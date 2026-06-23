Несколько лет жители Белгородской области живут в особых условиях, но несмотря на это дышит полной грудью Фото: София ГОНЧАРОВА.

Несколько лет жители Белгородской области живут в особых условиях: регион часто атакуют дроны ВСУ, в городе и приближенных к границе районах звучат сирены, объявляется ракетная опасность. Но даже несмотря на все это город дышит полной грудью. Журналист KP.RU София Гончарова приехала в город на несколько дней и со стороны посмотрела, что происходит в Белом городе.

Безопасность и еще раз безопасность

Как живут люди в Белгороде: репортаж из города

Сейчас добраться до Белгорода можно лишь поездом или автобусом, гражданские самолеты здесь не летают из соображений безопасности. Белая бетонная коробка с ярко-красной надписью «Укрытие. Аптечка там» - первое, что бросилось мне в глаза по прибытии в город на выходе с территории железнодорожного вокзала.

Добраться до Белгорода можно на поезде. Фото: София ГОНЧАРОВА.

Сначала вид этих сооружений вызывает некоторое смятение и тревогу у человека из другого региона, никогда в жизни не слышавшего звуки сирены и ликвидации дронов.

Укрытия в городе есть буквально на каждом шагу – у магазинов, на остановках, рядом с жилыми домами и офисными центрами. Некоторые из зданий со стеклянными фасадами завешаны тканью, чтобы уберечь находящихся внутри людей от осколков на случай прилета. Другие же защищены выстроенными бетонными блоками перед входом.

По словам местных, у водителей городского транспорта даже есть инструкция, как действовать в случае объявления тревоги во время следования по маршруту.

В городе много укрытий для безопасности граждан. Фото: София ГОНЧАРОВА.

«Если услышишь тревогу – беги в укрытие. Люди привыкли, конечно, уже не так обращают внимание, как раньше, но лучше не рисковать. Если в автобусе будешь ехать, то они высаживают людей, чтобы все могли выйти и спрятаться», - рассказала мне соседка по купе из поезда, которая ехала навестить мать в Белгородской области.

Поражает, как всё в городе продумано до мелочей для безопасности жителей. Кроме укрытий, здесь есть специальные «безопасные места», где можно переждать опасность атаки БПЛА или ракетную тревогу. В одно из них попала и я.

«Внимание, ракетная опасность!»

Звук сирены застал меня врасплох в центре города. Из репродуктора громко разносился голос диктора: «Внимание, ракетная опасность!». Нужно было срочно решать, куда идти в незнакомом для меня городе, чтобы переждать тревогу. Неподалеку оказалось одно из учреждений, на входе в которое виднелась зелёная табличка с крупными белыми буквами «Безопасная зона».

«Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, сюда, присаживайтесь», - приветствовала меня на входе сотрудница, указывая на место, где уже находились несколько человек.

В помещении с приглушенным светом, сидя на мягких пуфиках, между собой в полтона перешептывались дамы старшего возраста. Тем временем, встретившая меня девушка быстро пересчитала всех людей и отправилась информировать начальство о ситуации.

«И вот каждый день так – не знаешь выходной сегодня или нет, или к обеду приходить», - случайно подслушала я разговор женщин, обсуждавших рабочий график из-за объявления опасности в городе из-за атак ВСУ.

Фото: София ГОНЧАРОВА.

«Это, вроде, по области тревога», - тихонько обмолвился кто-то еще, сидящих справа от меня.

«Значит не должно прилететь», - проскользнула в моменте мысль у меня в голове.

На улице еще около 10 минут выла сирена. Машины быстро разъехались, люди разбрелись, улицы опустели, а в прохладном помещении повисла тягучая тишина, смешавшись с напряжением от томительного ожидания.

Спустя время звук тревоги затих и по системе оповещения населения объявили долгожданные слова «Отбой ракетной опасности». Эту же информацию тут же продублировали в канале Оперштаба региона. Теперь наконец можно идти дальше по своим делам.

Первыми покинуть здание поспешил мужчина с ребенком лет четырех. Перед уходом отец мальчика спокойным тоном обратился к нему: «Говори “До свидания, спасибо” и пойдем». Парнишка немного замешкался, но быстро сообразил и шагая за руку с отцом в сторону двери сказал, как учили: «Спасибо, до свидания».

Почти сразу после их ухода, ушла и я. Открывая дверь, я почувствовала, как меня пробрали мурашки, а на лице мелькнула нервная улыбка от всей ситуации.

Признаться, я не сразу в потемках заметила малыша с мужчиной, так тихо и незаметно они сидели в другом конце комнаты. Уже позже я думала о реакции мальчика - полное отсутствие паники и слез. Такой юный и так по-взрослому повел себя. Никаких криков во время тревоги, никаких истерик и расспросов «А когда все закончится?» или фраз «Папа, мне страшно». Просто смиренное ожидание и ничего больше. А его милое детское «спасибо», сказанное на прощание сотрудникам, которые помогли им с отцом укрыться от опасности, как-то по-особенному впечаталось мне в память.

