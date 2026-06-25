Пришедшая жара стала для Сибири и Ямала настоящим испытанием: после сильнейшего весеннего наводнения, принесшего немало неприятностей, теперь им приходится отбиваться от комаров и мошек.
Больше всего с мошками не повезло Томкой области:
- Да из-за них даже дышать тяжело: пошел в центр и офигел просто от их от количества! Они облепляют не только машины, но и тебя полностью, да так, что дышать тяжело! – поделился с «Комсомольской правдой» томич.
У водоемов и в лесах, куда сибиряки выбираются отдыхать, насекомых еще больше:
- Мы хотели пикник с мужем устроить, но нашу машину просто облепили насекомые. Мне казалось, что если я только выйду из машины, то умру от такого количества насекомых. Пришлось сразу же уезжать, - жалуется в соцсетях сибирячка.
Жители Ямала и Новосибирской области жалуются на нашествие комаров.
- Пошли с женой погулять в парк – там течет небольшая речка. Только мы приблизились к ней, сразу появилось полчище комаров. Да кусаются они так больно – у жены на руке рядом с укусами даже синяки были, - рассказал «Комсоммолке» Виталий, житель Новосибирска.
Почему случилось такое нашествие, ученые объясняют так:
- В этом году ситуация осложнилась теплой зимой и большим количеством воды после таяния снега. Благоприятное и основное условие для комаров — это вода. После таяния снега образовалось много временных водоемов и луж, где активно развиваются личинки, — рассказал энтомолог, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Юрченко.
Больше всего, конечно, достается жителям районов рядом с болотами, лесами и непроточными водоемами. И еще один неприятный момент – насекомых, как объясняют ученые, становится больше.
— Ежегодно происходит некоторое наращивание численности. В этом году и, вероятно, в 2027-м будет именно пик количества комаров. Особенно сильно численность выросла в районах, где долго держались высокие грунтовые воды, — отмечал Юрий Юрченко.
Пик активности комаров как раз приходится на июнь и начало июля. Затем их станет меньше: поспособствуют этому ливни или, наоборот, засуха.
Правда, расслабляться сибирякам рано: уже во второй половине лета регион может ждать новая напасть - мокрецы. Их сезон обычно начинается в середине июля и продолжается почти до осени.
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