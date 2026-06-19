Летопись мужества

В дискуссии о месте подвига в современной литературе приняли участие поэты, писатели, сценаристы, художники и ветераны боевых действий.

НА ПЕРЕДОВОЙ КУЛЬТУРЫ

В организованном фондом «Защитники Отечества» обсуждении участвовали поэты, писатели, сценаристы, художники и ветераны боевых действий.

- К нам обращаются родственники героев, которым важно увековечить память о близких. Готовы делиться своими историями и сами ветераны - их голоса, безусловно, должны быть слышны. Их произведения - это не просто книги, это свидетельства времени, истории о судьбах людей, их мужестве, стойкости и любви к Родине. Через такие издания будущие поколения смогут лучше понять, какой ценой герои защищали мир, безопасность и будущее нашей страны, - отметил начальник управления по общественным проектам фонда «Защитники Отечества» Михаил Артамонов.

Под эгидой фонда по стране проходят фестивали военной песни и печатаются сборники стихов и прозы участников СВО. Так, за три года существования Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!» он охватил более 10 тысяч человек со своими эссе, стихами и рисунками, посвященными героям. Результатом масштабной акции «Портрет Героя», объединившей 1020 ветеранов СВО и более 30 тысяч детей и подростков, станет издание книги-альбома «Портрет Героя. Послание потомкам».

Особый интерес у читателей вызывают три изданных сборника произведений под редакцией писателя Захара Прилепина: «Жизнь за други своя», «Нет уз святее товарищества» и «Честь наивысшая - носить русский мундир!». Эти искренние и честные истории о мужестве защитников уже вдохновили многих театральных режиссеров на трогательные патриотические постановки.

КНИГА КАК ПАМЯТНИК

Перед участниками встречи выступали ветераны и члены их семей, которые взялись за перо, чтобы рассказать правду о событиях в зоне СВО и ее героях. Среди них - Елена Карабет, дочь донбасского командира реактивного дивизиона Ольги Качуры с позывным «Корса». Она написала книгу о своей матери «Ольга Корса. Женщина-воин».

- Эта история в виде моего дневника воспоминаний показывает маму не только как командира, а в первую очередь как женщину, друга, боевого товарища. Книга основана на интервью друзей, сослуживцев и людей из близкого окружения мамы, - поделилась автор.

По словам Елены, ее главной целью было сохранение памяти о самом важном человеке в жизни и она очень кропотливо подошла к этой своей первой творческой работе.

Военная литература не терпит ни случайных авторов, ни вымышленных историй. Она пишется не чернилами, а самой жизнью, и ее страницы - это, по сути, продолжение летописи, которую ведут те, кто был на передовой. К счастью, сегодня эти летописцы современности получают всестороннюю помощь, в том числе и от профессиональных литераторов.

Общее мнение, выступая перед публикой, выразил участник СВО Сергей Лобанов:

- От лица всех участников специальной военной операции хочу выразить особую солдатскую благодарность за поддержку ребят в том числе на ментальном, духовном, культурном уровне. Это очень важно, потому что если мы проиграем борьбу культурную, нравственную, моральную здесь, то победы, которые куются на фронте, в окопах, ценой здоровья наших ребят, могут оказаться напрасными. Мы должны находиться на передовой идеологического и культурного фронта.