавать в 40 российских регионах во время школьных выпускных Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году алкоголь не будут продавать в 40 российских регионах во время школьных выпускных. Запрет будет действовать весь день 27 июня. При этом сами россияне не понимают таких запретов, многие вспомнили, что у них на празднике алкоголь был, и что для своих детей, кто хотел, тоже уже успел закупить заранее. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 74% респондентов рассказали, что они с одноклассниками на выпускном выпивали, кто-то втихаря, а у других, напротив, алкоголь был завезен родителями.

«Мой выпускной прошел в 1981 году, было шампанское, родители сами нам заказали», - вспоминает участник опроса.

«Официально выпускной был безалкогольный, так как отмечали в школьной столовой, но чья-то мама разлила водку в бутылки из-под минералки, так что спиртное все же было. Выпивали, в основном, только взрослые, хотя некоторые мальчишки тоже пробовали», - вспоминает другая.

«Какой странный запрет, уверен, все уже давно куплено для праздника. Все, кто захочет, в этот день выпьют и даже перепьют, и ничего с этим не поделать», - рассуждает третий.

При этом 24% опрошенных россиян отметили, что у них на выпускном вечере алкоголя не было. Кто-то не смог раздобыть спиртное, другие сказали, что они с одноклассниками вообще были по-другому воспитаны.

«Мой выпускной был в 80-х, тогда молодежь не была такой распущенной, никто не выпивал», - отмечает участница опроса.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Кто-то признался, что не помнит свой выпускной, другие отмечают, что вообще на выпускной не ходили.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,5 тысячи человек.