Искусство ожидания

Канал в МАКС «Анна Цивилева»

С 3 по 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) одним из самых посещаемых стал центральный стенд «Душа России».

Экспозиция, созданная при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, объединила редкие арт-объекты, работы современных художников и социальные проекты более чем 190 народов России.

Особое место на выставке было отдано творческим работам матерей, жен и дочерей героев СВО. Экспонаты создали участницы фестиваля «Женское сердце России», который в этом году собрал представительниц 20 народностей Приволжского федерального округа.

- Выставка символизирует любовь, верность и силу духа женщин, которые бережно хранят семейные традиции, поддерживают близких и сохраняют культурное наследие народов нашей страны, - отметила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.

Вязаные игрушки-символы, национальная и авторская вышивка, матрешки с уникальной росписью, панно, украшения из всевозможных материалов - каждая работа выполнена вручную и несет в себе не только художественную ценность, но и глубокий личный смысл. Для многих авторов работ творчество стало источником сил и помогло пережить тяжелые испытания.

- Если с утра начать, то уже к вечеру можно сплести традиционный удмуртский женский пояс, - делится мастерица из Удмуртии Надежда Измайлова.

Искусству ткачества ее когда-то обучила бабушка, и теперь женщина буквально живет этим занятием. Для ансамбля, в котором поет, Надежда вручную соткала все костюмы. Народная культура и творчество стали для нее спасательным кругом, помогающим пережить гибель старшего сына.

- Мы со снохой живем, она у меня тоже рукастая, скажем так. У нас две внучки осталось, поэтому то, что я умею, очень надеюсь передать им, - рассказала Надежда.

Представленную экспозицию гости назвали истинным символом любви и верности, силы духа и внутренней стойкости женщин, которые воспитывают детей, бережно хранят семейный очаг и остаются самой надежной опорой для защитников.