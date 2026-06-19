«Мама и папа работают волшебниками!»

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Три года назад, 1 июня, по указу Президента России во всех регионах нашей страны начали работу филиалы фонда «Защитники Отечества», главная миссия которого - быть рядом с теми, кто защищал нашу страну. За цифрами отчетов и официальными сводками стоят тысячи человеческих историй и ежедневный труд людей, для которых помощь другим стала призванием. Это социальные координаторы - специалисты, которые решают самые сложные вопросы ветеранов: от оформления документов до поиска лучших врачей и психологической поддержки.

Но что их работа значит для самых близких людей - их детей? В честь годовщины сыновья и дочери социальных координаторов рассказали о том, чем занимаются их родители и как они к этому относятся.

ГЕРОИ РЯДОМ

Дети сотрудников фонда «Защитники Отечества» рассказывают, что пример мам и пап учит их быть добрыми и ответственными. Кадр из видео

Ребята рассказывали о своих мамах и папах трогательно, честно и порой совсем не по-детски мудро. Независимо от возраста, все как один отметили главное в работе социального координатора - доброта и помощь, чтобы пришедшие с фронта бойцы почувствовали настоящую поддержку и вновь поверили в себя. Для них герой - это не вымышленный персонаж из комиксов, а родной человек, который каждый вечер возвращается домой после важной миссии: помогать тем, кому сейчас тяжело.

- У моей мамы очень ответственная работа. Она помогает солдатам, которые приехали со спецоперации, найти дом, или если человек, к сожалению, ранен, то нужную больницу. У мамы нет неважных частей в работе. Если она что-то перепутает, то ей придется все делать заново, - поделилась семилетняя Варвара.

Для 14-летнего Артема служба его отца в фонде - настоящий пример мужества и человечности.

- Папа не просто звонит ветеранам раз в месяц, а реально решает их проблемы. Кому-то нужно оформить документы на льготы, кому-то - найти хорошего врача или получить новую профессию. И знаете, что самое крутое? - улыбается мальчик. - Он никогда не хвастается своими успехами дома. Глядя на него, я понял одну важную вещь: быть сильным - это не только про мышцы или умение драться. Быть сильным - значит, брать на себя ответственность за других. Поэтому я хочу сказать спасибо своему папе за то, что учит меня своим примером.

СИЛА ДОБРОТЫ

Дети сотрудников фонда «Защитники Отечества» рассказывают, что пример мам и пап учит их быть добрыми и ответственными. Кадр из видео

Сестры - семилетняя Наташа и одиннадцатилетняя Дарья - считают, что социальных координаторов объединяет доброта и смелость.

- Наша мама в фонде принимает людей, жалеет их и помогает. Эта работа важна, потому что те, кто защищают Родину, тоже нуждаются в защите и поддержке, - говорят девочки. - Мы хотим пожелать ей и другим успехов в их добрых делах.

Благодаря работе родителей мировоззрение детей расширяется. Например, многие из них признались, что раньше считали защитниками только тех, кто на войне сражается с врагами, но папа - ветеран СВО объяснил, что защищать Родину можно по-разному, даже когда ты уже вернулся домой.

- Папа говорит, что эти люди очень сильные и смелые, но иногда им нужна помощь. Недавно он помог одному солдату получить новую коляску, потому что старая сломалась. Иногда папа берет меня с собой на концерты. Там мы поздравляем ветеранов с праздниками, а они радуются. Мой папа учит меня быть добрым и помогать тем, кому сейчас трудно. Когда я вырасту, я тоже хочу делать мир лучше, как мой папа, - рассказал десятилетний Сережа.

Малышам трудно понять, какую роль играет в обществе фонд «Защитники Отечества», но они ежедневно слышат, что их мамы и папы помогают «тем людям, которые были солдатами». Они, как волшебники, только пользуются не волшебной палочкой для своих важных дел, а большим добрым сердцем.

- Наш папа воюет с врагами, а мама помогает людям, которые пришли с фронта растерянные. Когда мама кормит меня ужином, я спрашиваю: «Мам, ты сегодня спасала мир?» Она смеется и говорит: «Да, дочка, немного спасла», - делится шестилетняя Лена.

За три года существования фонд не только стал надежной опорой для вернувшихся защитников, но и помог детям сотрудников разглядеть настоящих героев в своих самых близких и родных людях.