Передвигаться по Томску можно только отбиваясь от мошек. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск.

Пришедшая жара стала для Сибири и Ямала настоящим испытанием: после сильнейшего весеннего наводнения, принесшего немало неприятностей, теперь им приходится отбиваться от комаров и мошек.

С помощью веток томичам приходится спасаться от мошек. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск.

Нашествие комаров обрушилось на регионы России

Больше всего с мошками не повезло Томкой области:

- Да из-за них даже дышать тяжело: пошел в центр и офигел просто от их от количества! Они облепляют не только машины, но и тебя полностью, да так, что дышать тяжело! – поделился с «Комсомольской правдой» томич.

Передвигаться по городу очень сложно. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск.

У водоемов и в лесах, куда сибиряки выбираются отдыхать, насекомых еще больше:

- Мы хотели пикник с мужем устроить, но нашу машину просто облепили насекомые. Мне казалось, что если я только выйду из машины, то умру от такого количества насекомых. Пришлось сразу же уезжать, - жалуется в соцсетях сибирячка.

Машины облеплены насекомыми. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск.

Жители Ямала и Новосибирской области жалуются на нашествие комаров.

- Пошли с женой погулять в парк – там течет небольшая речка. Только мы приблизились к ней, сразу появилось полчище комаров. Да кусаются они так больно – у жены на руке рядом с укусами даже синяки были, - рассказал «Комсоммолке» Виталий, житель Новосибирска.

Почему случилось такое нашествие, ученые объясняют так:

- В этом году ситуация осложнилась теплой зимой и большим количеством воды после таяния снега. Благоприятное и основное условие для комаров — это вода. После таяния снега образовалось много временных водоемов и луж, где активно развиваются личинки, — рассказал энтомолог, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Юрченко.

Насекомых станет меньше, когда начнутся ливни. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск.

Больше всего, конечно, достается жителям районов рядом с болотами, лесами и непроточными водоемами. И еще один неприятный момент – насекомых, как объясняют ученые, становится больше.

— Ежегодно происходит некоторое наращивание численности. В этом году и, вероятно, в 2027-м будет именно пик количества комаров. Особенно сильно численность выросла в районах, где долго держались высокие грунтовые воды, — отмечал Юрий Юрченко.

Пик активности комаров как раз приходится на июнь и начало июля. Затем их станет меньше: поспособствуют этому ливни или, наоборот, засуха.

Правда, расслабляться сибирякам рано: уже во второй половине лета регион может ждать новая напасть - мокрецы. Их сезон обычно начинается в середине июля и продолжается почти до осени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комариный апокалипсис на Ямале: как 2026 год стал идеальным для размножения и что делать жителям (подробнее)