Фото: София ГОНЧАРОВА.

Сильные люди

Отправляясь в Белгород, я морально готовилась к чему-то тревожному из-за близости региона к границе, где ведутся активные боевые действия. Но каково было мое удивление, когда ничего этого я не увидела.

«Какой красивый город, а по новостям столько страху нагоняют», - подумала про себя я во время поездки по городу.

Памятник Петру и Февронии в центре города Фото: София ГОНЧАРОВА.

На самом деле Белгород небольшой город, но очень уютный, чистый и симпатичный. Здесь схожий с городами Поволжья сухой климат и палящее солнце, которое быстро оставляет свои отпечатки на коже. Люди здесь, несмотря на особую обстановку, приветливые и добрые.

«Тут быстро все чинят, если прилетело, а люди добрые. У меня мама в области, ей за 80, переезжать не хочет, поэтому вот я к ней еду, навестить надо … Так там зимой, когда света не было из-за атаки, соседи по поселку, кто помоложе, обход делали, спрашивали кому какие лекарства привезти надо и предлагали от генератора зарядить телефоны, чтобы связь держать с близкими. Повезло ей с соседями» - рассказала моя попутчица из поезда.

Один из таксистов поделился, что сейчас в регионе стало значительно тише. Это из-за того, что силы ПВО работают четко и слажено, а военные теснят ВСУ, создавая санитарную зону для безопасности региона. По его словам, когда только начинались атаки противника, некоторые жители стали уезжать, кто куда.

«Местные, кто жил в области, старались перебраться в город, подальше от границы, в городе безопаснее. А другие даже из города уехали. Все, кто хотел уехать – уже уехали, остались мы. А кто в селах живет, те уже не уедут. Как хозяйство то бросить? Да и привыкли столько лет на одном месте жить», - рассказал водитель. – «Жить можно, работа есть. Только смотря где, правда. А зарплаты средние … ну тысяч 50 примерно.»

Фото: София ГОНЧАРОВА.

А в парке музыка играла…

За мой короткий визит в Белгородскую область чаще всего приходили оповещения об угрозе атаки БПЛА. Поражало то, как город быстро реагировал на смену обстановки. Объявляется опасность - город замирает, будто затаив дыхание, и терпеливо ждет «отбоя», а как только сирены стихали, город мгновенно продолжал жить прежней жизнью, будто бы 10 минут назад и вовсе ничего не было. Куда ни глянь - здесь мамочки с колясками отдыхают от палящего солнца в тени деревьев, а там парочка влюбленных в парке смотрит на уточек в реке, и дети бегают под музыку, доносящуюся из колонок на фонарных столбах.

Церковь Архангела Гавриила в Белгороде. Фото: София ГОНЧАРОВА.

Проходя мимо одной из парковок, я однажды наткнулась на большое скопление людей. Человек 30, не меньше! Все они выстроились друг за другом у белого грузовика и ждали своей очереди, соблюдая порядок.

«Гуманитарку может раздают?» - подумала я.

Нет. Это была очередь за клубникой! Местные ждали привоза и затаривались большими ящиками ягоды для заготовок на зиму.

Кстати, о доступности продуктов. Доставок в городе оказалось очень много, заказы доставляют всего за 7-20 минут. Макароны в магазине есть по 40 рублей, а килограмм черешни стоит около 500 рублей (возможно есть и дешевле, если места знать). Кафе, магазины, торговые центры, банки – все работает и прекрасно функционирует. Общественный транспорт тоже ходит регулярно, такси вызвать – не проблема. Один из небольших минусов – работа приложений с картами. Приложению не удается определить точную геолокацию, поэтому приходилось ориентироваться по табличкам с адресами на фасадах зданий.

Неподалеку от одного из парков я заметила ремонтные работы, там укладывали новую пешеходную тропинку из плитки. То есть местные власти стараются не только помочь тем, чье имущество или дома получили повреждения, но и пытаются сделать лучше городское пространство. А когда все для людей, это не может не радовать.

Фото: София ГОНЧАРОВА.

Товарищи в «зелёнке»

Военные в городе мне встречались не часто. Лишь изредка я натыкалась на специальные машины с символикой группировок ВС РФ. Они необходимы для обеспечения защиты региона. Обычные прохожие не обращают на них никакого внимания, видимо привыкли к людям в форме. Все понимают, что от их работы зависят жизни, поэтому их не отвлекают, не фотографируют их позиции и не мешают дежурствам. Местами на улицах встречались дежурившие «скорые» и машины МЧС – все оперативные службы готовы в случае необходимости сорваться на вызов. Вот такой оказался город «Б» - город простых и храбрых людей.

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