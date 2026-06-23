Американский журналист Такер Карлсон объявил, что покидает ряды Республиканской партии. Фото: Ron Sachs - CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский журналист Такер Карлсон объявил, что покидает ряды Республиканской партии, взгляды которой на протяжении 35 лет рьяно защищал. Еще, казалось бы, совсем недавно он был в эйфории от победы Дональда Трампа на выборах. И вот - такой реприманд.

Это большой удар под дых президенту США, ведь в ноябре предстоят промежуточные выборы в Конгресс, на которых республиканцы рискуют потерять большинство сразу в обеих палатах парламента. А Карлсон был «локомотивом», который в свое время притянул в орбиту Дональда множество избирателей.

ПОЧЕМУ ТАКЕР КАРЛСОН ВЫШЕЛ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ

Такер в подкасте Can't Be Censored сказал, что больше не будет поддерживать республиканцев, но и не примкнет к демократам: «Не знаю пока, что буду делать дальше». Демарш он объяснил тем, что невозможно быть на стороне партии, которая ставит интересы иностранного государства выше интересов собственной страны.

Журналист имел в виду Израиль, который вверг Штаты в войну с Ираном - Карлсон убежден, что тут сыграли роль крупные спонсоры республиканцев, действующие в израильских интересах.

С начала конфликта с Ираном Такер не переставал критиковать Трампа и даже извинился перед зрителями за то, что «ввел их в заблуждение», призывая голосовать за Дональда. Из-за фиаско на Ближнем Востоке Карлсон даже предрек «конец американской империи».

С начала конфликта с Ираном Такер не переставал критиковать Трампа. Фото: REUTERS.

«БЫЛ ЛИДЕРОМ МНЕНИЙ»

Отношения между Карлсоном и Трампом прошли классические стадии - от любви к ненависти.

После ухода с Fox News в 2023 году журналист сохранил огромную аудиторию и фактически превратился в рупор движения MAGA. В августе 2023 года именно Карлсон записал интервью с Трампом в день первых республиканских дебатов. Миллионы зрителей предпочли смотреть их беседу вместо трансляции дебатов республиканцев.

Спустя месяц Трамп пообещал рассмотреть кандидатуру телеведущего на пост вице-президента, назвав его «человеком со здравым смыслом».

Карлсон яро выступал в поддержку Трампа, критиковал уголовные дела против него, называл политика единственным, кто способен разрушить американский политический истеблишмент. Его выступление против дальнейшей масштабной поддержки Украины тогда было созвучно с риторикой Дональда.

Политолог Данила Гуреев в беседе с «КП» отметил, что влияние Карлсона на электорат республиканцев было и остается колоссальным:

- На последних президентских выборах у демократов было больше финансов, имелся контроль над СМИ, но Такер был лидером мнений, главным инфлюенсером, который доносил позицию MAGA. Теперь у Республиканской партии могут возникнуть проблемы на следующих выборах. И я вас уверяю, демократы этим отлично воспользуются.

ПОЧЕМУ КАРЛСОН ПОССОРИЛСЯ С ТРАМПОМ

Гуреев считает, что причина раскола не только в иранской кампании:

- Дональд Трамп обещал обнародовать все файлы Эпштейна, но этого не произошло. Он обещал закончить конфликт на Украине за пару дней, а сейчас фактически абстрагировался от этой темы. Трамп хвастался, что за предыдущий срок не начал ни одной войны, а теперь новая война развязана.

Это вызывает раздражение и негатив не только у Такера Карлсона, но и у простых американских граждан, которые за него голосовали.

Трамп интересен не как представитель партии, а как яркая личность. Люди голосуют за личности. Сам Трамп уже не сможет баллотироваться на следующих выборах. Но насколько харизматичным окажется «преемник» и сможет ли завоевать избирателя - вопрос. Не факт, что он продолжит политику Трампа. Скорее всего, после его ухода MAGA как движение может просто загнуться.

Демократическая партия, впрочем, находится в рефлексии и пока не может предложить сильные фигуры.

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