Итоги 1 сезона конкурса Росмолодёжь.Гранты: 710 проектов будут поддержаны на общую сумму около 500 млн рублей

Спортивно-патриотическая акция «Zабег Победы – 1945», Дагестан.

Конкурс проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и направлен на поддержку инициатив молодых людей от 14 до 35 лет. Список победителей конкурса опубликован на сайте Росмолодёжи.

«В нашей стране живет много активных, способных молодых людей, которые стремятся делать жизнь в своих регионах еще лучше. Конкурс Росмолодёжь.Гранты нацпроекта "Молодёжь и дети" помогает поддерживать их инициативы. В этом сезоне 710 социально значимых проектов получат финансирование на общую сумму около 500 млн руб. В их числе – практики по вовлечению россиян в спорт и добровольчество, развитию науки и технологий, туризма, патриотическому воспитанию и многим другим направлениям. Грант – это большая ответственность за результат и пользу для людей. Поздравляю победителей и желаю успехов в реализации идей!» – заявил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Молодёжный образовательный форум «Алтай. Территория развития».

Конкурс объединил молодых людей из самых разных регионов страны. Больше всего победителей – в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Саратовской областях, Карелии, Чеченской Республике. 14 проектов победителей из Донбасса и Новороссии поддержаны почти на 6,5 млн рублей.

Впервые в истории конкурса победил участник из Республики Абхазии с проектом, направленным на поддержку участников СВО, членов их семей и ветеранов боевых действий в стране.

Форум работающей молодёжи «Делай великое», Новгородская область.

«В 1 сезоне грантового конкурса больше всего победителей – в номинациях, посвящённых развитию культурно-образовательной среды, занятости молодёжи, популяризации спорта и здорового образа жизни, поддержке наставничества, а также вовлечению в науку и технологии. Молодые авторы представляют уникальные социальные практики, которые позволяют решать приоритетные стратегические задачи и расширять спектр возможностей для самореализации молодых. Мы, в свою очередь, готовы поддержать победителей на всех этапах реализации гранта для того, чтобы их проекты смогли выйти на качественно новый уровень», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Реализация проектов начнётся уже с 1 июля. Для победителей Росмолодёжь.Гранты подготовлен «навиГрантор» – памятка, в которой собраны основные ориентиры по реализации проекта, работе с документами и отчётностью.

Молодёжная МедиаЭкспедиция по Алапаевской узкоколейной железной дороге. Автор проекта: Виталий Неволин из Екатеринбурга.

Напомним, до 16 июля продолжается приём заявок на конкурс «Росмолодёжь.Гранты: Микрогранты» для молодых людей от 14 до 35 лет из России и Абхазии. Победители смогут получить поддержку до 300 тыс. рублей на реализацию небольших социальных инициатив. Заявки принимаются через ФГАИС «Молодёжь России».