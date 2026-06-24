Пять опасностей выпускного: о чем поговорить с ребенком накануне праздника, чтобы он запомнился хорошими моментами, а не конфузом и кринжем

Нужно просто сесть рядышком и спокойно обсудить со своим подростком несколько типичных ситуаций, когда события выпускного могут пойти не туда. Фото: sirtravelalot/Shutterstock/Fotodom

В ближайшие дни в стране пройдут выпускные в 9 и 11 классах. Красивые платья, сложные прически, юноши в костюмах, ночные гуляния под луной и отрыв по полной. KP.RU выяснил, о чем поговорить со своим выпускником, чтобы этот день запомнился ему хорошими моментами, а не конфузом и кринжем.

Родители, отправляя детей во взрослую жизнь, волнуются.

- Это нормально, - говорит психолог Виталия Дмитриева. - Вы не нагоняете лишнюю панику, а просто хотите, чтобы вечер прошел гладко. Ребенок тоже этого хочет, но боится признаться.

Что, если вместо раскручивания тревожных мыслей просто сесть рядышком и спокойно обсудить со своим подростком несколько типичных ситуаций, когда события выпускного могут пойти не туда? Не в качестве назидания, а разговором по душам.

- Скажите примерно так: «Давай прикинем, что может случиться, и подумаем, что делать. Просто чтобы быть готовыми». Это снимет напряжение и у вас, и у ребенка, - предлагает Виталия Дмитриева.

1. Алкоголь: запрещать бессмысленно

Самый частый сценарий провала на любом выпускном. Все вокруг пьют, и даже если ваш ребенок домашний и до сих пор не пробовал алкоголя - в этот вечер шансов не попробовать у него почти нет. Тем более, что выпускники нынче почти все взрослые, 18+. И всегда находится тот, кто перебирает, и вечер превращается в неловкое зрелище.

Что можно сказать: отказаться от того, что может навредить тебе - это не стыдно, это ответственно. Взрослый поступок - это как раз не дать собой манипулировать и брать на «слабо». Если почувствуешь, что все же перебрал - позвони, и я приеду, заберу тебя в любое время.

Выпускной — это не генеральная репетиция жизни. Это просто вечеринка. Он не обязан быть безупречным Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

2. Высказать всё

Почти у каждого есть педагог, с которым отношения не сложились. И вот он сидит напротив. Делает вид, что рад за тебя. Даже если пророчил провал на экзамене, а ты сдал на 89 баллов. Хочется высказать всё, что накопилось за годы.

Что можно сказать:

«Я понимаю это желание. Но давай посмотрим с практической стороны. Если ты выскажешь всё при всех — скорее всего, учитель найдет, что ответить и что припомнить тебе. И вместо триумфа ты получишь публичный спор, который испортит впечатление от вечера. Осадок останется неприятный.

Есть другой вариант: подойти, пожать руку и коротко сказать: «Спасибо за годы работы». Никаких «за правду» и «за справедливость». Просто точка. Ты оставляешь за собой последнее слово, но без скандала. И внутри остается спокойствие — ты вел себя достойно. Как взрослый, каким ты и становишься сейчас».

3. Признаться в чувствах

У некоторых ребят есть тайная симпатия, которая тянулась все школьные годы. И в голове мысль: «Сейчас или никогда» - после выпускного, действительно, может, и не встретятся.

Что можно сказать:

«Признание в чувствах - важный и смелый шаг. Но выпускной — не лучшее место для первого серьезного разговора. Шум, свидетели, музыка, фотографы. Это не та обстановка, где услышишь честный ответ.

Можно сделать иначе: подойти, улыбнуться, сказать: "Ты классный человек, мне нравилось всё это время быть с тобой в одном классе". Без страстей, просто добрые слова. А через пару дней, когда эмоции утихнут, написать и спросить уже напрямую, без лишних зрителей. Тогда ответ будет настоящим».

4. Продуманный образ испорчен

Всё было заранее продумано до мелочей: платье, туфли, прическа, макияж. А на улице - дождь или ветер. Заходишь в зал как мокрая курица. Настроение портится. Хотелось стать королевой вечера, а вместо этого стираешь потеки туши.

Что можно сказать:

«Через несколько лет ты будешь вспоминать не прическу. Ты будешь вспоминать, как вы танцевали, смеялись, болтали с одноклассниками. И дождь будет лишь смешной деталью, а не трагедией».

Главное на выпускном - хорошее настроение, общение с друзьями Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

5. «Не пойду, и всё»

Самый сложный сценарий. Подросток категорически отказывается идти на выпускной. Причины разные: поссорился с одноклассниками, получил слишком низкий балл на экзамене, чувствует себя чужим в коллективе…

Что можно сказать:

«Ты не обязан идти. Это твой выбор, и я его принимаю. Но давай попробуем разобраться.

Если не идешь из-за одного-двух неприятных людей — получается, что они управляют твоим решением. Стоит ли им отдавать такую власть над тобой?

Если не идешь из-за оценок — поверь, за столом никто не будет обсуждать твои баллы. Там будут те, с кем ты сидел за партой 11 лет. Многие уедут, разойдутся в разные вузы, и вы больше не встретитесь.

Моё предложение простое: приди на час. Посмотри на всех, скажи "привет" тем, кто дорог. Если станет некомфортно — уйди. Я встречу тебя у входа. Но ты хотя бы попробуешь. Это даст тебе право сказать потом: "Я был и сам решил уйти". А не "я не пошёл, потому что боялся"».

САМОЕ ВАЖНОЕ

Сейчас подросток находится в том своем мире ярких эмоций, когда каждый день наполнен судьбоносными (на его взгляд) событиями. Наверное, родителям важно сказать простые слова, спокойно, без криков донести ключевую мысль: «Выпускной — это не генеральная репетиция жизни. Это просто вечер. Шумный, немного сумбурный, смешной. Он не обязан быть безупречным. Он должен быть настоящим».

- Самое важное, что вы как родители можете дать ребенку — это чувство, что он не один, - говорит психолог Виталия Дмитриева. – Что, если что-то пойдёт не по плану, его не будут ругать. Его выслушают, скажут «ерунда» и отвезут домой.

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