Разность температур достигала больше 10 градусов: синоптик объяснил причины возникновения торнадо в Свердловской области

Мощный смерч образуется, когда возникает большая разность температур между холодными и теплыми воздушными массами. Фото: REUTERS.

Мы привыкли, что смерч или торнадо (на самом деле это одно и то же) бушует в странах, которые соседствуют с океаном. А тут вдруг смерч разгулялся на Урале, на территории Свердловской области. Откуда он взялся?

- О смерче знали заранее, за двое-трое суток штормовое предупреждение было объявлено на всей территории Свердловской области. Мы видели, что складываются условия для такого стихийного явления, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» Юрий Варакин. - Мощный смерч образуется, когда возникает большая разность температур между холодными и теплыми воздушными массами. Почему торнадо так часто возникают на территории южных штатов США? Потому что у вас с одной стороны Мексиканский залив, а с другой стороны огромные пространства раскаленных солнцем прерий. И там торнадо есть, где разогнаться. У нас география совсем другая и чаще всего микросмерчи проявляют себя над акваторией Чёрного моря. В силу особенностей рельефа местности время существования торнадо у нас гораздо короче. Они, может быть, и набрали бы силу, но через 40 километров у них на пути стоит Эльбрус - это вечные снега на высоте пять с половиной километров. Поэтому, когда идет прогрев в Черном море, мы часто наблюдаем на снимках из космоса и фиксируем метеостанциями образование смерча над морем, но он, как правило, быстро теряет силу и не выходит на сушу.

В Центральной России в отличие от приморских регионов, поверхность более однородная, там нет территорий, где соседствуют море и степи. Однако, например, в Тульской области за последние 10-15 лет неоднократно фиксировали микросмерчи. Буквально нескольких минут им хватало, чтобы устроить локальное безобразие: переломать деревья, снести крыши домов на какой-нибудь улице. Урал - территория, которую тоже “любят” смерчи. Горный рельеф Уральских гор способствует столкновению контрастных воздушных масс: холодного сухого воздуха с севера и влажного воздуха из южных широт.

- Что произошло в Кушве? Там северо-западнее Екатеринбурга сформировался грозовой фронт, - объясняет Юрий Варакин. - И этот холодный фронт смещался с юго-запада на северо-восток. Происходило это в обеденное время, примерно в 15.00, по местному времени в самый пик прогрева. И получилось, что в тёплом секторе этого циклона температура была +30…+32 °C. А в тыловой части, над Кушвой - всего 15—20°. То есть разность температур больше 10 градусов - идеальные условия для возникновения смерча. Естественно, это сопровождалось сильной грозой, градом и ливневым дождем - 34 миллиметра осадков выпало все за один час. Шквал существовал короткое время, но сумел нанести значительный ущерб, снести крыши. Значит ли это, что такие катаклизмы будут на Урале постоянно? Нет, для нас это редкое явления, смерчей в России на порядок меньше, чем в тех же США.

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