Дроноводы помогают штурмовым группам продвигаться к цели.

ОТОДВИГАЕМ ГРАНИЦУ

Штурмовики «Севера» выбили врага из Шевченко и Охримовки. Это в Харьковской области.

Охримовка расположена в Волчанском районе. До границы - три километра.

В российском оборонном ведомстве указали:

- Контроль над Охримовкой существенно расширяет полосу безопасности в Харьковской области. Этот населенный пункт был основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района.

Здесь отличились штурмовики 126-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии. Они подавили сопротивление боевиков 159-й отдельной мехбригады ВСУ.

Наше командование особо отметило работу операторов дронов. А также артиллеристов и подразделений РХБЗ группировки «Север». Они помогли разрушить логистику противника. Хорошо поддержали штурмовые группы.

В поле. Воин, не плошай, вражеские «птицы» не спят!

Ранее «северяне» освободили поселок Шевченко. Оттуда были выбиты последние группы боевиков из 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

«ЮГ» ДАВИТ

За семь дней «Южная» группировка войск подняла триколоры над поселками Химик, Роскошное и Артема в ДНР.

По данным военного эксперта Анатолия Матвийчука, Химик был одним из последних очагов сопротивления ВСУ на Южно-Донецком направлении:

- Взятие этого населенного пункта позволяет нашим группировкам выходить на избранное направление. А это - Константиновка, Краматорск, Славянск.

По его мнению, каждый взятый пункт - это выравнивание фронта. Он подчеркнул, что продвижение на этом участке носит активный характер.

Военный эксперт Андрей Марочко уточняет:

- Освобождение Химика - она же Молочарка - это важная победа для достижения успеха в Константиновке. Так мы поглощаем практически всю ту группировку противника, которая находится в центре города.

Также наши военнослужащие параллельно развивают успех в районе Ильиновки и Долгой Балки, продвигаясь на северо-запад. И украинской группировке, не успевшей выйти в Алексеево-Дружковку, грозит окружение.

Поселок Роскошное очищали от противника бойцы 54-го мотострелкового полка. Вот что сообщили в оборонном ведомстве:

- Его освобождение стало возможным благодаря слаженной работе подразделений разведки, огневой поддержке артиллерии и эффективной работе расчетов войск беспилотных систем. Это позволило блокировать все попытки противника удержать населенный пункт.

Что касается взятия под контроль населенного пункта Артема, он же Долгая Балка, это, по мнению эксперта Марочко, - стратегический успех ВС РФ в рамках охвата Константиновки со всех сторон на очень широком участке фронта.

В поселке Артема ранее жили 900 человек. Он стоит на восточных подступах к Константиновке и южнее Роскошного. Контроль над этим населенным пунктом защитит наших бойцов в Константиновке от ударов во фланг. И формирует плацдарм для наступления на север в обход города. Там есть цель - село Осыково на трассе Н20. А это - связь Константиновки с соседней Дружковкой.

БОЕВАЯ РАБОТА «ЦЕНТРА»

Бойцы «Центра» в ДНР полностью зачистили поселок Приют.

Как указывают в МО РФ, взятие Приюта позволит нашим войскам выйти на главный укрепрайон противника в Донбассе с тыла.

Поселок расположен чуть севернее Павловки. Он стоит на трассе Родинское - Дружковка. До последней отсюда - рукой подать.

Как полагают военные эксперты, бои за Дружковку начнутся сразу после завершения сражения за Константиновку, откуда уже ушли расчеты вражеских БПЛА.