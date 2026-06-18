В Москве пройдет "Вечер тру-крайма": криминальные истории с Василием Бейнаровичем

В Москве 23 июня обсудят природу зла на "Вечере тру-крайма"

В Москве 23 июня состоится тематическое мероприятие "Вечер тру-крайма". Он будет посвящен жанру документальных криминальных историй и интересу к реальным преступлениям.

Издательство "Комсомольская правда" совместно с "Альпина Паблишер" организовали мероприятие, которое пройдет на площадке креативного пространства "Дизайн завод".

Гостей ждет встреча с известными спикерами, в рамках которой планируется обсудить природу преступного поведения, вопросы выбора и причины популярности тру-крайма как культурного явления.

В программе вечера войдут паблик-токи с участием Василия Бейнаровича, Алексея Решетуна, Александра Рогозы и Евы Меркачевой. Также запланированы интерактивный квиз с призами и книжная распродажа по издательским ценам.

Посетители смогут приобрести книги и получить на них специальную памятную печать "Вечера тру-крайма", а также взять автографы у авторов. Вход на мероприятие свободный.

Адрес: город Москва, креативное пространство "Дизайн завод", ул. Большая Новодмитровская, д. 36. Дата и время: 23 июня, 18:30.