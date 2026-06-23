Светлана Ходченкова впервые показала фото с тайным мужем

Светлана Ходченкова оберегает личную жизнь от посторонних Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Светлана Ходченкова остается одной из самых закрытых актрис российского кино. Звезда не обсуждает свою личную жизнь. Но на днях порадовала поклонников, впервые показав фото с тайным мужем.

В марте 2026 года мама Светланы Ходченковой огорошила признанием. Татьяна Ходченкова неожиданно подтвердила, что актриса вышла замуж. "Она давно замужем", - сообщила пенсионерка.

Сама актриса хранила молчание. А на днях внезапно опубликовала фотографии из Павловска, вызвав настоящий переполох у поклонников.

Актриса впервые показала фото с тайным мужем Фото: личная страница героя публикации в соцсети

На кадрах 43-летняя актриса предстала во время прогулки на велосипеде. Фанаты знаменитости заметили, что во время поездки Ходченкова была не одна. Люди предположили, что компанию актрисе составил ее нынешний супруг.

Отметим, в окружении Светланы ранее говорили, что она счастлива с неким бизнесменом. Поговаривают, что мужчина добился значительных успехов в сфере IT.

Напомним, первым мужем Ходченковой был Владимир Яглыч. Отношения пары завязались на съемочной площадке фильма "Карусель". В 2005 году актеры поженились. Однако семейная идиллия быстро дала трещину. Главной проблемой в отношениях стала ревность Яглыча. Он остро реагировал на любые слухи. "Да, я ревновал Свету. Решили разойтись, чтобы не поубивать друг друга", - признавался артист.